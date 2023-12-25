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2014 Yılında Leyla Alaton'un Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Öngörüsü Yeniden Gündem Oldu

2014 Yılında Leyla Alaton'un Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Öngörüsü Yeniden Gündem Oldu

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.12.2023 - 12:07

Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, mezun olur olmaz gittiği ABD'de bankacılık alanında üst düzey yöneticilik yaparak 'Müthiş Türk Kızı' olarak medyada boy göstermişti. Bundan yaklaşık 10 yıl önce ünlü iş insanı Leyla Alaton'un Erkan'la ilgili paylaşımı göreve geldiğinde gündeme gelmişti. Aylar sonra bu öngörü yeniden gündem oldu.

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Bir yanda ünlü iş insanı Leyla Alaton, diğer yandan Merkez Bankası'nın başkanı Hafize Gaye Erkan. Türkiye'de iki güçlü kadın! Yolları çok önce kesişen ikilinin bağlantısı yeniden gündem oldu.

Bir yanda ünlü iş insanı Leyla Alaton, diğer yandan Merkez Bankası'nın başkanı Hafize Gaye Erkan. Türkiye'de iki güçlü kadın! Yolları çok önce kesişen ikilinin bağlantısı yeniden gündem oldu.

Leyla Alaton, 2014 yılında Kadın Girişimcileri Derneği KAGİDER'le yaptığı ABD ziyaretinde Hafize Gaye Erkan'ın resmiyle birlikte "Adını not alalım rica.Kendisi bir gün bu ülkede Bakanlık yapacaktır, hiç şüphem yok!" paylaşımı yapmıştı.

Leyla Alaton, 2014 yılında Kadın Girişimcileri Derneği KAGİDER'le yaptığı ABD ziyaretinde Hafize Gaye Erkan'ın resmiyle birlikte "Adını not alalım rica.Kendisi bir gün bu ülkede Bakanlık yapacaktır, hiç şüphem yok!" paylaşımı yapmıştı.
twitter.com

Hafize Gaye Erkan'ın ilk göreve geldiği günlerde bu paylaşım, başta Leyla Alaton'un kendisi olmak üzere hatırlanmıştı.

Hafize Gaye Erkan'ın ilk göreve geldiği günlerde bu paylaşım, başta Leyla Alaton'un kendisi olmak üzere hatırlanmıştı.
twitter.com

Erkan'ın göreve geleceği konuşulmaya başlandığında çok tartışılan iddialar da ortaya atılmıştı.

Leyla Alaton'un 2014 yılındaki paylaşımı yeniden gündeme geldi.

Leyla Alaton'un 2014 yılındaki paylaşımı yeniden gündeme geldi.
twitter.com

Hatırlayanlar bu kez sorgulama moduna geçerken,

Hatırlayanlar bu kez sorgulama moduna geçerken,
twitter.com
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Kimileri de büyük resmi görmenin peşine düştüler.

Kimileri de büyük resmi görmenin peşine düştüler.
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Tesadüflere inanmayanalar olduğu gibi,

Tesadüflere inanmayanalar olduğu gibi,
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Yaklaşık 10 yıl önceden bazı konulardaki öngörü ilginç olurken,

Yaklaşık 10 yıl önceden bazı konulardaki öngörü ilginç olurken,
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Başarılı insanların "aura"ları olduğu da bir gerçekti.

Başarılı insanların "aura"ları olduğu da bir gerçekti.
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Yine de Erkan'ın göreve geldiği günlerdeki coşku,

Yine de Erkan'ın göreve geldiği günlerdeki coşku,
twitter.com
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Yerini daha çok bekle-gör politikasına bıraktığından,

Yerini daha çok bekle-gör politikasına bıraktığından,
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Duruma şüpheyle yaklaşanların arttığı gözden kaçmıyordu.

Duruma şüpheyle yaklaşanların arttığı gözden kaçmıyordu.
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Güçlü işbirliklerine her daim çizgili tişörtüne bürünerek bakmaya çalışanlarla,

Güçlü işbirliklerine her daim çizgili tişörtüne bürünerek bakmaya çalışanlarla,
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Realizmin kitabını yazanlar bazen aynı noktada da buluşabiliyordu.

Realizmin kitabını yazanlar bazen aynı noktada da buluşabiliyordu.
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Siz Hafize Gaye Erkan'ın bu göreve gelmesindeki sebebi başarı mı, network mü olarak görüyorsunuz?

Siz Hafize Gaye Erkan'ın bu göreve gelmesindeki sebebi başarı mı, network mü olarak görüyorsunuz?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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Ali KURT

Kişisel gelişime önem vermek deniyor buna. Kadın kişisel gelişime önem vermiş kendini geliştirmiş durum okuması yapabiliyor. Kendimi nasıl okurumla başlıyor... Devamını Gör

Filistinli Arap

Aferin sana. Biz araplara iyi destek çıkıyorsun. Arap demek kutsal demek. Bunu en iyi sen biliyorsun. Dergahta söylediklerimi hatırla.

SO_FAR_SO_GOOD

lobi desen var

Bozkurt

ABD'de ne kadar müthiş olursan ol, burası kiradan dert yanmanıza sebep olan başka bir coğrafya.