Gözümüzün Önünde Büyüdü: ÖTV'nin Hayatımıza Girdiğinden Bu Yana Değişimi

Özel Tüketim Vergisi, 2002 yılında hayatımıza dahil olmuştu. 'Özel' ürün olduğu düşünülen birçok tüketimden alınan verginin arabalar üzerindeki oranı ise bir hayli tartışılıyor. Bunun bir nedeni verginin vergisinin alınması olurken, bir nedeni de vergilerin arabanın fiyatını aşması oluyor. Son yıllarda giderek artan otomobil fiyatlarıyla matrahta da düzenleme yapılmadığından vergi dilimi giderek yükseliyor. 2002'den bu yana ÖTV'nin yolculuğuna buyurun birlikte bakalım.