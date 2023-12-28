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2024 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintileri Belli Oldu! İşte Yeni Asgari Ücretin Brütü ve İşveren Maliyeti

2024 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintileri Belli Oldu! İşte Yeni Asgari Ücretin Brütü ve İşveren Maliyeti

Zam Asgari Ücret
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
28.12.2023 - 11:57 Son Güncelleme: 28.12.2023 - 11:58

Milyonların merakla beklediği 2024 yılı asgari ücret ücreti belli oldu. 27 Aralık 2023 tarihinde Beştepe'de gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının ardından yeni asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Asgari ücret yüzde 49.11 oranında artırıldı. Peki, asgari ücret brüt ne kadar oldu? Asgari ücretin işveren maliyeti ne kadar? 

İşte, yeni asgari ücret hakkında merak edilenler...

İçeriğin Devamı Aşağıda

2024 Yılı Asgari Ücret Net Ne Kadar Oldu? Yüzde Kaç Zam Yapıldı?

2024 Yılı Asgari Ücret Net Ne Kadar Oldu? Yüzde Kaç Zam Yapıldı?

2023 yılının Temmuz ayında yapılan zamla 11 bin 402 TL olan asgari ücrete yüzde 49.11 zam geldi. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret yıl boyunca geçerli olacak. Yeni asgari ücretin 700 TL'sinin 'asgari ücret desteği' olduğu bildirildi. Böylece geçtiğimiz yıl 500 TL olan asgari ücret desteğine de yüzde 40 artış yapılmış oldu. 

Yeni asgari ücret 17 bin 2 TL oldu.

Asgari Ücretin Brütü Ne Kadar?

Asgari Ücretin Brütü Ne Kadar?

Brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Bu rakamın yüzde 14'lük bölümü SGK primi, yüzde 1'lik kısmı ise işsizlik sigorta primi olarak kesiliyor. 

Böylece brüt asgari ücretin 2 bin 800 lira 35 kuruşu SGK primi, 200 lira 3 kuruşu işsizlik sigortası primi olarak kesiliyor ve net asgari ücret 17 bin 2 lira 12 kuruş oluyor. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürülüğe girecek ve yıl sonuna kadar geçerli olacak.

Asgari Ücretin İşveren Maliyeti Ne Kadar Oldu?

Asgari Ücretin İşveren Maliyeti Ne Kadar Oldu?

Brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş olan asgari ücretin işveren maliyeti de açıklandı. İşveren maliyeti, SGK primi işveren payı yüzde 15.5 ve işveren işsizlik sigorta primi yüzde 2 kesintilerde eklenerek hesaplandı. 

Brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruş SGK primi (işveren payı) ve 400 lira 5 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince 2024 yılı asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 23 bin 502 lira 94 kuruş oldu.

Peki, Geçmiş Yıllarda Asgari Ücret Ne Kadardı?

Peki, Geçmiş Yıllarda Asgari Ücret Ne Kadardı?

Asgari ücretin ne ve brüt rakamlarını yıllara göre inceledik: 

  • 2024 Yılı Asgari Ücreti

Brüt: 20.002,50 TL I Net: 17.002,12 TL

  • 2023 Yılı Asgari Ücreti

Brüt: 13.414,12 TL I Net: 11.402 TL

  • 2022 Yılı Asgari Ücreti

Brüt: 6.471 TL I Net: 5.500 TL

  • 2021 Yılı Asgari Ücreti

Brüt: 3.577,50 TL I Net: 2.825,90 TL

  • 2020 Yılı Asgari Ücreti

Brüt: 2.943,00 TL I Net: 2.324,70 TL

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