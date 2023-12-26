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Erdemoğlu Holding Bir Kez Daha SASA Polyester'den Hisse Alımı Yaptı!

Erdemoğlu Holding Bir Kez Daha SASA Polyester'den Hisse Alımı Yaptı!

Borsa İstanbul
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.12.2023 - 22:31

Elliden fazla halka arzın gerçekleştiği 2023 yılının son günlerinde borsaki düşüş konuşuluyor. Borsada yaşanan sert düşüşün ardından yatırımcılarının anbean takip ettiği hisselerden biri olan SASA'dan ikinci pay alımı haberi geldi. İlk kez 1996 yılında halka arz edilen şirketin Yıldız Pazar'da işlem gören hisselerinde 1,5 milyon TL'lik nominal tutarlı pay alım işlemi gerçekleşti. 

İşte, detaylar...

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Geçtiğimiz hafta SASA'da pay alımı yapan Erdemoğlu Holding, yeniden pay alımı yaptı!

Geçtiğimiz hafta SASA'da pay alımı yapan Erdemoğlu Holding, yeniden pay alımı yaptı!

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sasa Polyester'de hakim ortak Erdemoğlu Holding, 1,5 milyon TL'lik nominal pay alımı gerçekleştirdi.

Erdemoğlu Holding'in Sasa Polyester sermayesindeki payı yüzde 55,28 seviyesine ulaştı.

Erdemoğlu Holding'in Sasa Polyester sermayesindeki payı yüzde 55,28 seviyesine ulaştı.

Erdemoğlu Holding'in borsadaki sert düşüşün ardından gelen hisse alımı hamlesi 25 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşti. 1,5 milyon TL'lik nominal pay alımı 36,30 TL ile 37,60 TL fiyat aralığından gerçekleşti.

Erdemoğlu Holding'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği hisse alımı ise 2 milyon TL değerindeydi.

Erdemoğlu Holding'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği hisse alımı ise 2 milyon TL değerindeydi.

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