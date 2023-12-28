2024 Yılı Asgari Ücret ve Yasal Kesintileri Belli Oldu! İşte Yeni Asgari Ücretin Brütü ve İşveren Maliyeti

Brüt asgari ücret ise 20 bin 2 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Bu rakamın yüzde 14'lük bölümü SGK primi, yüzde 1'lik kısmı ise işsizlik sigorta primi olarak kesiliyor.

Böylece brüt asgari ücretin 2 bin 800 lira 35 kuruşu SGK primi, 200 lira 3 kuruşu işsizlik sigortası primi olarak kesiliyor ve net asgari ücret 17 bin 2 lira 12 kuruş oluyor. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürülüğe girecek ve yıl sonuna kadar geçerli olacak.