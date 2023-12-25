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'Borsa Neden Düştü?' Diye Merak Eden Küçük Yatırımcı Özgür Demirtaş'ın Radarına Girdi

'Borsa Neden Düştü?' Diye Merak Eden Küçük Yatırımcı Özgür Demirtaş'ın Radarına Girdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.12.2023 - 18:59 Son Güncelleme: 25.12.2023 - 19:00

Borsa İstanbul'da 2023 yılının son haftasının ilk iş günü çöküşe sahne oldu. Dünyada birçok ülkede Noel tatili nedeniyle piyasaların kapalı olması BİST'te de hacmin düşmesine ve kaybın artmasına yol açarken, 2022'den bu yana hızlanarak Borsa'ya giren 8 milyon yatırımcının derdi de Özgür Demirtaş'ın derdi oldu.

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Borsa İstanbul'da milyonlarca yatırımcı yılsonu rallisi yerine, yılsonu çöküşü izlerken, son dönemde medet umdukları halka arzlarda da bozulmalar artınca kaçınılmaz zarara doğru yol alıyor.

Borsa İstanbul'da milyonlarca yatırımcı yılsonu rallisi yerine, yılsonu çöküşü izlerken, son dönemde medet umdukları halka arzlarda da bozulmalar artınca kaçınılmaz zarara doğru yol alıyor.

25 Aralık 2023'te Borsa'da düşüş hızlanınca tablo bu şekilde oldu.

Prof. Dr. ÖZgür Demirtaş da Borsa'daki düşüşle dertlendi. "Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıya Yazık. Vallahi Yazık 😔" diyen ünlü finans hocası sonrasında da uzun uzun üzüldü.

Prof. Dr. ÖZgür Demirtaş da Borsa'daki düşüşle dertlendi. "Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıya Yazık. Vallahi Yazık 😔" diyen ünlü finans hocası sonrasında da uzun uzun üzüldü.
twitter.com

"Twitter'da bir sürü Borsa hesabı var. Hepsi demiyorum ama bir kısmı, Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıların halini söylediğim zaman, Yok En dipte söyledi, Yok ters indikatör vs vs diyorlar."

"Twitter'da bir sürü Borsa hesabı var. Hepsi demiyorum ama bir kısmı, Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıların halini söylediğim zaman, Yok En dipte söyledi, Yok ters indikatör vs vs diyorlar."
twitter.com

Çıkarları var. Kendileri Maldalar. Kimse Satmasın. Malları yükselsin istiyorlar. Bu Vicdani açıdan sorunlu bir durum.

Evet Borsa bundan sonra Yükselebilir de. AMA Kardeşim Adı üstünde Küçük Yatırımcı, Panik yapan Yatırımcı. Borsa böyle düşünce satan yatırımcı...

8 Milyon tane ufacık yatırımcıyı Borsaya çektiniz. Aldırdınız sonra panikle aşağıdan sattırdınız. Zarar etti insanlar. Yazık Değil mi? Günah Değil mi? Haksız mıyım? Allah aşkına Haksız mıyım?

Özgür Demirtaş'ın küçük yatırımcılara yönelik söylemlerine katılanlar olduğu kadar,

Özgür Demirtaş'ın küçük yatırımcılara yönelik söylemlerine katılanlar olduğu kadar,
twitter.com

Katılmayanlar da oldu.

Katılmayanlar da oldu.
twitter.com
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Bir yandan Borsa'nın özellikle enflasyonist ortamda alternatifsiz kalması,

Bir yandan Borsa'nın özellikle enflasyonist ortamda alternatifsiz kalması,
twitter.com

Birikimini değerlendirmek isteyenler için bir alan yaratırken,

Birikimini değerlendirmek isteyenler için bir alan yaratırken,
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Finansal okur yazarlık açısından çok geride olan yatırımcıların da

Finansal okur yazarlık açısından çok geride olan yatırımcıların da
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Büyük kayıplar yaşamasına da neden oldu.

Büyük kayıplar yaşamasına da neden oldu.
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Yatırımcı mantığında uzun vade bekleyenler için sorun olmasa da

Yatırımcı mantığında uzun vade bekleyenler için sorun olmasa da
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Yüksek seviyelerden alınan hisselerin yine de birikimlerin eski değerine dönmesi de zaman alacak gibi görünüyor.

Yüksek seviyelerden alınan hisselerin yine de birikimlerin eski değerine dönmesi de zaman alacak gibi görünüyor.
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Özgür Demirtaş'ın söyledikleri de dikkat çekerken,

Özgür Demirtaş'ın söyledikleri de dikkat çekerken,
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Yorumlar da aynı derecede dikkat çekiciydi.

Yorumlar da aynı derecede dikkat çekiciydi.
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Sizce de "ufacık" yatırımcılara yazık mı oldu?

Sizce de "ufacık" yatırımcılara yazık mı oldu?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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