Zenginliğin Zararlarından Bahseden Hülya Avşar'a Özgür Demirtaş'tan "Simit" Yorumu!
Zenginliğin Zararlarından Bahseden Hülya Avşar'a Özgür Demirtaş'tan "Simit" Yorumu!
Hülya Avşar'ın zenginlik hakkındaki açıklamalarına karşı geçen yıllarda ekonomideki bozulmaya yönelik yaptığı 'simit' yorumunu Prof. Dr. Özgür Demirtaş hatırlattı.
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Hülya Avşar, "Fazla zenginliğin insana zarar verdiğini" söylemesine Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kayıtsız kalamadı.
Hülya Avşar, 2021 yılı sonlarında kötüleşen ekonomik koşullar için "Gerekirse simit yiyeceğiz bugünleri atlatacağız" demişti. Simit yedi mi bilinmez ancak vatandaşların 2024 yılı başlarında olduğumuz bugünlerde simit yemekte dahi zorlandığı da biliniyor.
Özgür Demirtaş da 2021 yılında değişen ekonomi politikaları için yanlış yolda olunduğunu defalarca söylemişti.
Sarıyer'de kızı Zehra Çilingiroğlu'yla bir balık restoranından çıkarken görüntülenen Hülya Avşar, magazin basının sorularına verdiği yanıtlar içinde "para" konusunda "Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur" ifadeleri dikkat çekti.
Özgür Demirtaş da buna kayıtsız kalamayarak, Hülya Avşar'ın açıklamalarına "Simit ye" diye yorum yaptı.
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Demirtaş'ın bu cevabına yorumlar gecikmedi.
Füze yorumları ağırlıkta görülürken,
Hülya Avşar'dan gelecek cevap da merak ediliyor.
İşte Özgür Demirtaş'ın Hülya Avşar'a "Simit ye" demesine sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları.
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