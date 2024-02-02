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Hafize Gaye Erkan Kimdir? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Hafize Gaye Erkan Kimdir? Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Eğitim Hayatı ve Kariyeri

Kimdir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.02.2024 - 22:32

ABD'de 'Müthiş Türk kızı' olarak tanınan Hafize Gaye Erkan, başarılarla dolu kariyer yaşamı ve ABD'nin en genç finans profesörü unvanıyla gündemde yer alıyor. Bankacılık, yatırım, risk yönetimi, teknoloji ve dijital inovasyon alanlarında uzmanlığa sahip olan Hafize Gaye Erkan'ın eğitim hayatındaki başarıları kadar, bugüne dek üstlendiği görevler de dikkat çekiyor. Peki, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Hafize Gaye Erkan'ın eğitimi nedir? 

İşte, Hafize Gaye Erkan'ın eğitimi ve kariyer yaşamı hakkında merak edilenler...

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Kimdir?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Kimdir?

Hafize Gaye Erkan, 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Erkek Lisesi'ni ikincilikle bitiren Erkan'ın annesi matematikçi, babası makine mühendisidir.

Hafize Gaye Erkan'ın Eğitim Hayatı

Hafize Gaye Erkan'ın Eğitim Hayatı

Üniversite sınavında Türkiye 26'ncısı olan Hafize Gaye Erkan, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun oldu. Daha sonra Stanford, Princeton, Cornell, Boston ve California'nın da aralarında bulunduğu 9 üniversiteden burs teklifi aldı. Princeton'ı tercih eden Hafize Gaye Erkan, Princeton Üniversitesi'nde yöneylem araştırması ve finans mühendisliği alanında doktora yaptı. Erkan ayrıca, Harvard Business School'da yönetim bilimleri ve Stanford Üniversitesi'nde liderlik üzerine iki eğitim programını da katıldı. 

Erkan, ABD'nin en genç finans profesörü unvanına sahip oldu.

Hafize Gaye Erkan'ın Kariyeri

Hafize Gaye Erkan'ın Kariyeri

ABD'de 'Müthiş Türk kızı' olarak tanınan Hafize Gaye Erkan, kariyerine Goldman Sachs'ta başladı. Erkan, Goldman Sachs'ta 2005 yılından itibaren 9 yıl görev yaptı. Genel Müdür, Finansal Kurumlar Grubu Analitik ve Stratejiler Başkanı olarak, önemli ABD bankalarının ve sigorta şirketlerinin Yönetim Kurullarına ve üst yönetim ekiplerine; stres testi, sermaye planlaması, risk yönetimi, birleşme, satın alma ve bilanço yönetimi gibi alanlarda danışmanlık yaptı.

Hafize Gaye Erkan, daha önce Tiffany & Co. Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Fortune 500 firması Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na katıldı.

Hafize Gaye Erkan, daha önce Tiffany & Co. Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Fortune 500 firması Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na katıldı.

2014 yılında iş teklifi aldığı First Republic Bank'ta yaklaşık 8 yıl boyunca farklı görevlerde yer aldı. Hafize Gaye Erkan, First Republic Bank'ta İcra Kurulu Eş Başkanı, Başkan, Yönetim Kurulu Üyesi, Baş Yatırım Sorumlusu, Baş Mevduat Sorumlusu ve Eş Risk Sorumlusu görevini üstlendi.

 2019 - 2021 yılları arasında Tiffany & Co. Yönetim Kurulu'nda görev aldı. Mart 2022'de Fortune 500 firması Marsh McLennan'ın Yönetim Kurulu'na katıldı. 

Hafize Gaye Erkan anı zamanda Princeton Üniversitesi Yöneylem Araştırması ve Finans Mühendisliği Danışma Konseyi'nde görev alıyor.

ABD'nin en genç finans profesörü ve 'Müthiş Türk kızı' olarak tanınan Hafize Gaye Erkan, American Banker's Women to Watch listesinde yerini aldı.

ABD'nin en genç finans profesörü ve 'Müthiş Türk kızı' olarak tanınan Hafize Gaye Erkan, American Banker's Women to Watch listesinde yerini aldı.

Başarılarıyla ABD'de ses getiren Hafize Gaye Erkan, 2018 yılında Crain New York Business'ın 40 Yaş Altı 40 ve San Francisco Business Times'ın 40 Yaş Altı 40 listelerinde yerini aldı. 

2019 yılında ise American Banker's Women to Watch ve Crain's Bankacılık ve Finans Alanında Önemli Kadınlar listelerine seçildi.

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Dr. Hafize Gaye Erkan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı.

Dr. Hafize Gaye Erkan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı.

Dr. Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanlığı'na atandı.

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