Borsa Düşmedi Resmen Çöktü, Dolar ve Altında Son Durum: 25 Aralık'ta Piyasalarda Kazandıranlar

Borsa İstanbul'da yılın son haftasının ilk iş günü düşüş sertleşti. Dolar ve euro da gerilerken, altın da 'gerilemede' geri kalmadı. 25 Aralık Pazartesi günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.