AVM'ler Neden Batıyor? Borçlu AVM'lerde Son Durum Ne?
AVM'ler Neden Batıyor? Borçlu AVM'lerde Son Durum Ne?
Geçen aylarda konkordato ilan eden büyük AVM'lerden sonra gözler diğerlerine çevrildi. Bir nevi kriz göstergesi olarak görülen AVM'ler, doluluklarına rağmen neden kapanıyorlar? Yeni kapanma haberleri gelir mi?
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AVM'ler artık hayatımızda sadece alışveriş değil birer yaşam merkezi oldu. Yeme-içme, sosyalleşme ve kültür merkezleri de artık AVM'lerin içinde yar aldığından vakit geçirmek için yazın soğuk, kışın sıcak alanlar olarak tercih ediliyor.
Gayet canlı ve dolu olan bu AVM'lerin zor durumda olduğunun ortaya çıkması ise gözleri diğer borçlu AVM’lere döndürdü.
AYD Başkanı Şapkacı, 447 AVM'nin bulunduğunu belirterek, bankaların kontrolüne geçen 60-70 AVM'nin ise büyük çaplı AVM’ler ağırlıklı olduğunu belirtti.
TL gelirler nedeniyle bu borçları döndürülmek AVM yönetimlerini zorluyor.
AVM yatırımlarının hızı azalırken, ihtiyaç duyulan bölgelerde ve görece daha küçük AVM’lerin açıldığı görülüyor.
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Dolu olan AVM’ler nasıl batıyor?
"Çarklar nerede tıkanıyor da tıklım tıklım görünen AVM’ler borçlarını ödeyemiyor?"
Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) verilerine göre 2002’de 14 olan AVM sayısının, 2012’de 264’e yükseldi.
"TL gelirine karşın döviz gideri, AVM yatırımcılarının nakit dengesini alt üst eder" ancak döviz kredilerin 2019-2023 arasında da düşük faizli olması borcun döndürülmesini sağlıyor.
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