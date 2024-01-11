AVM'ler Neden Batıyor? Borçlu AVM'lerde Son Durum Ne?

Bir AVM’nin nasıl açıldığına yönelik süreci 3 adımda şu şekilde özetliyor:

1. Yerel yönetiminin imar komisyonu ya da Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınıyor. 'Biri olmadı diğeri' diyerek aracıların komisyonlarına ve 'avantalara' değiniyor.

2. AVM için finansman yönetiminin aynı şekilde olduğunu ve bankadan kredi çekildiğini ileterek, çekilen kredinin taşeron müteahhite verildiğini iletiyor. Müteahhit de AVM inşaatını yapıyor.

3. Sıra bankadan çekilen kredinin nasıl ödeneceğine geliyor. Dükkan kiraları AVM'nin inşaatı ve diğer maliyetleri için alınan kredilere tahsis ediliyor. Kısaca kredinin teminatı, AVM’nin kira geliri oluyor. Kiraların krediyi ödemesi yaklaşık 8-10 yıl sürüyor.