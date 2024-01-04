Hoş Geldin Yeni Yıl, Güle Güle Zamsız Fiyatlar! 2024'te İlk 3 Günde Nelere Zam Geldi?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı ve tarife kapsamında, su sayaçlarının ayar ve parça değişimi gerektirmeyen tamir ücreti 34 ila 107 lira aralığında olacak.

Elektrik sayaçlarında ayar ücretleri, tek fazlı sayaçlar için 59 TL, üç fazlılar için 77 TL olurken, tamir ücretleri de 77 ve 88 lira olarak belirlendi.

Gaz sayaçlarının da parça değişimi gerektirmeyen tamir ücretleri 84 ila 2 bin 493 lira arasında değişecek.