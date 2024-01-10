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Özel Okullar Zammı Abarttı: Resmi Oranın 2 Katı Zam!

Özel Okullar Zammı Abarttı: Resmi Oranın 2 Katı Zam!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
10.01.2024 - 08:43

Özel okullar erken kayıt dönemlerini başlattı. 2024-2025 eğitim dönemi için ortalama yüzde 60 zam olması bekleniyor. Ancak okulların çoğu bu oranında çok üstüne çıktı.

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2024-2025 yılı için erken kayıt dönemi başlarken, çoğu özel okul fiyatlarını açıklayınca veliler şok oldu.

2024-2025 yılı için erken kayıt dönemi başlarken, çoğu özel okul fiyatlarını açıklayınca veliler şok oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı resmi bir oran açıklamasa son 2 yılda sınır getirmişti. MEB hesaplamasına göre önceki yıllardaki zam oranına göre yüzde 60 olması bekleniyordu. Çoğu özel okul ise yüzde 100'ün üzerinde zam yaptı. 

NTV'nin aktardığına göre, özel okul temsilcileri yüzde 60 zammın yeterli olmadığını yüzde 100'ün üzerinde zam ile ayakta kalabileceklerini belirtiyor.

Veliler de bu ücretleri nasıl ödeyeceklerini düşünüyor. Özel okulların denetlenmediğini belirten veliler isyanda.

Veliler de bu ücretleri nasıl ödeyeceklerini düşünüyor. Özel okulların denetlenmediğini belirten veliler isyanda.

Son 2 yıldır, Milli Eğitim Bakanlığı özel okullardaki ücret artış oranına belirliyordu. Yönetmelikle düzenlenen zam sınırı eskiden (ÜFE+TÜFE)/2 olan hesaplamada okullar artı yüzde 5 üzerine çıkabiliyordu. 

Bu yıl da eski hesaplamaya geri dönülürken, son iki yıldır MEB özel okul zamlarını yüzde 36 ve yüzde 65 ile sınırlandırmıştı.

Bu hesaba göre bu yıl yüzde 64,77 olan TÜFE ve yüzde 44,22 olan ÜFE üzerinden özel okulların yapabileceği zam sınırı 60 oluyor.

Bu hesaba göre bu yıl yüzde 64,77 olan TÜFE ve yüzde 44,22 olan ÜFE üzerinden özel okulların yapabileceği zam sınırı 60 oluyor.

Birçok özel okul yine bu sınıra uymayarak, özellikle yemek, kırtasiye, servis ve kıyafet ücretlerinde fahiş artışlarla velileri isyan ettirmişti.

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