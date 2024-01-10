Özel Okullar Zammı Abarttı: Resmi Oranın 2 Katı Zam!

Milli Eğitim Bakanlığı resmi bir oran açıklamasa son 2 yılda sınır getirmişti. MEB hesaplamasına göre önceki yıllardaki zam oranına göre yüzde 60 olması bekleniyordu. Çoğu özel okul ise yüzde 100'ün üzerinde zam yaptı.

NTV'nin aktardığına göre, özel okul temsilcileri yüzde 60 zammın yeterli olmadığını yüzde 100'ün üzerinde zam ile ayakta kalabileceklerini belirtiyor.