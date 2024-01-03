Bedelli Askerlik Ne Kadar Oldu? 2024 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti
Bedelli Askerlik Ne Kadar Oldu? 2024 Yılı Bedelli Askerlik Ücreti
Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası 2024 yılı bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Yeni yılda bedelli askerlik yapmak isteyenler 182 bin 608 lira ödeyecek.
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Bedelli askerlik ücreti, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. Ocak ayında yapılan memur maaş zammıyla birlikte 2024 yılında geçerli olacak bedelli askerlik ücreti de değişecek.
Aralık ayı enflasyonuyla birlikte 2023 tablosu netleşti ve memur ile emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Enflasyon 2023 yılı genelinde yüzde 64,77 olarak kayıtlara geçti. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57. Memur ve memur emeklilerin toplam zam oranı ise yüzde 49,25 olacak.
Bedelli askerlik yüzde 49,25’lik artışla 2024 yılında 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya çıktı. Ocak-Temmuz 2024 tarihlerini kapsayan zamlı tarifeyi yatıranlar bedelli askerlik yapabilecek.
Yıllara göre bedelli askerlik ücreti ⬇️
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