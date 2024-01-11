Vergi Dilimlerine Daha Erken Girecek: Çalışanlar 2024'te Daha Fazla Vergi Ödeyecek!

Gelir vergisi dilimleri belirlenirken, 2024 yılında hangi ay ne kadar vergi ödeneceği de belli oldu. Asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenirken, asgari ücretin 2 katı maaş alanlar 2023'e göre bu yıl üst vergi dilimlerine bu yıl daha erken girecek. 34 bin liranın üzerindeki kazançlar 2. vergi dilimine 1 ayda, 3. vergi dilimine de 2 ay erken girecekler. Çalışanlar 2024'te ne kadar vergi ödeyecek?