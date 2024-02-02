Hafize Gaye Erkan Kimdir? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Üniversite sınavında Türkiye 26'ncısı olan Hafize Gaye Erkan, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Daha sonra Stanford, Princeton, Cornell, Boston ve California'nın da aralarında bulunduğu 9 üniversiteden burs teklifi aldı. Princeton'ı tercih eden Hafize Gaye Erkan, Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora yaptı. Erkan ayrıca, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da katıldı.

Erkan, ABD'nin en genç finans profesörü unvanına sahip oldu.