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İşveren, Refahın Artmasına Olumlu Ama Asgari Ücret Zammı İçin "İstihdamda Kayıplar Yaşanabilir" Uyarısı Yaptı

İşveren, Refahın Artmasına Olumlu Ama Asgari Ücret Zammı İçin "İstihdamda Kayıplar Yaşanabilir" Uyarısı Yaptı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.12.2023 - 17:23

2024 yılı için belirlenen asgari ücretin ardından, iş dünyasından açıklama geldi. İş dünyası, asgari ücrette işverene yansıyacak maliyeti noktasında destek beklerken, istihdam kayıplarına yönelik de uyarıda bulundu. Kurdaki baskını sürmesinin maliyetleri artırarak satışları azaltacağını söyleyen işverenler, sektörlerde kan kaybını artacağını söyledi.

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İş dünyası, asgari ücrettin işverene yansıyacak maliyeti noktasında destek bekliyor.

İş dünyası, asgari ücrettin işverene yansıyacak maliyeti noktasında destek bekliyor.

2024 yılı için belirlenen asgari ücretin ardından, iş dünyasından açıklama geldi. Enflasyonist dönemde çalışanların alım gücünün artmasını çok kıymetli bulduklarını ifade eden iş dünyasının temsilcileri, “Üretim ve ihracatı artırmaya çalıştığımız bir dönemde çalışan refahını artırmak için gösterilen çaba umut verici. Asgari ücrette yaşanan artışın işverene maliyeti noktasında ise desteğin artması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin özellikle ihracattaki rekabet gücünü kaybetmemesinin büyük önem taşıdığını da vurgulamalıyız” ifadeleri öne çıktı.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca: "Çalışan giderlerini nasıl yöneteceğimiz konusunda zorlanacağımızı düşünüyorum."

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca: "Çalışan giderlerini nasıl yöneteceğimiz konusunda zorlanacağımızı düşünüyorum."

Çalışanlarımızın mağdur olmaması ve refah içinde yaşamaları hepimizin ortak arzusu. Üretimi ve ihracatı artırma hedefimize çalışanlarımızla birlikte takım halinde yürüyoruz. Ancak, geldiğimiz noktada yapılan ücret artışları çalışanlar açısından anlamını kaybederken, işveren tarafında ise tam tersi bir durum yaratıyor. Bakıldığında yapılan zamlara rağmen asgari ücretlinin alım gücü artışa rağmen her geçen gün azalıyor. Ancak, işveren tarafında etkileri daha farklı oluyor. Son birkaç yılda asgari ücrete yapılan artışı sanayiciler ve ihracatçılar olarak maliyetlere yansıtabilmiştik. Dünyada rekabet gücümüzün azaldığı, ihracat pazarlarımızın daraldığı, ithalatın arttığı bir dönemde, çalışan giderlerini nasıl yöneteceğimiz konusunda zorlanacağımızı düşünüyorum. Ayrıca, bölgesel bir asgari ücret belirleneceği gibi, İstanbul ile diğer şehirlerde asgari ücretin farklılaşması hususu da masaya yatırılabilir.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, "Bu noktada işveren tarafında oluşan maliyet baskısının azalması ve rekabet gücümüzü kaybetmemek adına devletimizden çok daha ciddi boyutlarda destek bekliyoruz."

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, "Bu noktada işveren tarafında oluşan maliyet baskısının azalması ve rekabet gücümüzü kaybetmemek adına devletimizden çok daha ciddi boyutlarda destek bekliyoruz."

Son dönemlerde enflasyonda ciddi bir artış süreci yaşandı. Değişen ekonomi yönetimi ile birlikte enflasyonla ciddi bir mücadele başladı. Ancak gelinen noktada alım gücü düşen çalışanlarımızın maaşlarında bir düzenleme yapılması elzemdi. Asgari ücrette yapılan artışla birlikte çalışanlarımızın bir nebze olsun rahatlayacağını düşünüyoruz. Diğer taraftan bakıldığında ise asgari ücretin işveren kesiminde oluşturduğu bir maliyet var. Dünyada ağırlaşan şartlar, daralan ihracat pazarları, sertleşen rekabet ortamı, yükselen maliyetler göz önüne alındığında ihracatçıların önünde daha zor bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada işveren tarafında oluşan maliyet baskısının azalması ve rekabet gücümüzü kaybetmemek adına devletimizden çok daha ciddi boyutlarda destek bekliyoruz.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "İşveren tarafında da devletimizden destek bekliyoruz."

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "İşveren tarafında da devletimizden destek bekliyoruz."

