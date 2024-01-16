MTV Ödemeleri İçin Son Gün Yaklaşıyor! Gecikme Faizi Ödememek İçin Bu Tarihe Dikkat!

Yılda iki kez ödenen MTV'nin ilk taksidi için son tarih belli oldu. Her yıl Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere eşit 2 taksite bölünen MTV'nin ilk taksit ödemesi için 2 hafta kaldı. Bu tarihten sonra yapılan MTV ödemelerine gecikme faizi de eklenecek.