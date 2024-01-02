Asgari Ücret Zammından Sonrası Yeni Yıl Zammı! Marketlerde Fiyat Etiketleri Bir Daha Değişti

Asgari ücretin zamlanmasının hemen ardından zincir marketlerde fiyatlar da jet hızıyla değişti. Kısa sürede değiştirilen etiketler sosyal medyada tepkilere neden olmuş durumda.Tüketici Konfederasyonu üyesi Avukat Mücahit Saraçlı ise duruma şu sözlerle tepki gösterdi: 'Ekonominin en önemli kaidesi de arz taleptir. Eğer talepte düşme olursa bu satıcılar, binlerce şubesi olan zincir marketler de kendilerini düzenlemek zorunda kalacaklar.'