Asgari ücrete yapılan artış ülkemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu zor süreçte çok kıymetli. Bu noktada ülkenin üreten gücü olarak her daim çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Çalışanlarımızın refah seviyesinin yükselmesi, alım gücünün artması en büyük temennimiz. Ancak, işveren tarafında da devletimizden destek bekliyoruz. Özellikle işveren katkı payları noktasında yılın ilk 6 ayında dahi olsa rakamların yükseltilmesi faydalı olacaktır. 

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, "Asgari ücretteki artışın anlamlı olabilmesi de enflasyonun dizginlenmesinden geçiyor."

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, "Asgari ücretteki artışın anlamlı olabilmesi de enflasyonun dizginlenmesinden geçiyor."

Çalışanlarımızın kazançlarının artması, refah seviyelerinin daha da yükselmesi en büyük dileklerimiz arasında. Asgari ücretteki artışın anlamlı olabilmesi de enflasyonun dizginlenmesinden geçiyor. Ekonomi yönetimimizin bu yönde yaptığı çalışmaları da takdirle takip ediyoruz. İşverenler olarak çalışanlarımızın her zaman yanında yer almaya devam edeceğiz. Öte yandan, ihracatçılar olarak da bazı beklentilerimizin olduğunu söylemeliyiz. Artan maliyetler, dünyada yaşanan gelişmeler ve değişen ihracat pazarları göz önüne alındığında rekabet gücümüzü kaybetmemek adına devletimizden destek bekliyoruz. İstihdam maliyetleri, işverenlerin rekabet gücünü doğrudan etkileyen bir faktör. Bu aşamada asgari ücret desteğinin devamı çok kıymetli.

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İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "işverenlerin üzerindeki yükün de göz ardı edilmemesinin çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor."

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "işverenlerin üzerindeki yükün de göz ardı edilmemesinin çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor."

Enflasyonist bir dönemden geçerken, çalışanları mağdur etmemek için gösterilen çabayı takdirle karşılıyoruz. Ülkesi için çalışan sanayiciler ve ihracatçılar olarak ekonominin gerçekleri göz önünde bulundurularak işverenlerin üzerindeki yükün de göz ardı edilmemesinin çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Bununla birlikte küresel ölçekte yaşanan talep daralmasıyla sektörümüzde üretimin azalması söz konusu. Asgari ücrette yaşanan artış, üretim maliyetlerimizi artırıyor ancak bunu ihraç fiyatlarına yansıtamıyoruz. Bu çerçevede özellikle imalat sanayiindeki sektörlerde asgari ücret üzerindeki vergi yükü gibi bazı ilave maliyet unsurların işverene yansıtılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Böylelikle hem işçimiz kazanır hem de işveren en azından maliyetlerini rasyonel seviyelere indirebilir.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, "Bir denge üzerinde ilerlenilmesi ülkenin gelişimi için çok kritik."

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, "Bir denge üzerinde ilerlenilmesi ülkenin gelişimi için çok kritik."
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Alım gücünün düştüğü bir dönemde yapılan artışla çalışanlarımızın bir nebze olsun rahatlayacağına inanıyoruz. Çalışanlarımızın alım gücünün artması ne kadar önemliyse, işverenlerin de desteklenmesi bir o kadar değerli. Döviz kurlarının enflasyon oranında artmadığı düşünüldüğünde ihracatçının rekabet gücünü kaybetmemesi için verilen desteklerin artmasının çok önemli olduğunu vurgulamalıyız. Bir denge üzerinde ilerlenilmesi ülkenin gelişimi için çok kritik.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Türkiye’de firmaların katma değerli iş yapmalarını sağlarsak bu işlerde çalışanlara ödenecek ücretler de asgari ücretin çok daha üzerinde vasıflı işler olacaktır."

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Türkiye’de firmaların katma değerli iş yapmalarını sağlarsak bu işlerde çalışanlara ödenecek ücretler de asgari ücretin çok daha üzerinde vasıflı işler olacaktır."

Asgari ücretin her kesime hayırlı olmasını diliyoruz. Enflasyonla mücadele elbette çok önemli. Burada önemli olan 2 konu var. Biri, Türkiye’de firmaların katma değerli iş yapmalarını sağlarsak bu işlerde çalışanlara ödenecek ücretler de asgari ücretin çok daha üzerinde vasıflı işler olacaktır. İkinci olarak da çalışanların vasfını yükseltmek gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman herkesin asgari ücretli olduğu bir konuyu konuşmamış olacağımıza inanıyoruz.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Üyesi Celal Kadoğlu: "Asgari ücrete yapılan zammı üretim maliyetlerimizi etkileyecek bir artış olarak görmüyoruz."

