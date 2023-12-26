2023 Bitmeden Konut Kredilerinin Faiz Oranlarını İnceledik! 2 Milyon TL Konut Kredisi Alan Ne Kadar Faiz Öder?
2023 Bitmeden Konut Kredilerinin Faiz Oranlarını İnceledik! 2 Milyon TL Konut Kredisi Alan Ne Kadar Faiz Öder?
Gündemden düşmeyen konut kredilerinin faiz oranlarını inceledik! 2023 yılı bitmeden konut kredisi çekmek isteyenler için 20 bankanın, 120 ay (10 yıl) vadeli konut kredilerinin faiz oranlarının yanında; aylık taksitleri, toplam geri ödemeleri ve toplam faiz miktarlarını derledik. Peki, şimdi 2 milyon TL kredi çeken ne kadar öder?
Gelin, banka banka konut kredisi faiz oranlarına ve toplam geri ödemelerine göz atalım!
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İşte, 20 Bankanın 2 milyon TL konut kredisi faiz oranları ve aylık taksitleri!
1. AkBank
2. Türkiye İş Bankası
3. QNB Finansbank
4. Garanti BBVA
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5. HalkBank
6. Türk Ekonomi Bankası (TEB)
7. VakıfBank
8. DenizBank
9. Ziraat Bankası
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10. Ziraat Katılım
11. Yapı Kredi
12. ING Bank
13. Türkiye Finans
14. Vakıf Katılım
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15. Alternatif Bank
16. Kuveyt Türk
17. Albaraka Türk Katılım Bankası
18. ŞekerBank
19. AnadoluBank
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20. HSBC
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