Erdemoğlu Holding Bir Kez Daha SASA Polyester'den Hisse Alımı Yaptı!
Erdemoğlu Holding Bir Kez Daha SASA Polyester'den Hisse Alımı Yaptı!
Elliden fazla halka arzın gerçekleştiği 2023 yılının son günlerinde borsaki düşüş konuşuluyor. Borsada yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılarının anbean takip ettiği hisselerden biri olan SASA'dan ikinci pay alımı haberi geldi. İlk kez 1996 yılında halka arz edilen şirketin Yıldız Pazar'da işlem gören hisselerinde 1,5 milyon TL'lik nominal tutarlı pay alım işlemi gerçekleşti.
İşte, detaylar...
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Geçtiğimiz hafta SASA'da pay alımı yapan Erdemoğlu Holding, yeniden pay alımı yaptı!
Erdemoğlu Holding'in Sasa Polyester sermayesindeki payı yüzde 55,28 seviyesine ulaştı.
Erdemoğlu Holding'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği hisse alımı ise 2 milyon TL değerindeydi.
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