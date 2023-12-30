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Asgari Ücret Zammı Etiketleri Değiştirmeye Başlayınca Görenler, 'Zamlı Maaşları Daha Almadık' Dedirtti

Asgari Ücret Zammı Etiketleri Değiştirmeye Başlayınca Görenler, 'Zamlı Maaşları Daha Almadık' Dedirtti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
30.12.2023 - 11:59

Birçok zincir ya da tekil market, mağaza, ürün ve hizmetlere 2024 yılı asgari ücretinin belirlenmesiyle zam mesaisine başladığı iddia edildi. Bu da yorumları kaçınılmaz kıldı.

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Asgari ücretin 2024 yılında 17 bin 2 TL olarak bu yılın ikinci yarısında oranlar yüzde 49 fazla olacak olması etiketlerin de "güncellenmesine" yol açtı.

Asgari ücretin 2024 yılında 17 bin 2 TL olarak bu yılın ikinci yarısında oranlar yüzde 49 fazla olacak olması etiketlerin de "güncellenmesine" yol açtı.
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Birçok ürün ve hizmette artışın asgari ücrete ve yılbaşına endekslenmesi temel ihtiyaç sarmalından çıkamayan çalışan kesimi zorluyor.

Zam beklentileri yeni yıl umutlarını da tüketmeye daha 2023 sınırlarından çıkmadan başladı.

Zam beklentileri yeni yıl umutlarını da tüketmeye daha 2023 sınırlarından çıkmadan başladı.
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Yorumlarda zamların süregelen bir düzeni olduğu belirtilirken,

Yorumlarda zamların süregelen bir düzeni olduğu belirtilirken,
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Değişik benzetmeler de görüldü.

Değişik benzetmeler de görüldü.
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Yeni yıla sabredemeyenler de olurken,

Yeni yıla sabredemeyenler de olurken,
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Bir döngü halinde maaş, kira, ürün, benzin derken herkesin her an birbirine zam yapması ilginçti.

Bir döngü halinde maaş, kira, ürün, benzin derken herkesin her an birbirine zam yapması ilginçti.
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Henüz zamlı maaşı görmeden zamları görenler,

Henüz zamlı maaşı görmeden zamları görenler,
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Sosyal medyada daha da kalabalıklaşacak gibi görünüyor.

Sosyal medyada daha da kalabalıklaşacak gibi görünüyor.
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