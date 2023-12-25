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Borsa Düşmedi Resmen Çöktü, Dolar ve Altında Son Durum: 25 Aralık'ta Piyasalarda Kazandıranlar

etiket Borsa Düşmedi Resmen Çöktü, Dolar ve Altında Son Durum: 25 Aralık'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
25.12.2023 - 18:34 Son Güncelleme: 25.12.2023 - 18:41

Borsa İstanbul'da yılın son haftasının ilk iş günü düşüş sertleşti. Dolar ve euro da gerilerken, altın da 'gerilemede' geri kalmadı. 25 Aralık Pazartesi günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.

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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 3,87 oranında 292,69 puan sert bir düşüşle 7.264,87 seviyesinden tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 3,87 oranında 292,69 puan sert bir düşüşle 7.264,87 seviyesinden tamamladı.

BİST 100 endeksinde işlem hacmi 42,8 milyar TL olurken, sanayi (XUSIN) endeksi yüzde 4,58 oranındabankacılık (XBANK) endeksi ise yüzde 3,71 oranında düşüşle günü tamamladı.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen tek hisse yüzde 1,22 ile AKSA oldu.

BİST 100 endeksinde bugün yükselen tek hisse yüzde 1,22 ile AKSA oldu.

BİST 100 endeksinde değer kaybeden hisselerde taban olan BRYAT, KONYA, SKBNK, YEOTK, BRSAN ve EGEEN başı çekti. 

İşlem hacimlerine bakıldığında günün en çok işlem gören hisseleri Türk Hava Yolları (THYAO), Tüpraş (TUPRS) ve İş Bankası (ISCTR) oldu.

BİST endekslerinde düşüş devre kesici tetikleyecek seviyeye ulaşmasa da seans sonunda 476 kez hisselerde devre kesicinin tetiklendiği görüldü.

BİST endekslerinde düşüş devre kesici tetikleyecek seviyeye ulaşmasa da seans sonunda 476 kez hisselerde devre kesicinin tetiklendiği görüldü.

Noel tatili nedeniyle yabancı piyasaların kapalı olması da hem hacmi düşürdü, hem de düşüşün hızlanmasına yol açtı.

Ons altın, gün sonunda 2.053 dolardan, gram altın ise 1.926 TL'den işlem gördü.

Ons altın, gün sonunda 2.053 dolardan, gram altın ise 1.926 TL'den işlem gördü.

Borsa İstanbul'da altın sertifikası 21,38 seviyesinden, Kapalıçarşı'da gram altın 1.997 TL'den işlem gördü. 

Brent petrol de gün sonunda 79,18 dolar seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,18 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,07 seviyesinden işlem gördü.

Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,18 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,07 seviyesinden işlem gördü.

Kapalıçarşı'da dolar/TL kuru 29,27 olurken, vadelide Ocak 2024 dolar/TL kontratları 30,29'dan, Euro/dolar da 1,101 seviyesinden karşılık buldu.

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