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2023 Bitmeden Konut Kredilerinin Faiz Oranlarını İnceledik! 2 Milyon TL Konut Kredisi Alan Ne Kadar Faiz Öder?

2023 Bitmeden Konut Kredilerinin Faiz Oranlarını İnceledik! 2 Milyon TL Konut Kredisi Alan Ne Kadar Faiz Öder?

Konut Faiz
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.12.2023 - 00:23

Gündemden düşmeyen konut kredilerinin faiz oranlarını inceledik! 2023 yılı bitmeden konut kredisi çekmek isteyenler için 20 bankanın, 120 ay (10 yıl) vadeli konut kredilerinin faiz oranlarının yanında; aylık taksitleri, toplam geri ödemeleri ve toplam faiz miktarlarını derledik. Peki, şimdi 2 milyon TL kredi çeken ne kadar öder?  

Gelin, banka banka konut kredisi faiz oranlarına ve toplam geri ödemelerine göz atalım!

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İşte, 20 Bankanın 2 milyon TL konut kredisi faiz oranları ve aylık taksitleri!

İşte, 20 Bankanın 2 milyon TL konut kredisi faiz oranları ve aylık taksitleri!

NOT: Bildiğiniz gibi bankaların kredi oranları anlık olarak değişiklik gösterebilir. Faiz oranlarını etkileyen diğer kriterler arasında kredi notunuz ve sigorta kullanım durumunuz da vardır. Bankaların konut kredisi faiz oranlarının değişkenliğinde kampanya çalışmaları ve kriterlerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle en güncel bilgi için bankalarla doğrudan iletişime geçmelisiniz. 

Şimdi 10 yıl (120 ay) vadeyle 2 milyon TL konut kredisi alan ne kadar öder? 👇

1. AkBank

1. AkBank

Faiz Oranı: 2,80

Aylık Taksit: 58.114,01 TL

Toplam Geri Ödeme: 6.993.001,20 TL

  • Toplam Faiz: 4.973.681,48 TL

2. Türkiye İş Bankası

2. Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: 2,87

Aylık Taksit: 59.391 TL

Toplam Geri Ödeme: 7.141.946 TL

  • Toplam Faiz: 5.140.946  TL

3. QNB Finansbank

3. QNB Finansbank

Faiz Oranı: 3,31

Aylık Taksit: 67.557 TL

Toplam Geri Ödeme: 8.118.518 TL

  • Toplam Faiz: 6.118.518  TL

4. Garanti BBVA

4. Garanti BBVA

Faiz Oranı: 3,49

Aylık Taksit: 70.956,61 TL

Toplam Geri Ödeme: 8.533.606,76 TL

  • Toplam Faiz: 6.514.789,82 TL
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5. HalkBank

5. HalkBank

Faiz Oranı: 3,79

Aylık Taksit: 76.683,16 TL

Toplam Geri Ödeme: 9.220.389 TL

  • Toplam Faiz: 7.201.976,49 TL

6. Türk Ekonomi Bankası (TEB)

6. Türk Ekonomi Bankası (TEB)

Faiz Oranı: 3,75

Aylık Taksit: 75.916 TL

Toplam Geri Ödeme: 9.121.701 TL

  • Toplam Faiz: 7.120.700 TL

7. VakıfBank

7. VakıfBank

Faiz Oranı: 3,79

Aylık Taksit: 76.683,16 TL

Toplam Geri Ödeme: 9.218.979 TL

  • Toplam Faiz: 7.201.976,49 TL

8. DenizBank

8. DenizBank

Faiz Oranı: 3,79

Aylık Taksit: 76.683,16 TL

Toplam Geri Ödeme: 9.217.220 TL

  • Toplam Faiz: 7.201.976,49 TL

9. Ziraat Bankası

9. Ziraat Bankası

Faiz Oranı: 3,89

Aylık Taksit: 78.606,51 TL

Toplam Geri Ödeme: 9.448.286 TL

  • Toplam Faiz: 7.432.778,23 TL
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10. Ziraat Katılım

10. Ziraat Katılım

Faiz Oranı: 4,24

Aylık Taksit: 85.385,13 TL

Toplam Geri Ödeme: 10.261.780 TL

  • Toplam Faiz: 8.246.222,20 TL

11. Yapı Kredi

11. Yapı Kredi

Faiz Oranı: 3,20

Aylık Taksit: 65.495,01 TL

Toplam Geri Ödeme: 7.875.735 TL

  • Toplam Faiz: 5.859.403,67 TL

12. ING Bank

12. ING Bank

Faiz Oranı: 2,79

Aylık Taksit: 57.932,14 TL

Toplam Geri Ödeme: 6.967.976 TL

  • Toplam Faiz: 4.951.856,20 TL

13. Türkiye Finans

13. Türkiye Finans

Faiz Oranı: 2,99

Aylık Taksit: 61.595,32 TL

Toplam Geri Ödeme: 7.406.488 TL

  • Toplam Faiz: 5.391.432,83 TL

14. Vakıf Katılım

14. Vakıf Katılım

Faiz Oranı: 3,39

Aylık Taksit: 69.064,24 TL

Toplam Geri Ödeme: 8.304.713 TL

  • Toplam Faiz: 6.287.706,23 TL
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15. Alternatif Bank

15. Alternatif Bank

Faiz Oranı: 2,95

Aylık Taksit: 60.858,48 TL

Toplam Geri Ödeme: 7.321.317 TL

  • Toplam Faiz: 5.303.022,51 TL

16. Kuveyt Türk

16. Kuveyt Türk

Faiz Oranı: 3,20

Aylık Taksit: 65.495,01 TL

Toplam Geri Ödeme: 7.875.674 TL

  • Toplam Faiz: 5.859.403,67 TL

17. Albaraka Türk Katılım Bankası

17. Albaraka Türk Katılım Bankası

Faiz Oranı: 3,35

Aylık Taksit: 68.309,86 TL

Toplam Geri Ödeme: 8.212.743 TL

  • Toplam Faiz: 6.197.186,83 TL

18. ŞekerBank

18. ŞekerBank

Faiz Oranı: 4,72

Aylık Taksit: 94.774,23 TL

Toplam Geri Ödeme: 11.386.967 TL

  • Toplam Faiz: 9.372.886,84 TL

19. AnadoluBank

19. AnadoluBank

Faiz Oranı: 3,85

Aylık Taksit: 77.836,38 TL

Toplam Geri Ödeme: 9.352.865 TL

  • Toplam Faiz: 7.340.359,97 TL
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20. HSBC

20. HSBC

Faiz Oranı: 3,9

Aylık Taksit: 78.799 TL

Toplam Geri Ödeme: 9.468.681 TL

  • Toplam Faiz: 7.453.680 TL

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