'Borsa Neden Düştü?' Diye Merak Eden Küçük Yatırımcı Özgür Demirtaş'ın Radarına Girdi
'Borsa Neden Düştü?' Diye Merak Eden Küçük Yatırımcı Özgür Demirtaş'ın Radarına Girdi
Borsa İstanbul'da 2023 yılının son haftasının ilk iş günü çöküşe sahne oldu. Dünyada birçok ülkede Noel tatili nedeniyle piyasaların kapalı olması BİST'te de hacmin düşmesine ve kaybın artmasına yol açarken, 2022'den bu yana hızlanarak Borsa'ya giren 8 milyon yatırımcının derdi de Özgür Demirtaş'ın derdi oldu.
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Borsa İstanbul'da milyonlarca yatırımcı yılsonu rallisi yerine, yılsonu çöküşü izlerken, son dönemde medet umdukları halka arzlarda da bozulmalar artınca kaçınılmaz zarara doğru yol alıyor.
Prof. Dr. ÖZgür Demirtaş da Borsa'daki düşüşle dertlendi. "Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıya Yazık. Vallahi Yazık 😔" diyen ünlü finans hocası sonrasında da uzun uzun üzüldü.
"Twitter'da bir sürü Borsa hesabı var. Hepsi demiyorum ama bir kısmı, Borsa İstanbul'daki Küçük Yatırımcıların halini söylediğim zaman, Yok En dipte söyledi, Yok ters indikatör vs vs diyorlar."
Özgür Demirtaş'ın küçük yatırımcılara yönelik söylemlerine katılanlar olduğu kadar,
Katılmayanlar da oldu.
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Bir yandan Borsa'nın özellikle enflasyonist ortamda alternatifsiz kalması,
Birikimini değerlendirmek isteyenler için bir alan yaratırken,
Finansal okur yazarlık açısından çok geride olan yatırımcıların da
Büyük kayıplar yaşamasına da neden oldu.
Yatırımcı mantığında uzun vade bekleyenler için sorun olmasa da
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Yüksek seviyelerden alınan hisselerin yine de birikimlerin eski değerine dönmesi de zaman alacak gibi görünüyor.
Özgür Demirtaş'ın söyledikleri de dikkat çekerken,
Yorumlar da aynı derecede dikkat çekiciydi.
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Sizce de "ufacık" yatırımcılara yazık mı oldu?
Yorumlara bekliyoruz.
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