Vergiler Dikkat Çekiyor: ÖTV, Kurumlar Vergisini Aştı! Otomobilden Alınan Vergi, Şirketleri Katladı
Vergiler Dikkat Çekiyor: ÖTV, Kurumlar Vergisini Aştı! Otomobilden Alınan Vergi, Şirketleri Katladı
Hazine'nin bütçe verilerinde vergi gelirleri mercek altında. Vergi tahsilatında sorun olduğunu belirten uzmanların yanı sıra, otomobillerden alınan ÖTV'nin dünyadaki birçok araba markasının piyasa değerini geride bıraktığı görüldü. Geride kalan bir şey de vatandaşın ödediği ÖTV'nin kurumların ödediği vergiden yüksek olması oldu.
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Hazine'nin açıkladığı bütçede vergi gelirleri ilgi çekiyor.
Vergi kalemlerinde şampiyon ithalattan alınan KDV olurken, onu ÖTV izliyor. Daha ilginci de bu iki vergi kaleminin Kurumlar Vergisi'nden daha yüksek olmaları oluyor. Bir de motorlu taşıtlardan alınan ÖTV var ki bunu birazdan detaylandıracağız.
Önce Alaattin Aktaş'ın vergi tahsilatları hakkında söylediklerine bakalım ki bütçe açığıyla karşılaştırınca önemli görünüyor.
Dr. Ozan Bingöl de vergi hesabını şu şekilde yapıyor: "Dakikada 8 milyon 557 bin 429 lira vergi ödedik."
4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 14 bin 431 TL, yoksulluk sınırı 47 bin 9 TL ve vergi yükü 18 bin 752 TL oluyor. Özay'ın hesabı da burada.
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Ve geldik ÖTV'ye yani motorlu taşıtlardan alınan ÖTV'ye! Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri'nde Özel Tüketim Vergisi Motorlu Taşıtlar satırına bakınca 2022'de 167 milyar 142 milyon TL olan vergi oranı 2023'te 441 milyar 232 milyona çıkmış. Artış oranı yüzde 164 olurken, dolar bazında kuru Pi sayısı benzeri düz hesap 30 alırsak 14 milyar 707 milyon 733 bin 333 dolar ediyor.
Dünya devi otomotiv markalarının piyasa değerleri burada. Tesla devasa büyüklükte olurken, ardından gelen Toyota ile fark açık, 3. sıradakiyle de onun farkı açık. Ancak giderek fark kapanıyor.
Listede 27. sıradan itibaren çoğu otomobil şirketinin piyasa değeri, 2023 yılında Türkiye'de otomobillerden alınan ÖTV'nin toplamından daha düşük kalıyor...
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