Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Zamlı Tarifeleri Belli Oldu! 2024 Yılında Hangi Araç Ne Kadar MVT Ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Zamlı Tarifeleri Belli Oldu! 2024 Yılında Hangi Araç Ne Kadar MVT Ödeyecek?
Yeni yıl ile birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) zam geldi! 2023 yılında belirlenen 'yeniden değerleme oranında' zam MTV'ye yansıdı. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan zamlı fiyatlar ise vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, 2024 yılında hangi araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? MTV zammı yüzde kaç oldu? MTV ödemesi nasıl yapılır?
İşte, detaylar...
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2024 yılında ödenecek Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yüzde 58,46 zam geldi!
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve yayınlanan Motorlu Taşılar Vergisi Genel Tebliği'yle 2024 yılında ödenecek MTV tarifesi belli oldu!
Peki, 2024 yılında hangi araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Otomobiller ve arazi taşıtları için 2024 MTV tarifesi
Motosikletler için 2024 MTV tarifesi
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Minibüs, otobüs, kamyonet ve karavanlar için 2024 MTV tarifesi
Uçak ve helikopterler için 2024 MTV tarifesi
MTV Ödemesi Nasıl Yapılır?
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