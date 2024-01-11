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Vergi Dilimlerine Daha Erken Girecek: Çalışanlar 2024'te Daha Fazla Vergi Ödeyecek!

Vergi Dilimlerine Daha Erken Girecek: Çalışanlar 2024'te Daha Fazla Vergi Ödeyecek!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
11.01.2024 - 15:57

Gelir vergisi dilimleri belirlenirken, 2024 yılında hangi ay ne kadar vergi ödeneceği de belli oldu. Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenirken, asgari ücretin 2 katı maaş alanlar 2023'e göre bu yıl üst vergi dilimlerine bu yıl daha erken girecek. 34 bin liranın üzerindeki kazançlar 2. vergi dilimine 1 ayda, 3. vergi dilimine de 2 ay erken girecekler. Çalışanlar 2024'te ne kadar vergi ödeyecek?

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Elinize geçen maaş net maaşınız olurken, işveren bundan daha çok ödeme yapıyor: Buna da brüt maaş deniyor.

Elinize geçen maaş net maaşınız olurken, işveren bundan daha çok ödeme yapıyor: Buna da brüt maaş deniyor.

Brüt maaşınızın yüzde 15'i sosyal sigorta ve işsizlik sigortası için prim ödemelerine kesildikten sonra kalan tutar vergi matrahınızı oluşturuyor. O ay aldığınız maaşın kümülatif  vergi matrahına hangi orana karşılık geliyorsa vergi kesiliyor ve ardından da başka kesinti yoksa maaşınız ödeniyor.

Vergi dilimlerinde uzun süredir düzenleme tartışma konusu olurken, dilimlerin yükseltilmemesi enflasyonist ortamlarda devletin de vergi gelirlerini artırıcı bir etki yapıyor.

Vergi dilimlerinde uzun süredir düzenleme tartışma konusu olurken, dilimlerin yükseltilmemesi enflasyonist ortamlarda devletin de vergi gelirlerini artırıcı bir etki yapıyor.

Örnek vermek gerekirse 10 bin liranın üzerine yüzde 20, 20 bin liranın üzerine yüzde 25 vergi kesildiği bir ortamda 15 bin TL maaşınız varken yüzde 20 vergi ödüyor, maaşınızda zam geldi diye sevinirken, aldığını yüzde 30 oranında zamla bir üst vergi dilimine geçmiş oluyorsunuz. bu da işveren gözünde maliyetinizi artırıyor.

2024 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimlerini şu şekilde oluştu:

2024 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimlerini şu şekilde oluştu:

110 bin liraya kadar kazançlarda yüzde 15, 

110 bin ila 230 bin lira arası kazançlarda yüzde 20, 

230 bin ila 870 bin lira arası kazançlarda yüzde 27,

870 bin ila 3 milyon lira arası kazançlarda yüzde 35,

3 milyon lira üzeri kazançlarda yüzde 40 oranında gelir vergisi kesintisi olacak.

Habertürk'te Ahmet Kıvanç, bu yıl maaşlı çalışanların daha fazla vergi ödeyeceğini belirtirken, asgari ücretin 2 katı maaş alan birinin brüt ücretinin 2023 yılının ilk yarısında 20 bin 16 TL, ikinci yarısında da 26 bin 829 lira olduğunu hatırlatıyor.

Habertürk'te Ahmet Kıvanç, bu yıl maaşlı çalışanların daha fazla vergi ödeyeceğini belirtirken, asgari ücretin 2 katı maaş alan birinin brüt ücretinin 2023 yılının ilk yarısında 20 bin 16 TL, ikinci yarısında da 26 bin 829 lira olduğunu hatırlatıyor.

2023 yılında ilk 4 ayda aylık 1.276 lira gelir vergisi öderken, mayıs ayında 2. gelir vergisi dilimine geçtikleri görülüyor. Temmuz ve ağustos aylarında da aylık vergi tutarı 2 bin 851 lira olurken, eylül ayında 3. vergi dilimine yükselerek aylık ödedikleri vergi 3 bin 715 lira oldu. Brüt maaş üzerinden çalışanlarda vergi dilimi arttıkça net maaş azalıyor. Asgari ücretin 2 katı maaş alan biri 2023 yılında toplamda devlete 30 bin 115 lira gelir vergisi ödedi. Kaynak: HaberTürk-Ahmet Kıvanç

2024 yılındaki hesaplamada işler değişiyor.

