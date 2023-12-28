İşveren, Refahın Artmasına Olumlu Ama Asgari Ücret Zammı İçin "İstihdamda Kayıplar Yaşanabilir" Uyarısı Yaptı
İşveren, Refahın Artmasına Olumlu Ama Asgari Ücret Zammı İçin "İstihdamda Kayıplar Yaşanabilir" Uyarısı Yaptı
2024 yılı için belirlenen asgari ücretin ardından, iş dünyasından açıklama geldi. İş dünyası, asgari ücrette işverene yansıyacak maliyeti noktasında destek beklerken, istihdam kayıplarına yönelik de uyarıda bulundu. Kurdaki baskını sürmesinin maliyetleri artırarak satışları azaltacağını söyleyen işverenler, sektörlerde kan kaybını artacağını söyledi.
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İş dünyası, asgari ücrettin işverene yansıyacak maliyeti noktasında destek bekliyor.
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca: "Çalışan giderlerini nasıl yöneteceğimiz konusunda zorlanacağımızı düşünüyorum."
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, "Bu noktada işveren tarafında oluşan maliyet baskısının azalması ve rekabet gücümüzü kaybetmemek adına devletimizden çok daha ciddi boyutlarda destek bekliyoruz."
İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, "İşveren tarafında da devletimizden destek bekliyoruz."
İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, "Asgari ücretteki artışın anlamlı olabilmesi de enflasyonun dizginlenmesinden geçiyor."
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İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, "işverenlerin üzerindeki yükün de göz ardı edilmemesinin çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor."
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, "Bir denge üzerinde ilerlenilmesi ülkenin gelişimi için çok kritik."
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, "Türkiye’de firmaların katma değerli iş yapmalarını sağlarsak bu işlerde çalışanlara ödenecek ücretler de asgari ücretin çok daha üzerinde vasıflı işler olacaktır."
Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Üyesi Celal Kadoğlu: "Asgari ücrete yapılan zammı üretim maliyetlerimizi etkileyecek bir artış olarak görmüyoruz."
Asgari ücretteki artışın ürün fiyatlarını yüzde 15-20 artıracağını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, "Derdimiz 17 bin TL asgari ücret değil, 32,8 TL olan euro" dedi.
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Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "İşverene maliyeti 1.000 doları bulan asgari ücret istihdama merhem olmaz" dedi.
İşveren tarafının fikirleri bu şekilde, siz asgari ücret için ne dersiniz?
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