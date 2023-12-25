Borsa Düşmedi Resmen Çöktü, Dolar ve Altında Son Durum: 25 Aralık'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa Düşmedi Resmen Çöktü, Dolar ve Altında Son Durum: 25 Aralık'ta Piyasalarda Kazandıranlar
Borsa İstanbul'da yılın son haftasının ilk iş günü düşüş sertleşti. Dolar ve euro da gerilerken, altın da 'gerilemede' geri kalmadı. 25 Aralık Pazartesi günü Borsa İstanbul'da yükselen ve düşen hisselerle, TL varlık fiyatlamalarına buyurun birlikte bakalım.
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Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi günü, yüzde 3,87 oranında 292,69 puan sert bir düşüşle 7.264,87 seviyesinden tamamladı.
BİST 100 endeksinde bugün yükselen tek hisse yüzde 1,22 ile AKSA oldu.
BİST endekslerinde düşüş devre kesici tetikleyecek seviyeye ulaşmasa da seans sonunda 476 kez hisselerde devre kesicinin tetiklendiği görüldü.
Ons altın, gün sonunda 2.053 dolardan, gram altın ise 1.926 TL'den işlem gördü.
Dolar/TL, gün sonunda bankalararası piyasada 29,18 TL'den işlem gördü. Euro/TL 32,07 seviyesinden işlem gördü.
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