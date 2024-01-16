Vergiler Dikkat Çekiyor: ÖTV, Kurumlar Vergisini Aştı! Otomobilden Alınan Vergi, Şirketleri Katladı

Bingöl'ü daha iyi anlamak için burada bit Tuğba Özay hesabı yapacağız. Onun da ne olduğunu birazdan vereceğiz.

2023 yılında kişi başı dakikada 11 kuruş, saatte 6,42 TL, günde 154 TL, ayda 4 bin 688 ve yılda 56 bin 260 TL vergi ödemiş bulunuyoruz. Ancak yine dikkatinizi çekelim evde kaç kişiyseniz ona göre hesaplayın, çoluk çocuk herkes yani 80 milyon dahil bu hesaba!