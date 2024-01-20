Merkez Bankası Başkanı Kulisleri Karıştırdı: Hafize Gaye Erkan İçin "Görevden Alınma" ve CV İddiaları Yayıldı
Merkez Bankası Başkanı Kulisleri Karıştırdı: Hafize Gaye Erkan İçin "Görevden Alınma" ve CV İddiaları Yayıldı
Deneyimli ekonomi yazarı ve Ankara gazetecisi Erdal Sağlam, son dönemde medyada yer alan personel ve aile iddiaları sonrasında gündemden düşmeyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında yazılanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız ettiğini ve seçimden sonra görev değişikliği olabileceğini iddia etti. Hafize Gaye Erkan yatırımcı toplantıları için gittiği ABD’de yaklaşık 18 gündür bulunurken, seçimden önce görevden alınmasına dair sorgulamalar ise yayılmaya başladı.
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, başkan olarak atandığında Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olmasının yanında ABD'deki bankacılık kariyeri de mercek altına alınmıştı.
Erkan'ın göreve gelmesinin ardından hızla giriştiği para politikası değişikliği ve kadro değişiklikleri de yakından takip ediliyordu.
Bir yandan Naci Ağbal travmasıyla faiz artırımlarının nerede "duracağı" tartışma konusu olurken, özellikle yardımcıları nezdinde yaptığı değişiklikler olumlu karşılanmıştı.
Son günlerde Erkan yeni iddialarla gündeme gelirken, bu iddialar da kulis bilgileri olurken, para politikası ve ekonomiden ziyade magazinel boyutta oluştu.
Deneyimli isim ekonomi ve Ankara gazetecisi Erdal Sağlam, 10 Haber'de köşesine taşıdığı Erkan’ın hakkındaki iddialar ise sosyal medyada da sıklıkla dile getirilmeye başlandı.
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Özgür Demirtaş, gönlündeki ismi açıklarken,
Stratejist Güzem Yılmaz Ertem, Mesele Ekonomi'deki yayınında yer verdiği iddialar hakkında bu konuya acil bir şekilde açıklık getirilmesinin ekonomi ve para politikalarıyla TCMB Başkanının gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.
Gazeteci Özlem Gürses ise kendi YouTube kanalında özellikle İletişim Başkanlığı'na bağlı olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin bu konudaki sessizliğine dikkat çekti.
Erdal Sağlam ise Hafize Gaye Erkan'ın "seçimden sonra görevden alınabileceğini" iddia etti.
Bu nedenle baba Erkan'ın TCMB binasında yönetime dahil olduğu söylemleri son günlerde birçok iddiaya konu oldu.
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Sağlam, bu konuların Ankara'da "en üst seviyede rahatsızlık yarattığını" iddia ederken, rahatsızlığın sebebinin "başkanın kendisine değil, Merkez Bankası'na ve uygulanan programa darbe vurması" olduğunu da yazdı.
Sağlam bir sonraki yazısında da Erkan'ın atanmasında İYİ Parti Ekonomi Politkaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın ilk paylaşımını hatırlattı.
Sosyal medyada da Merkez Bankası Başkanı'na yönelik paylaşımlar artmaya başladı.
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Bu magazin söylemlerden Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan TCMB'nin yara almadan çıkması ve bu bağlamda ana konuşulanın "enflasyondaki düşüş" olmasını beklemeye devam edelim.
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