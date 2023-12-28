2024 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintileri Belli Oldu! İşte Yeni Asgari Ücretin Brütü ve İşveren Maliyeti
2024 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintileri Belli Oldu! İşte Yeni Asgari Ücretin Brütü ve İşveren Maliyeti
Milyonların merakla beklediği 2024 yılı asgari ücret ücreti belli oldu. 27 Aralık 2023 tarihinde Beştepe'de gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının ardından yeni asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Asgari ücret yüzde 49.11 oranında artırıldı. Peki, asgari ücret brüt ne kadar oldu? Asgari ücretin işveren maliyeti ne kadar?
İşte, yeni asgari ücret hakkında merak edilenler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
2024 Yılı Asgari Ücret Net Ne Kadar Oldu? Yüzde Kaç Zam Yapıldı?
Asgari Ücretin Brütü Ne Kadar?
Asgari Ücretin İşveren Maliyeti Ne Kadar Oldu?
Peki, Geçmiş Yıllarda Asgari Ücret Ne Kadardı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda