Asgari Ücret Zammı Etiketleri Değiştirmeye Başlayınca Görenler, 'Zamlı Maaşları Daha Almadık' Dedirtti
Asgari Ücret Zammı Etiketleri Değiştirmeye Başlayınca Görenler, 'Zamlı Maaşları Daha Almadık' Dedirtti
Birçok zincir ya da tekil market, mağaza, ürün ve hizmetlere 2024 yılı asgari ücretinin belirlenmesiyle zam mesaisine başladığı iddia edildi. Bu da yorumları kaçınılmaz kıldı.
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Asgari ücretin 2024 yılında 17 bin 2 TL olarak bu yılın ikinci yarısında oranlar yüzde 49 fazla olacak olması etiketlerin de "güncellenmesine" yol açtı.
Zam beklentileri yeni yıl umutlarını da tüketmeye daha 2023 sınırlarından çıkmadan başladı.
Yorumlarda zamların süregelen bir düzeni olduğu belirtilirken,
Değişik benzetmeler de görüldü.
Yeni yıla sabredemeyenler de olurken,
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Bir döngü halinde maaş, kira, ürün, benzin derken herkesin her an birbirine zam yapması ilginçti.
Henüz zamlı maaşı görmeden zamları görenler,
Sosyal medyada daha da kalabalıklaşacak gibi görünüyor.
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