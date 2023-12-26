2023 Bitmeden Konut Kredilerinin Faiz Oranlarını İnceledik! 2 Milyon TL Konut Kredisi Alan Ne Kadar Faiz Öder?

NOT: Bildiğiniz gibi bankaların kredi oranları anlık olarak değişiklik gösterebilir. Faiz oranlarını etkileyen diğer kriterler arasında kredi notunuz ve sigorta kullanım durumunuz da vardır. Bankaların konut kredisi faiz oranlarının değişkenliğinde kampanya çalışmaları ve kriterlerini de göz önünde bulundurmak gerekir. Bu nedenle en güncel bilgi için bankalarla doğrudan iletişime geçmelisiniz.

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