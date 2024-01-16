Şimşek, 'Zor Durumdayız' Diyerek Tasarruf Önerdiği Valilere Togg Almalarını Söyledi: "Babamızın Parası Değil"
Şimşek, 'Zor Durumdayız' Diyerek Tasarruf Önerdiği Valilere Togg Almalarını Söyledi: "Babamızın Parası Değil"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Valiler Toplantısı’nda tasarruf uyarısında bulundu. Şimşek, 'Bu babamızın parası değil, milletin parası' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Valilerle yaptığı toplantıda, kamuda tasarruf tedbirlerine değindi.
Türkiye'nin 2024 bütçesinde 2,7 trilyon lira açık vereceği öngörülürken, Şimşek, valilere "O açığı nasıl finanse edeceğiz?" diye sordu. Cevabı: "Borçla" oldu.
"Bu babamızın parası değil."
"Togg alabilirsiniz."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda