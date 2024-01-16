Şimşek, 'Zor Durumdayız' Diyerek Tasarruf Önerdiği Valilere Togg Almalarını Söyledi: "Babamızın Parası Değil"

Şimşek, 'Bu babamızın parası değil. Hepimizin parası, milletin parası' diye de finansmanın ana kaynağına vurgu yaparken, '2,7 trilyon lira açık vereceğiz arkadaşlar. Onun için lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin; bu konuda bize yardımcı olun. Gösterişten uzak, mütevazı bir kamu anlayışına her alanda mecburuz. Tasarruf tedbirleri konusunda sizden yardım istiyoruz' dedi.