Özel Okullar Zammı Abarttı: Resmi Oranın 2 Katı Zam!
Özel Okullar Zammı Abarttı: Resmi Oranın 2 Katı Zam!
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2024-2025 yılı için erken kayıt dönemi başlarken, çoğu özel okul fiyatlarını açıklayınca veliler şok oldu.
Veliler de bu ücretleri nasıl ödeyeceklerini düşünüyor. Özel okulların denetlenmediğini belirten veliler isyanda.
Bu hesaba göre bu yıl yüzde 64,77 olan TÜFE ve yüzde 44,22 olan ÜFE üzerinden özel okulların yapabileceği zam sınırı 60 oluyor.
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