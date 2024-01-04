Dev Zam Pompaya Yansıdı: Araba Sahiplerine Sabah Sürprizi! Akaryakıta ÖTV Zammı Yüklendi Ancak İndirim Yolda
Dev Zam Pompaya Yansıdı: Araba Sahiplerine Sabah Sürprizi! Akaryakıta ÖTV Zammı Yüklendi Ancak İndirim Yolda
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2023 Haziran-Aralık döneminde yurt içi üretici fiyatlarındaki artış yüzde 25,6 olurken, ÖTV de aynı oranda otomatik olarak arttı. Böylelikle benzine 2,31 lira, motorinde 2,17 lira ve LPG’ye de 1 lira zam geldi.
ÖTV'nin otomatik yükselişi akaryakıt istasyonlarında pompaya da yansıdı.
Gece 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere 5 Ocak Cuma günü motorine 41 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklentisi görülmedi.
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