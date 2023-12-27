Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Mevduatta Faiz Oranları Yüzde 52'ye Ulaştı! İşte 100 Bin TL'nin Faiz Getirisi

Mevduatta Faiz Oranları Yüzde 52'ye Ulaştı! İşte 100 Bin TL'nin Faiz Getirisi

Merkez Bankası Faiz
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.12.2023 - 09:10

Pek çoğumuzun yakından takip ettiği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para ve maliye politikaları kapsamında enflasyonu düşürmek amaçlanıyor. TCMB, Haziran ayından bu yana faiz artırımına kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 40'tan yüzde 42,50'ye yükseltti. Yapılan bu faiz hamlesinin ardından bankaların mevduat faiz oranları da değişti. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini yüzde 42,50'ye yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son faiz kararını açıkladı. TCMB politika faizini yüzde 42,50'ye yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararının ardından bankalardan da beklenen hamle geldi. Bankalar peş peşe mevduat faiz oranlarını açıkladı. Bu kapsamda 3 aylık (92 günlük) mevduat faizi yüzde 52'ye kadar ulaştı. 

Peki, yüzde 52 mevduat faizi getirisi ne kadar? Gelin birlikte inceleyelim. 👇

1 milyon TL'nin yüzde 52 mevduat faiz getirisi ne kadar?

1 milyon TL'nin yüzde 52 mevduat faiz getirisi ne kadar?

Son verilere göre, 1 milyon TL'sini yüzde 52 faiz oranından bankaya yatıran bir kişi 3 ayın (92 günün) sonunda, yüzde 5 vergisi de düşüldükten sonra 124 bin 551 lira 50 kuruş net faiz geliri elde edebilecek.

Peki, 100.000 TL'nin yüzde 52 mevduat faiz getirisi ne kadar?

Peki, 100.000 TL'nin yüzde 52 mevduat faiz getirisi ne kadar?

Bankaların son düzenlemelerine göre 100 bin TL'yi yüzde 52 faiz oranından bankaya yatıran bir kişi 3 ayın (92 günün) sonunda, yüzde 5 vergisi de düşüldükten sonra 12 bin 451 lira net faiz geliri elde edebilecek.

100 bin TL'nin 3 aylık faiz getirisi asgari ücreti aşıyor!

100 bin TL'nin 3 aylık faiz getirisi asgari ücreti aşıyor!

Yüzde 52'lik mevduat faiz oranıyla 100 bin TL tutarındaki bir anaparanın 3 aylık faiz getirisi, 1 Temmuz 2023 tarihinden bu yana uygulanan 11 bin 402 liralık asgari ücreti aşıyor.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?