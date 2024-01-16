Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
MTV Ödemeleri İçin Son Gün Yaklaşıyor! Gecikme Faizi Ödememek İçin Bu Tarihe Dikkat!

MTV Ödemeleri İçin Son Gün Yaklaşıyor! Gecikme Faizi Ödememek İçin Bu Tarihe Dikkat!

otomobil MTV
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
16.01.2024 - 13:05

Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ilk taksidi için son tarih belli oldu. 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinin ilk taksidini bu tarihe kadar yapmayanlar, gecikme faizi ödeyecek. MTV'de gecikme faizi olmaması için ay sonuna kadar vakit var. 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak itibarıyla başladı.

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak itibarıyla başladı.

Yılda iki kez ödenen MTV'nin ilk taksidi için son tarih belli oldu. Her yıl Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere eşit 2 taksite bölünen MTV'nin ilk taksit ödemesi için 2 hafta kaldı. Bu tarihten sonra yapılan MTV ödemelerine gecikme faizi de eklenecek.

MTV ödemelerinin ilk taksidi için son gün 31 Ocak 2024 olarak belirlendi.

MTV ödemelerinin ilk taksidi için son gün 31 Ocak 2024 olarak belirlendi.

MTV ödemeleri, vergi dairelerinden veya PTT üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca İnteraktif Vergi Dairesi ya da anlaşmalı bankaların resmi internet sitelerinden ve mobil uygulamalarından da ödeme yapmak mümkün.

Peki, MTV gecikme faiz oranı ne kadar?

Peki, MTV gecikme faiz oranı ne kadar?

Bildiğiniz gibi, 2024 MTV ücretlerine 1 Ocak tarihi itibarıyla 'yeniden değerleme oranında', yani yüzde 58,46 zam gelmişti. Bu kapsamda; araç tipi, motor silindir hacmi (santimetre küp), araç yaşı ve araç tescil yılı göz önünde bulundurarak hesaplanan MTV ödemesi en düşük 347 TL, en yüksek 160.285 TL'ye yükselmişti. 

MTV gecikme cezası faiz oranı ise yüzde 3,5 olarak belirlendi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın