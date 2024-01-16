MTV Ödemeleri İçin Son Gün Yaklaşıyor! Gecikme Faizi Ödememek İçin Bu Tarihe Dikkat!
MTV Ödemeleri İçin Son Gün Yaklaşıyor! Gecikme Faizi Ödememek İçin Bu Tarihe Dikkat!
Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ilk taksidi için son tarih belli oldu. 2024 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinin ilk taksidini bu tarihe kadar yapmayanlar, gecikme faizi ödeyecek. MTV'de gecikme faizi olmaması için ay sonuna kadar vakit var.
İşte, detaylar...
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2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak itibarıyla başladı.
MTV ödemelerinin ilk taksidi için son gün 31 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Peki, MTV gecikme faiz oranı ne kadar?
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