2024 yılındaki hesaplamada işler değişiyor.

Asgari ücretin 2 katı maaş alan ya da gelir sağlayan birinin brüt ücreti 40 bin 5 lira olurken, yılın ilk 3 ayında 2 bin 550 lira gelir vergisi ödeyecek. Geçen yıl mayıs ayında geçilen 2. vergi dilimine bu yıl nisan ayında geçerek aylık 4 bin 251 lira vergi ödenecek. Geçen yıl eylül ayında geçilen 3 vergi dilimine de 2024'te bir çalışan iki ay erken yani temmuz ayında girecek ve aylık 5 bin 781 lira vergi ödeyecek.

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2023 yılında asgari ücretin iki katı maaş alan biri toplamda devlete 30 bin 115 lira vergi öderken, 2024 yılında 23 bin 154 lira fazla olarak 53 bin 269 lira ödeyecek.

2023 yılında asgari ücretin iki katı maaş alan biri toplamda devlete 30 bin 115 lira vergi öderken, 2024 yılında 23 bin 154 lira fazla olarak 53 bin 269 lira ödeyecek.

En düşük maaş alan memur işçi ne kadar vergi ödeyecek?

En düşük maaş alan memur işçi ne kadar vergi ödeyecek?

En düşük maaş alan kamuda çalışan bir işçi, ikramiye dahil brüt maaş olarak 2023'ün ilk yarısında 28 bin 517 TL alırken, yılın ikinci yarısında da 32 bin 794 TL aldı. En düşük maaşlı bir kamu çalışanı 2023 yılında mart ayının son haftası 2. vergi dilimine girerken, temmuz ayında da 3. vergi dilimine girdi. Toplamda yıllık 50 bin 34 TL gelir vergisi ödedi ya da brüt maaşından kesildi.

En düşük maaş alan kamu işçisi bu yıl ilk 6 ay 43 bin 475 TL maaş alırken, yine mart ayının son haftasında 2., temmuz ayında da 3. vergi dilimine girecek. Yıllık toplamda 62 bin 825 lira vergi ödeyecek.

En düşük maaş alan kamu işçisi bu yıl ilk 6 ay 43 bin 475 TL maaş alırken, yine mart ayının son haftasında 2., temmuz ayında da 3. vergi dilimine girecek. Yıllık toplamda 62 bin 825 lira vergi ödeyecek.

Çalışanların vergi dilimlerinde düzenlemeyle vergi yükünün azaltılması için TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK gibi işçi ve işveren sendikaları sürekli devlete çağır yapıyor.

Çalışanların vergi dilimlerinde düzenlemeyle vergi yükünün azaltılması için TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK gibi işçi ve işveren sendikaları sürekli devlete çağır yapıyor.

Asgari ücrette muhalefet şerhi koyan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay TİSK’in düzenlediği bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Benim bir yılda iki maaşımı vergiden dolayı alıyorlar" derken, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar da toplu iş sözleşmelerinin zam oranlarındaki artışın vergi ile kazanımları alıp götürdüğünü söyledi.

Asgari ücrette muhalefet şerhi koyan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay TİSK’in düzenlediği bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Benim bir yılda iki maaşımı vergiden dolayı alıyorlar" derken, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar da toplu iş sözleşmelerinin zam oranlarındaki artışın vergi ile kazanımları alıp götürdüğünü söyledi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan adil, hakkaniyetli, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınan bir sisteme ihtiyaç olduğunu söylerken, asgari ücret açıklanmadan önce DİSK İstanbul'da Ankara'ya vergi dilimlerinde düzenleme için bir yürüyüş yapmıştı.

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TÜRK-İŞ, vergi adaletsizliğine dikkati çekmek için ülke çapında farkındalık oluşturacak bir çalışma yapmaya hazırlanıyor.

TÜRK-İŞ, vergi adaletsizliğine dikkati çekmek için ülke çapında farkındalık oluşturacak bir çalışma yapmaya hazırlanıyor.
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