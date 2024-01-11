Vergi Dilimlerine Daha Erken Girecek: Çalışanlar 2024'te Daha Fazla Vergi Ödeyecek!
Vergi Dilimlerine Daha Erken Girecek: Çalışanlar 2024'te Daha Fazla Vergi Ödeyecek!
Gelir vergisi dilimleri belirlenirken, 2024 yılında hangi ay ne kadar vergi ödeneceği de belli oldu. Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenirken, asgari ücretin 2 katı maaş alanlar 2023'e göre bu yıl üst vergi dilimlerine bu yıl daha erken girecek. 34 bin liranın üzerindeki kazançlar 2. vergi dilimine 1 ayda, 3. vergi dilimine de 2 ay erken girecekler. Çalışanlar 2024'te ne kadar vergi ödeyecek?
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Elinize geçen maaş net maaşınız olurken, işveren bundan daha çok ödeme yapıyor: Buna da brüt maaş deniyor.
Vergi dilimlerinde uzun süredir düzenleme tartışma konusu olurken, dilimlerin yükseltilmemesi enflasyonist ortamlarda devletin de vergi gelirlerini artırıcı bir etki yapıyor.
2024 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimlerini şu şekilde oluştu:
Habertürk'te Ahmet Kıvanç, bu yıl maaşlı çalışanların daha fazla vergi ödeyeceğini belirtirken, asgari ücretin 2 katı maaş alan birinin brüt ücretinin 2023 yılının ilk yarısında 20 bin 16 TL, ikinci yarısında da 26 bin 829 lira olduğunu hatırlatıyor.
2024 yılındaki hesaplamada işler değişiyor.
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2023 yılında asgari ücretin iki katı maaş alan biri toplamda devlete 30 bin 115 lira vergi öderken, 2024 yılında 23 bin 154 lira fazla olarak 53 bin 269 lira ödeyecek.
En düşük maaş alan memur işçi ne kadar vergi ödeyecek?
En düşük maaş alan kamu işçisi bu yıl ilk 6 ay 43 bin 475 TL maaş alırken, yine mart ayının son haftasında 2., temmuz ayında da 3. vergi dilimine girecek. Yıllık toplamda 62 bin 825 lira vergi ödeyecek.
Çalışanların vergi dilimlerinde düzenlemeyle vergi yükünün azaltılması için TİSK, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK gibi işçi ve işveren sendikaları sürekli devlete çağır yapıyor.
Asgari ücrette muhalefet şerhi koyan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay TİSK’in düzenlediği bir toplantıda yaptığı konuşmada, "Benim bir yılda iki maaşımı vergiden dolayı alıyorlar" derken, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar da toplu iş sözleşmelerinin zam oranlarındaki artışın vergi ile kazanımları alıp götürdüğünü söyledi.
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TÜRK-İŞ, vergi adaletsizliğine dikkati çekmek için ülke çapında farkındalık oluşturacak bir çalışma yapmaya hazırlanıyor.
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