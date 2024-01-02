Asgari Ücret Zammından Sonrası Yeni Yıl Zammı! Marketlerde Fiyat Etiketleri Bir Daha Değişti
Asgari Ücret Zammından Sonrası Yeni Yıl Zammı! Marketlerde Fiyat Etiketleri Bir Daha Değişti
Asgari ücretin zamlanmasının hemen ardından zincir marketlerde fiyatlar da jet hızıyla değişti. Kısa sürede değiştirilen etiketler sosyal medyada tepkilere neden olmuş durumda.Tüketici Konfederasyonu üyesi Avukat Mücahit Saraçlı ise duruma şu sözlerle tepki gösterdi: 'Ekonominin en önemli kaidesi de arz taleptir. Eğer talepte düşme olursa bu satıcılar, binlerce şubesi olan zincir marketler de kendilerini düzenlemek zorunda kalacaklar.'
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Bu yıl geçerli olacak 17 bin 2 liralık yeni asgari ücret geçen hafta çarşamba günü (27 Aralık) açıklanmıştı. Açıklamanın hemen ardından zincir marketlerde ise fiyat etiketleri değişti. Ancak marketlerde 1 Ocak itibarıyla bir zam dalgası daha başlamış durumda.
Yeni yıl itibarıyla markete giden vatandaşlar birçok ürünün yeni etiketlerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak tepki gösterdi.
Tüketici Konfederasyonu (TUKONFED) üyesi Avukat Mücahit Saraçlı ise haksız zamlara karşı vatandaşı şikayet hakkını kullanmaya davet etti.
Saraçlı, "Asgari ücrete yapılacak olan zam haberleri dolaşmaya başladığında, Aralık ayının sonlarına doğru bir etiket değişmesiyle fiyatlarda gereksiz artış yapıldı. Sonrasında asgari ücretin belirlenmesiyle de yeniden fiyatlarda artış yapıldı. Bunu karşılığı haksız fiyat uygulamasıdır. Hukuktaki yeri de haksız fiil demektir. Bunun tabi ki birçok cezai şartları da var" dedi.
Ticaret Bakanlığı'nın 81 ilde çok yoğun çalışmalar yaptığını hatırlatan Avukat Saraçlı şöyle devam etti: "Tüketicilerin de burada şikayet etme haklarını kullanarak, bilinçli tüketici şeklinde hareket etmeleri gerekiyor."
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"Bu tür karşılaştıkları olaylarda mutlak suretle şikayet haklarını kullanmaları lazım. 1-2 gün içerisinde değişmiş bir fiyat etiketi tespit etmeleri halinde bunun fotoğrafını çekip, alo 175 hattına ya da Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat uygulamaları kurumuna internet üzerinden şikayet etme hakları var."
"Kimler bu uygulamaları yapıyorsa belirlensin ki tüketiciler de buna göre tavırlarını koysunlar."
"Ekonominin en önemli kaidesi de arz taleptir. Eğer talepte düşme olursa bu satıcılar, binlerce şubesi olan zincir marketlerde kendilerini düzenlemek zorunda kalacaklar."
Babasının market çalışanıyla arasında geçen diyaloğu anlatan Dilek Buz ise şunları söyledi: "Market çalışanı babama 'Abi onun fiyatları düzeltilmedi' diyor. Babam da 'Asgari ücrete daha zam gelmedi bunlar neyin zammı' dedi. Hepsi yapacağını yapıyor.
"Ne kadar denetlenirse denetlensin, yapacaklarını yapıyorlar."
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Asgari ücretin zamlanmasının hemen ardından zincir marketlerde fiyatlar da jet hızıyla değişti. Kısa sürede değiştirilen etiketler sosyal medyada tepkilere neden olmuş durumda.
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