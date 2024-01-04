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Hoş Geldin Yeni Yıl, Güle Güle Zamsız Fiyatlar! 2024'te İlk 3 Günde Nelere Zam Geldi?

Hoş Geldin Yeni Yıl, Güle Güle Zamsız Fiyatlar! 2024'te İlk 3 Günde Nelere Zam Geldi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.01.2024 - 13:35 Son Güncelleme: 04.01.2024 - 13:43

Her yeni yıl önce umutla ardından da zamlarıyla gelir. Bu bir gelenektir. Zamsız yeni yıla girersek eksik hissederiz. Özellikle vergi, harç gibi resmi zamların da 1 Ocak itibarıyla uygulamaya geçmesi yeni fiyatlarla yeni bir yıla başlamamızı sağlar. O halde gelin, 3 günde nelere zam gelmiş şöyle bir bakalım.

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Her şeyden önce asgari ücrete zam geldi. Zaten ilk zammı en asgari olmayanınız atsın derlerdi de inanmazdık. Tabi ki böyle bir söz yok ancak tüm zamların başı da fırsatçılığın kol gezdiği bu ortamda asgari ücret oluyor maalesef.

Her şeyden önce asgari ücrete zam geldi. Zaten ilk zammı en asgari olmayanınız atsın derlerdi de inanmazdık. Tabi ki böyle bir söz yok ancak tüm zamların başı da fırsatçılığın kol gezdiği bu ortamda asgari ücret oluyor maalesef.

Hem ev sahipleri, hem market hem de galeri, emlakçı neyin sahibi varsa maaşınıza zam geldiğini biliyorlar! Bu da hem maliyetleri artırıyor hem de iştahları açıyor. Zamları da kaçınılmaz kılıyor. Zaten Merkez Bankası da henüz enflasyondaki yükselişin bitmediğini söylediğine göre, yürüyün etiket kuşanmış yiğitler! 

Gelin, bakalım 3 günde gelen zamlarla yüzde 49'luk asgari ücret zammı, yüzde 50'lik memur zammı, yüzde 37'lik emekli zammı erimiş...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni yılda geçerli olacak zamlı köprü ve otoyol ücretlerini duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni yılda geçerli olacak zamlı köprü ve otoyol ücretlerini duyurdu.

Ekim ayında yapılması planlanan ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Ocak 2024 tarihine ertelenen zamlar, gece yarısından itibaren geçerli oldu. Otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine yüzde 76, Yap-İşlet-Devret (YİD) Modeli ile işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlere ise yüzde 50 oranında zam geldi.

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Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücretlerine yüzde 58 zam geldi. Kayıt ücreti 31 692 TL oldu.

Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücretlerine yüzde 58 zam geldi. Kayıt ücreti 31 692 TL oldu.

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Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 yeniden değerleme oranında zam yapıldı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 yeniden değerleme oranında zam yapıldı.

2023'te de tek seferlik ek MTV ödemesi getirilmiş araç sahipleri yılda iki kez ödedikleri MTV taksitlerini 4 kez ödemişti. Bu da bir nevi yüzde 100 zam demek oluyordu.

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Benzin, motorin ve LPG'ye otomatik ÖTV zammı geldi. Enflasyonun açıklanmasıyla yurt içi üretici fiyatları üzerinden ÖTV'de yüzde 25 artışla akaryakıt fiyatları arttı.

Benzin, motorin ve LPG'ye otomatik ÖTV zammı geldi. Enflasyonun açıklanmasıyla yurt içi üretici fiyatları üzerinden ÖTV'de yüzde 25 artışla akaryakıt fiyatları arttı.

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Otomatik ÖTV'nin yanı sıra markalar da ürünlerde ekstra zamlar uyguladı. Alkollü ürünlerde de zamlar gecikmedi.

Otomatik ÖTV'nin yanı sıra markalar da ürünlerde ekstra zamlar uyguladı. Alkollü ürünlerde de zamlar gecikmedi.

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Sigarada da ÖTV, maktu gibi terimler üzerinden zamlar gelirken, markalar da maliyetlerini yansıtmayı unutmadı.

Sigarada da ÖTV, maktu gibi terimler üzerinden zamlar gelirken, markalar da maliyetlerini yansıtmayı unutmadı.

