Merkez Bankası Başkanı Kulisleri Karıştırdı: Hafize Gaye Erkan İçin "Görevden Alınma" ve CV İddiaları Yayıldı

Erkan'ın hakkındaki iddiaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştığını ve rahatsız olduğunu iddia eden Sağlam, para politikalarının da parti içinde eleştirilere neden olduğunu iletti.

Hafize Gaye Erkan'ın atanması esnasında küçük bir bebeği olduğu da bazı kesimler tarafından çok öne çıkarılan bir özellik olarak sunulmuştu. Bu durumdan dolayı anne ve babasının Erkan'la birlikte çocuğunun bakımını üstlenmek amacıyla TCMB binasında oldukları da söylentiler bazında sıkılıkla medya yer almıştı.