Maaşıyla Ev ve Araba Almak Konusunda Kendini "Mal" İlan Eden Çalışana Yol Gösterenler İlgi Çekti
Maaşıyla Ev ve Araba Almak Konusunda Kendini "Mal" İlan Eden Çalışana Yol Gösterenler İlgi Çekti
Enflasyondaki yükselişe yetişemeyen maaşların alım gücündeki düşüş temel ihtiyaçları karşılama düzeyinde seyrederken, ev ve araba fiyatlarındaki yükseliş hızını kaybetse de halen hayal düzeyinde seyretmeye devam ediyor. Ev ve araba almanın zorluğunu anlatan bir maaşlı çalışanın paylaşımı da yorumlara neden oldu.
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2021 sonrasında yükselişe geçen enflasyonla alım gücündeki düşüş de hızlandı. Faizlerdeki düşüş bir miktar "para bulmayı" kolaylaştırsa da bunu fırsat bilenler de fiyatları yükseltmeyi seçti.
Ocak 2021'den günümüze aldığımız verilerde Merkez Bankası'nın konut birim fiyat verilerine göre, Türkiye'de 120 metrekare ortalama bir ev fiyatı 3996,30 birim fiyattan 479 bin 556 TL olurken, günümüzde (Ekim 2023 verilerine göre) 30.035,50 TL'den 3 milyon 604 bin 260 TL'ye denk geliyor.
Ev fiyatları Türkiye'de yüzde 651,58 oranında artarken, İstanbul'da kiralar yüzde 669,32 oranında artış gösterdi. Asgari ücretin artışı ise 2023 maaşına göre yüzde 303,48, 2024 yılı dersek yüzde 501,64 oranında oldu.
Otomobilde de durum çok farklı değil.
Tüm bu veriler ışığında maaşlı bir çalışanın da yakarışı gözümüze çarptı. Adeta milyonlarca çalışanın iç sesi niteliğinde olan paylaşımda, "Maaşlı işte çalışıp araba ve ev almaya çalışıyorum, malım ben" diyordu.
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Yalnız olmadığını söyleyenler olurken,
Yüreklere de dokundu.
Geçmiş yıllarda bunu yapabilenler bile emin olmazken,
En azından hayallere halen sınır yoktu.
Durumu kabullenenler,
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Kendi çözümlerini üretenler,
Son 6 ay olmasa da borçlanmayla çözüm bulanlar,
Ancak bu çözümün sistemsel yan etkileri,
Daha kısa yol bulanlar,
Hatta güncel çözümler sunanlar da görüldü.
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Güzel örnekler de vardı.
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