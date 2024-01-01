Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Zamlı Tarifeleri Belli Oldu! 2024 Yılında Hangi Araç Ne Kadar MVT Ödeyecek?

Yeni yıl ile birlikte Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) zam geldi! 2023 yılında belirlenen 'yeniden değerleme oranında' zam MTV'ye yansıdı. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olan zamlı fiyatlar ise vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, 2024 yılında hangi araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek? MTV zammı yüzde kaç oldu? MTV ödemesi nasıl yapılır?

İşte, detaylar...