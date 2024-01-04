Hoş Geldin Yeni Yıl, Güle Güle Zamsız Fiyatlar! 2024'te İlk 3 Günde Nelere Zam Geldi?
Hoş Geldin Yeni Yıl, Güle Güle Zamsız Fiyatlar! 2024'te İlk 3 Günde Nelere Zam Geldi?
Her yeni yıl önce umutla ardından da zamlarıyla gelir. Bu bir gelenektir. Zamsız yeni yıla girersek eksik hissederiz. Özellikle vergi, harç gibi resmi zamların da 1 Ocak itibarıyla uygulamaya geçmesi yeni fiyatlarla yeni bir yıla başlamamızı sağlar. O halde gelin, 3 günde nelere zam gelmiş şöyle bir bakalım.
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Her şeyden önce asgari ücrete zam geldi. Zaten ilk zammı en asgari olmayanınız atsın derlerdi de inanmazdık. Tabi ki böyle bir söz yok ancak tüm zamların başı da fırsatçılığın kol gezdiği bu ortamda asgari ücret oluyor maalesef.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yeni yılda geçerli olacak zamlı köprü ve otoyol ücretlerini duyurdu.
Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kayıt ücretlerine yüzde 58 zam geldi. Kayıt ücreti 31 692 TL oldu.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne yüzde 58 yeniden değerleme oranında zam yapıldı.
Benzin, motorin ve LPG'ye otomatik ÖTV zammı geldi. Enflasyonun açıklanmasıyla yurt içi üretici fiyatları üzerinden ÖTV'de yüzde 25 artışla akaryakıt fiyatları arttı.
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Otomatik ÖTV'nin yanı sıra markalar da ürünlerde ekstra zamlar uyguladı. Alkollü ürünlerde de zamlar gecikmedi.
Sigarada da ÖTV, maktu gibi terimler üzerinden zamlar gelirken, markalar da maliyetlerini yansıtmayı unutmadı.
Enflasyon oranlarıyla birlikte değişen ücretlerden biri de 2024 yılı bedelli askerlik ücreti oldu. Yapılan hesaplamalara göre 2024 yılında bedelli askerlik yapmak isteyenlerin 182 bin 608 lira ödemesi gerekirken, MSB bu konuda bir açıklama yaparak, "2024 yılı ilk altı ayı için bedelli askerlik tutarına ilişkin bilgilendirme 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesinin yayımlanmasını müteakip yapılacaktır" denildi.
1999 yılındaki deprem felaketi 17 Ağustos sonrası hayatımıza giren, bir daha da çıkmayan Özel İletişim Vergisi de zamlandı. Yeni hat almak isteyenler faturalı-faturasız fark etmeden tek defaya mahsus 260 TL yerine 400 TL vergi ödeyecek.
Doğalgaz kullanmayanların enerji kaynağı olan tüp fiyatlarına da zam geldi. 12 kiloluk mutfak tüpü 578 liradan 587 liraya, piknik tüpü ise 111,50 liradan 119 liraya çıktı.
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Ekmek birçok şehirde zamlandı. 7,5 lira olan ekmek fiyatı şehirlere göre değişmekle birlikte 8 ila 10 TL arasına çıktı.
2022 yılında 100 TL olan 2023'te ortalama 350 liraya kesilen saç sakal berber fiyatlarının 400 ile 1000 lira arasına çıktığı görüldü.
Elektrik, doğalgaz ve su sayaçlarının tamir ve ayar ücretlerine de zam geldi.
Trafik cezalarına da zam geldi.
Zorunlu trafik sigortasına zam geldi. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren azami prim artırım oranı yüzde 2'den yüzde 5'e yükseldi.
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Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) asgari prim tutarları ve sigorta hesabına esas olan metrekare bedelleri de zamlandı.
Ve Son olarak marketlere gelen zamları ise tek tek toplasak uzun sürerdi. Hem burada izleyebilir hem de aşağıdaki içeriklerde de görebilirsiniz.
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