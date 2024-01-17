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Zenginliğin Zararlarından Bahseden Hülya Avşar'a Özgür Demirtaş'tan "Simit" Yorumu!

Zenginliğin Zararlarından Bahseden Hülya Avşar'a Özgür Demirtaş'tan "Simit" Yorumu!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.01.2024 - 14:49

Hülya Avşar'ın zenginlik hakkındaki açıklamalarına karşı geçen yıllarda ekonomideki bozulmaya yönelik yaptığı 'simit' yorumunu Prof. Dr. Özgür Demirtaş hatırlattı.

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Hülya Avşar, "Fazla zenginliğin insana zarar verdiğini" söylemesine Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kayıtsız kalamadı.

Hülya Avşar, "Fazla zenginliğin insana zarar verdiğini" söylemesine Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kayıtsız kalamadı.

Hülya Avşar, 2021 yılı sonlarında kötüleşen ekonomik koşullar için "Gerekirse simit yiyeceğiz bugünleri atlatacağız" demişti. Simit yedi mi bilinmez ancak vatandaşların 2024 yılı başlarında olduğumuz bugünlerde simit yemekte dahi zorlandığı da biliniyor.

Özgür Demirtaş da 2021 yılında değişen ekonomi politikaları için yanlış yolda olunduğunu defalarca söylemişti.

Özgür Demirtaş da 2021 yılında değişen ekonomi politikaları için yanlış yolda olunduğunu defalarca söylemişti.

2023 yılında da seçimlerin ardından ekonomide yönetim değişmiş, 'rasyonel' politikalara dönülmüştü. Ancak ekonomide kısa sürede bozulan durumun iyileşmesi de uzun sürüyor. Bu koşullarda faturayı da vatandaş ödemeye devam ediyor.

Son olarak Demirtaş bu konuda da yorumda bulunmuştu.

Sarıyer'de kızı Zehra Çilingiroğlu'yla bir balık restoranından çıkarken görüntülenen Hülya Avşar, magazin basının sorularına verdiği yanıtlar içinde "para" konusunda "Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur" ifadeleri dikkat çekti.

Sarıyer'de kızı Zehra Çilingiroğlu'yla bir balık restoranından çıkarken görüntülenen Hülya Avşar, magazin basının sorularına verdiği yanıtlar içinde "para" konusunda "Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur" ifadeleri dikkat çekti.

Kaynak: Hürriyet

Özgür Demirtaş da buna kayıtsız kalamayarak, Hülya Avşar'ın açıklamalarına "Simit ye" diye yorum yaptı.

Özgür Demirtaş da buna kayıtsız kalamayarak, Hülya Avşar'ın açıklamalarına "Simit ye" diye yorum yaptı.
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Demirtaş'ın bu cevabına yorumlar gecikmedi.

Demirtaş'ın bu cevabına yorumlar gecikmedi.

Füze yorumları ağırlıkta görülürken,

Füze yorumları ağırlıkta görülürken,
twitter.com

Hülya Avşar'dan gelecek cevap da merak ediliyor.

Hülya Avşar'dan gelecek cevap da merak ediliyor.
twitter.com

İşte Özgür Demirtaş'ın Hülya Avşar'a "Simit ye" demesine sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları.

İşte Özgür Demirtaş'ın Hülya Avşar'a "Simit ye" demesine sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları.
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