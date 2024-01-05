Maaşıyla Ev ve Araba Almak Konusunda Kendini "Mal" İlan Eden Çalışana Yol Gösterenler İlgi Çekti

Enflasyondaki yükselişe yetişemeyen maaşların alım gücündeki düşüş temel ihtiyaçları karşılama düzeyinde seyrederken, ev ve araba fiyatlarındaki yükseliş hızını kaybetse de halen hayal düzeyinde seyretmeye devam ediyor. Ev ve araba almanın zorluğunu anlatan bir maaşlı çalışanın paylaşımı da yorumlara neden oldu.