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Enflasyon oranlarıyla birlikte değişen ücretlerden biri de 2024 yılı bedelli askerlik ücreti oldu. Yapılan hesaplamalara göre 2024 yılında bedelli askerlik yapmak isteyenlerin 182 bin 608 lira ödemesi gerekirken, MSB bu konuda bir açıklama yaparak, "2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır" denildi.

Enflasyon oranlarıyla birlikte değişen ücretlerden biri de 2024 yılı bedelli askerlik ücreti oldu. Yapılan hesaplamalara göre 2024 yılında bedelli askerlik yapmak isteyenlerin 182 bin 608 lira ödemesi gerekirken, MSB bu konuda bir açıklama yaparak, "2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır" denildi.

Detayları burada.

1999 yılındaki deprem felaketi 17 Ağustos sonrası hayatımıza giren, bir daha da çıkmayan Özel İletişim Vergisi de zamlandı. Yeni hat almak isteyenler faturalı-faturasız fark etmeden tek defaya mahsus 260 TL yerine 400 TL vergi ödeyecek.

1999 yılındaki deprem felaketi 17 Ağustos sonrası hayatımıza giren, bir daha da çıkmayan Özel İletişim Vergisi de zamlandı. Yeni hat almak isteyenler faturalı-faturasız fark etmeden tek defaya mahsus 260 TL yerine 400 TL vergi ödeyecek.

Detayları burada.

Doğalgaz kullanmayanların enerji kaynağı olan tüp fiyatlarına da zam geldi. 12 kiloluk mutfak tüpü 578 liradan 587 liraya, piknik tüpü ise 111,50 liradan 119 liraya çıktı.

Doğalgaz kullanmayanların enerji kaynağı olan tüp fiyatlarına da zam geldi. 12 kiloluk mutfak tüpü 578 liradan 587 liraya, piknik tüpü ise 111,50 liradan 119 liraya çıktı.
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Ekmek birçok şehirde zamlandı. 7,5 lira olan ekmek fiyatı şehirlere göre değişmekle birlikte 8 ila 10 TL arasına çıktı.

Ekmek birçok şehirde zamlandı. 7,5 lira olan ekmek fiyatı şehirlere göre değişmekle birlikte 8 ila 10 TL arasına çıktı.

2022 yılında 100 TL olan 2023'te ortalama 350 liraya kesilen saç sakal berber fiyatlarının 400 ile 1000 lira arasına çıktığı görüldü.

2022 yılında 100 TL olan 2023'te ortalama 350 liraya kesilen saç sakal berber fiyatlarının 400 ile 1000 lira arasına çıktığı görüldü.

Elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerine de zam geldi.

Elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerine de zam geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı ve tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti 34 ila 107 lira aralığında olacak.

Elektrik sayaçlarında ayar ücretleri, tek fazlı sayaçlar için 59 TL, üç fazlılar için 77 TL olurken, tamir ücretleri de 77 ve 88 lira olarak belirlendi.

Gaz sayaçlarının da parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri 84 ila 2 bin 493 lira arasında değişecek.

Trafik cezalarına da zam geldi.

Trafik cezalarına da zam geldi.

Alkollü araç kullanma cezası ilk yakalanmada 6.440 TL olurken, ikinci yakalanmada 12.978 TL, ehliyetsiz araç kullanma 12.978 TL, drift atma cezası 32.234 TL, uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanma cezası 33.240 TL oldu.

Zorunlu trafik sigortasına zam geldi. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren azami prim artırım oranı yüzde 2'den yüzde 5'e yükseldi.

Zorunlu trafik sigortasına zam geldi. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren azami prim artırım oranı yüzde 2'den yüzde 5'e yükseldi.

Detayları burada.

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Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) asgari prim tutarları ve sigorta hesabına esas olan metrekare bedelleri de zamlandı.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) asgari prim tutarları ve sigorta hesabına esas olan metrekare bedelleri de zamlandı.

Detayları burada.

Ve Son olarak marketlere gelen zamları ise tek tek toplasak uzun sürerdi. Hem burada izleyebilir hem de aşağıdaki içeriklerde de görebilirsiniz.

Bu içeriklerde de zamları bulabilirsiniz.

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