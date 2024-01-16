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Vergiler Dikkat Çekiyor: ÖTV, Kurumlar Vergisini Aştı! Otomobilden Alınan Vergi, Şirketleri Katladı

Vergiler Dikkat Çekiyor: ÖTV, Kurumlar Vergisini Aştı! Otomobilden Alınan Vergi, Şirketleri Katladı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.01.2024 - 14:34

Hazine'nin bütçe verilerinde vergi gelirleri mercek altında. Vergi tahsilatında sorun olduğunu belirten uzmanların yanı sıra, otomobillerden alınan ÖTV'nin dünyadaki birçok araba markasının piyasa değerini geride bıraktığı görüldü. Geride kalan bir şey de vatandaşın ödediği ÖTV'nin kurumların ödediği vergiden yüksek olması oldu.

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Hazine'nin açıkladığı bütçede vergi gelirleri ilgi çekiyor.

Hazine'nin açıkladığı bütçede vergi gelirleri ilgi çekiyor.

Genel bütçe gelirlerinin yüzde 88,30'u vergi gelirlerinden oluşuyor. Vergi gelirlerindeyse dolaysız yani direkt gelir, kazanç ve mülkiyet üzerinden alınan vergiler toplam vergi gelirinin yüzde 34,54'ü, dolaysız yani tabana yayılan harcamalardan alınan vergiler ise yüzde 60,51 oranında oluyor.

Vergi kalemlerinde şampiyon ithalattan alınan KDV olurken, onu ÖTV izliyor. Daha ilginci de bu iki vergi kaleminin Kurumlar Vergisi'nden daha yüksek olmaları oluyor. Bir de motorlu taşıtlardan alınan ÖTV var ki bunu birazdan detaylandıracağız.

Vergi kalemlerinde şampiyon ithalattan alınan KDV olurken, onu ÖTV izliyor. Daha ilginci de bu iki vergi kaleminin Kurumlar Vergisi'nden daha yüksek olmaları oluyor. Bir de motorlu taşıtlardan alınan ÖTV var ki bunu birazdan detaylandıracağız.

Bütçenin detayları burada.

Önce Alaattin Aktaş'ın vergi tahsilatları hakkında söylediklerine bakalım ki bütçe açığıyla karşılaştırınca önemli görünüyor.

Önce Alaattin Aktaş'ın vergi tahsilatları hakkında söylediklerine bakalım ki bütçe açığıyla karşılaştırınca önemli görünüyor.
twitter.com

Aktaş, geçen yıl tahakkuk ettirilen ancak tahsil edilemeyen gelirlerin, yüzde 25 olduğunu belirtiyor. 'Alınamamış, toplanamamış, yok işte o para! Geçen yıl O para dediğim de tam 1.7 trilyon lira!' diyor ve paranın büyüklüğünü de şu şekilde veriyor:

2023 yılı bütçe açığının 1 trilyon 375 milyar lira olduğu göz önünde bulundurulursa tahsil edilemeyen 'o para'nın, yani 1.7 trilyon liranın önemi daha iyi anlaşılır.

Dr. Ozan Bingöl de vergi hesabını şu şekilde yapıyor: "Dakikada 8 milyon 557 bin 429 lira vergi ödedik."

Dr. Ozan Bingöl de vergi hesabını şu şekilde yapıyor: "Dakikada 8 milyon 557 bin 429 lira vergi ödedik."
twitter.com

Bingöl'ü daha iyi anlamak için burada bit Tuğba Özay hesabı yapacağız. Onun da ne olduğunu birazdan vereceğiz. 

2023 yılında kişi başı dakikada 11 kuruş, saatte 6,42 TL, günde 154 TL, ayda 4 bin 688 ve yılda 56 bin 260 TL vergi ödemiş bulunuyoruz. Ancak yine dikkatinizi çekelim evde kaç kişiyseniz ona göre hesaplayın, çoluk çocuk herkes yani 80 milyon dahil bu hesaba!

4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin 431 TL, yoksulluk sınırı 47 bin 9 TL ve vergi yükü 18 bin 752 TL oluyor. Özay'ın hesabı da burada.

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Ve geldik ÖTV'ye yani motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'ye! Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri'nde Özel Tüketim Vergisi Motorlu Taşıtlar satırına bakınca 2022'de 167 milyar 142 milyon TL olan vergi oranı 2023'te 441 milyar 232 milyona çıkmış. Artış oranı yüzde 164 olurken, dolar bazında kuru Pi sayısı benzeri düz hesap 30 alırsak 14 milyar 707 milyon 733 bin 333 dolar ediyor.

Ve geldik ÖTV'ye yani motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'ye! Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri'nde Özel Tüketim Vergisi Motorlu Taşıtlar satırına bakınca 2022'de 167 milyar 142 milyon TL olan vergi oranı 2023'te 441 milyar 232 milyona çıkmış. Artış oranı yüzde 164 olurken, dolar bazında kuru Pi sayısı benzeri düz hesap 30 alırsak 14 milyar 707 milyon 733 bin 333 dolar ediyor.

Dünya devi otomotiv markalarının piyasa değerleri burada. Tesla devasa büyüklükte olurken, ardından gelen Toyota ile fark açık, 3. sıradakiyle de onun farkı açık. Ancak giderek fark kapanıyor.

Dünya devi otomotiv markalarının piyasa değerleri burada. Tesla devasa büyüklükte olurken, ardından gelen Toyota ile fark açık, 3. sıradakiyle de onun farkı açık. Ancak giderek fark kapanıyor.

Listede 27. sıradan itibaren çoğu otomobil şirketinin piyasa değeri, 2023 yılında Türkiye'de otomobillerden alınan ÖTV'nin toplamından daha düşük kalıyor...

Listede 27. sıradan itibaren çoğu otomobil şirketinin piyasa değeri, 2023 yılında Türkiye'de otomobillerden alınan ÖTV'nin toplamından daha düşük kalıyor...

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