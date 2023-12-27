Mevduatta Faiz Oranları Yüzde 52'ye Ulaştı! İşte 100 Bin TL'nin Faiz Getirisi

Pek çoğumuzun yakından takip ettiği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para ve maliye politikaları kapsamında enflasyonu düşürmek amaçlanıyor. TCMB, Haziran ayından bu yana faiz artırımına kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 40'tan yüzde 42,50'ye yükseltti. Yapılan bu faiz hamlesinin ardından bankaların mevduat faiz oranları da değişti.

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