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Üyesi Celal Kadoğlu: "Asgari ücrete yapılan zammı üretim maliyetlerimizi etkileyecek bir artış olarak görmüyoruz."

Gelişmiş ülkelerin resesyon risklerini yönetmekte zorlanacakları bir yıla giriyoruz. Küresel önlemlerin sıkılaştığı böylesine zorlu bir dönemde, ülkemizde 2024 için hedeflenen enflasyonun üzerinde bir oranla yüzde 50 düzeyinde yapılan artışın hayırlı olmasını diliyoruz. Ailelerin temel gıda alımlarını karşılamak üzere üretim yapan hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün temsilcileri olarak, asgari ücrete yapılan zammı üretim maliyetlerimizi etkileyecek bir artış olarak görmüyoruz. Bizim sektörümüzün üyeleri; ailelerin beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlayacak her türlü düzenlemeden insanımızın refahı adına memnun olur. Gelir artışı iç pazarda ürünlerimize olan talebi koruyacağından, bu düzenleme sektörümüzü de olumlu etkiler. Bu kararda payı olan tüm kamu idarecilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Asgari ücretteki artışın ürün fiyatlarını yüzde 15-20 artıracağını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Derdimiz 17 bin TL asgari ücret değil, 32,8 TL olan euro" dedi.

Asgari ücretteki artışın ürün fiyatlarını yüzde 15-20 artıracağını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Derdimiz 17 bin TL asgari ücret değil, 32,8 TL olan euro" dedi.

Biz AB pazarına çalışıyoruz. Bu ülkelerde yıllık enflasyon yüzde 4-5. Yüzde 20’lik artışı kabul ettiremeyiz. Döviz kurları üzerindeki baskının kaldırılması gerekiyor. Asgari ücret az mı çok mu arttı diye tartışmanın bir anlamı yok. Bugünkü şartlarda 17 bin 2 TL geçinmek için zor bir rakam. Ev kiralarının geldiği durum ortada. Asgari ücret büyük olasılık 2 ay sonra açlık sınırının altında kalacak. Ekonominin diğer unsurlarına bakmak lazım. Asgari ücretteki artış OVP’deki enflasyon ve kur hedeflerinin üzerinde olduğu için çarklarda sıkıntılar olacak demektir. Özellikle emek yoğun sektörler artan işçilikten dolayı yükselen diğer girdi fiyatlarıyla bu kur seviyelerinde ihracat yapmamız daha da zorlaşacak. Asgari ücretteki artış işsizliği ve fabrikaların kapanmasını beraberinde getirecek. Sadece işçilikten dolayı fiyatlarımızı yüzde 15-20 artırdığımız takdirde hiçbir müşteri böyle bir fiyat artışı kabul etmeyeceği için hedef fiyatını tutturacağı başka ülkelere gidiyor olacaktır. 2023 yılında sektörümüz ihracatta yüzde 9’luk kan kaybı yaşamıştı. Bu ortamda bu kan kaybının daha da artmasından endişe ediyoruz.

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Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "İşverene maliyeti 1.000 doları bulan asgari ücret istihdama merhem olmaz" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "İşverene maliyeti 1.000 doları bulan asgari ücret istihdama merhem olmaz" dedi.

2024 yılı için açıklanan asgari ücretin OVP’deki hedefler gözetilmeden tespit edildiğini belirterek, 'Orta Vadeli Program rafa mı kalktı?' derken, '2024 yılı için yüzde 35 enflasyon hedeflenirken, artış yüzde 49 oldu. Döviz kurlarının hali de ortada. Asgari ücretin işverene maliyeti servis ve yemek dahil edildiğinde 1.000 doları buluyor. Bu asgari ücret ve döviz kuruyla ihracat hedefleri tutturulamaz” uyarısında bulundu. 

2024 yılı asgari ücreti belirlenmeden önce “Belirlenecek asgari ücret Türkiye’de üretimin devam edeceği bir düzlemi göz ardı etmemelidir” çağrısında bulunduğunu hatırlatan Eskinazi, “Çağrılarımızın karşılık bulmadığını görmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Asgari ücretin işverene maliyeti bin doları buluyor. Bu şartlarda ihracat hedefleri tutturulamazken, istihdam rakamlarında da kayıplar yaşanabilir” uyarısında bulundu.

İşveren tarafının fikirleri bu şekilde, siz asgari ücret için ne dersiniz?

İşveren tarafının fikirleri bu şekilde, siz asgari ücret için ne dersiniz?

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