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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Zamlı Tarifeleri Belli Oldu! 2024 Yılında Hangi Araç Ne Kadar MVT Ödeyecek?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Zamlı Tarifeleri Belli Oldu! 2024 Yılında Hangi Araç Ne Kadar MVT Ödeyecek?

MTV
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
01.01.2024 - 16:15

Yeni yıl ile birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) zam geldi! 2023 yılında belirlenen 'yeniden değerleme oranında' zam MTV'ye yansıdı. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan zamlı fiyatlar ise vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, 2024 yılında hangi araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? MTV zammı yüzde kaç oldu? MTV ödemesi nasıl yapılır? 

İşte, detaylar...

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2024 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yüzde 58,46 zam geldi!

2024 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yüzde 58,46 zam geldi!

2023 yılında belirlenen 'yeniden değerleme oranı' olan yüzde 58,46'lık artışla Motorlu Taşıma Vergi'sine (MTV) ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve yayınlanan Motorlu Taşılar Vergisi Genel Tebliği'yle 2024 yılında ödenecek MTV tarifesi belli oldu!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve yayınlanan Motorlu Taşılar Vergisi Genel Tebliği'yle 2024 yılında ödenecek MTV tarifesi belli oldu!

Resmi Gazete'de yayınlanan karar kapsamında; 

2023 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.479 TL olan bir aracın, 2024 yılı MTV ödemesi 2.343 TL oldu. Elektrik motorlu araçlar için ise tarifenin dörtte biri oranında vergi ödeneceği öğrenildi.

Peki, 2024 yılında hangi araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?

Peki, 2024 yılında hangi araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?

Araç tipi, motor silindir hacmi (santimetre küp), araç yaşı ve araç tescil yılı göz önünde bulundurarak yapılan MTV hesaplaması için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'ni inceleyebilirsiniz. 

İşte, 2024 yılı MTV tarifeleri... 👇

Otomobiller ve arazi taşıtları için 2024 MTV tarifesi

Otomobiller ve arazi taşıtları için 2024 MTV tarifesi

Örneğin, Motor Silindir Hacmi: 0-1300 santimetre küp olan: 

  • Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar 1-3 yaş araçların MTV ödemesi: 2.120 TL'den 3.359 TL'ye çıktı.

  • Taşıt değeri  180 bin 600 - 316.400 lira arası 1-3 yaş araçların MTV ödemesi: 2.330 TL'den 3.692 TL'ye çıktı.

  • Taşıt değeri  316.400 lira ve üstü 1-3 yaş araçların MTV ödemesi: 2.545 TL'den 4.032 TL'ye çıktı. 

Görselde yer alan 2024 yılı MTV tarifelerini inceleyebilirsiniz.

Motosikletler için 2024 MTV tarifesi

Motosikletler için 2024 MTV tarifesi
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Minibüs, otobüs, kamyonet ve karavanlar için 2024 MTV tarifesi

Minibüs, otobüs, kamyonet ve karavanlar için 2024 MTV tarifesi

Uçak ve helikopterler için 2024 MTV tarifesi

Uçak ve helikopterler için 2024 MTV tarifesi

MTV Ödemesi Nasıl Yapılır?

MTV Ödemesi Nasıl Yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri, Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait internet sitesinde yer alan anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabilir. Ayrıca anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık sistemleri üzerinden de ödeme gerçekleştirilebilir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden MTV ödemelerinize ilişkin 'Geçmiş Dönem Borçlarınızı' sorgulayabilirsiniz. Bankalar yerine PTT veya vergi dairesinden de MTV ödemelerinizi yapabilirsiniz.

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