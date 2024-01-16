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Şimşek, 'Zor Durumdayız' Diyerek Tasarruf Önerdiği Valilere Togg Almalarını Söyledi: "Babamızın Parası Değil"

Şimşek, 'Zor Durumdayız' Diyerek Tasarruf Önerdiği Valilere Togg Almalarını Söyledi: "Babamızın Parası Değil"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.01.2024 - 11:51

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Valiler Toplantısı’nda tasarruf uyarısında bulundu. Şimşek, 'Bu babamızın parası değil, milletin parası' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Valilerle yaptığı toplantıda, kamuda tasarruf tedbirlerine değindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Valilerle yaptığı toplantıda, kamuda tasarruf tedbirlerine değindi.

Hürriyet'in aktardığına göre, Şimşek, Türkiye’nin ekonomik olarak zorlu bir süreçte olduğunu söylerken, tasarruf için valilerden yardım istedi. 

Şimşek, valilere ekonomi dersi niteliğindeki anlatımında, 'taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar' hassasiyet gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin 2024 bütçesinde 2,7 trilyon lira açık vereceği öngörülürken, Şimşek, valilere "O açığı nasıl finanse edeceğiz?" diye sordu. Cevabı: "Borçla" oldu.

Türkiye'nin 2024 bütçesinde 2,7 trilyon lira açık vereceği öngörülürken, Şimşek, valilere "O açığı nasıl finanse edeceğiz?" diye sordu. Cevabı: "Borçla" oldu.

Borçla finansmanın 'yüksek faiz sürecinde' yatırım ve hizmetlerin faize gitmek demek olduğunu anlatan Şimşek, valilere görev düştüğünü hatırlattı. 

Valilerin göstereceği hassasiyetin çok değerli olduğunu ileten Şimşek, 'Ben defterleri sonuna kadar kullanıyorum. Kağıt falan kullanmıyorum. Bu seviyeye kadar inmemiz lazım' dedi.

"Bu babamızın parası değil."

"Bu babamızın parası değil."

Şimşek, 'Bu babamızın parası değil. Hepimizin parası, milletin parası' diye de finansmanın ana kaynağına vurgu yaparken, '2,7 trilyon lira açık vereceğiz arkadaşlar. Onun için lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin; bu konuda bize yardımcı olun. Gösterişten uzak, mütevazı bir kamu anlayışına her alanda mecburuz. Tasarruf tedbirleri konusunda sizden yardım istiyoruz' dedi.

"Togg alabilirsiniz."

"Togg alabilirsiniz."

Şimşek, soru-cevap kısmında da valilerin Togg almak istediklerini aktarması üzerine, 'Makam araçlarınızı satıp, Togg alabilirsiniz' dedi.

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