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Dev Zam Pompaya Yansıdı: Araba Sahiplerine Sabah Sürprizi! Akaryakıta ÖTV Zammı Yüklendi Ancak İndirim Yolda

Dev Zam Pompaya Yansıdı: Araba Sahiplerine Sabah Sürprizi! Akaryakıta ÖTV Zammı Yüklendi Ancak İndirim Yolda

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
04.01.2024 - 10:34

Akaryakıt fiyatları otomatik ÖTV artışıyla yükseldi. 2023 yılı ikinci yarısında Yİ-ÜFE'nin 6 ayda yüzde 25,6 oranında yükselmesiyle ÖTV oranı da aynı şekilde arttı. ÖTV artışı pompaya yansıdı. Ancak indirim de yolda!

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2023 Haziran-Aralık döneminde yurt içi üretici fiyatlarındaki artış yüzde 25,6 olurken, ÖTV de aynı oranda otomatik olarak arttı. Böylelikle benzine 2,31 lira, motorinde 2,17 lira ve LPG’ye de 1 lira zam geldi.

2023 Haziran-Aralık döneminde yurt içi üretici fiyatlarındaki artış yüzde 25,6 olurken, ÖTV de aynı oranda otomatik olarak arttı. Böylelikle benzine 2,31 lira, motorinde 2,17 lira ve LPG’ye de 1 lira zam geldi.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verileriyle akaryakıt ve alkollü içkilerden alınan ÖTV tutarındaki artış da netleşti.

ÖTV'nin yüzde 25,6 oranında artışıyla alkollü içkilerdeki zam oranları da belli oldu.

ÖTV'nin otomatik yükselişi akaryakıt istasyonlarında pompaya da yansıdı.

ÖTV'nin otomatik yükselişi akaryakıt istasyonlarında pompaya da yansıdı.

Benzinin litresine yaklaşık 2,31 TL, motorinin litresine 2,17 TL, LPG'nin litresine de 1 TL zam gelirken, motorin de indirim bekleniyor.

Gece 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere 5 Ocak Cuma günü motorine 41 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklentisi görülmedi.

Gece 00:00 itibarıyla geçerli olmak üzere 5 Ocak Cuma günü motorine 41 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde ise fiyat değişikliği beklentisi görülmedi.

Zam sonrası İstanbul'da benzinin litre fiyatı 36,77 TL, motorinin litre fiyatı 39,37 TL ve LPG de 119,63 TL olarak belirlendi.

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