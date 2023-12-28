Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'den Şans Oyunlarında İnen Vergi Sonrası Hükümete Zor Soru!
Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'den Şans Oyunlarında İnen Vergi Sonrası Hükümete Zor Soru!
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Hatırlarsınız; Mehmet Şimşek'in ekonominin yeni patronu olmasının ardından KDV oranı, yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarılmıştı.
Geçtiğimiz yıl temmuz ayında KDV'yle birlikte şans oyunlarından artırılan vergi oranları da değişmiş ve bu alanda da artış yaşanmıştı.
Ancak gel gelelim bugün sadece şans oyunları kısmında artışa gidilen bu vergilerde karar değişti.
Vergi oranları İddia'da yüzde 10'dan yüzde 5'e, at yarışlarında yüzde 14'ten yüzde 7'ye, diğer şans oyunlarında yüzde 20'den yüzde 10'a geri indi.
Ancak şans oyunlarındaki vergi geri çekilince insanların aklına o malum soru da geldi.
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Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, karar sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Aynı dönemde artırılan KDV de 1 Ocak’ta eski oranlarına indirilecek mi? Benim pek umudum yok. Sizin var mı?" ifadelerini kullandı.
Ozan Bingöl'ün paylaşımları ⬇️
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