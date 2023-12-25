2014 Yılında Leyla Alaton'un Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Öngörüsü Yeniden Gündem Oldu

Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, mezun olur olmaz gittiği ABD'de bankacılık alanında üst düzey yöneticilik yaparak 'Müthiş Türk Kızı' olarak medyada boy göstermişti. Bundan yaklaşık 10 yıl önce ünlü iş insanı Leyla Alaton'un Erkan'la ilgili paylaşımı göreve geldiğinde gündeme gelmişti. Aylar sonra bu öngörü yeniden gündem oldu.