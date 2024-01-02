Özel İletişim Vergisine Rekor Zam: Yeni Hat Alan Herkes 400 Lira Ödeyecek!
Özel İletişim Vergisine Rekor Zam: Yeni Hat Alan Herkes 400 Lira Ödeyecek!
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Özel İletişim Vergisi, 1999 yılında yaşanan 17 Ağustos depreminin ardından hayatımıza girmişti.
Yeni hat alacak kullanıcılar faturalı-faturasız fark etmeksizin bu vergiyi ödemek zorunda.
2023 yılında 260 TL olan vergiye yüzde 53.8 zam geldi. Fiyat 2024 yılı itibarıyla 400 lira.
Ayrıca cep telefonu hattı sahibi herkesten her ay düzenli olarak kesilen 'Telsiz Kullanım Ücreti' de yeni yılla birlikte 9,43 TL'den 15 liraya çıktı.
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