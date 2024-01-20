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Merkez Bankası Başkanı Kulisleri Karıştırdı: Hafize Gaye Erkan İçin "Görevden Alınma" ve CV İddiaları Yayıldı

Merkez Bankası Başkanı Kulisleri Karıştırdı: Hafize Gaye Erkan İçin "Görevden Alınma" ve CV İddiaları Yayıldı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.01.2024 - 11:59

Deneyimli ekonomi yazarı ve Ankara gazetecisi Erdal Sağlam, son dönemde medyada yer alan personel ve aile iddiaları sonrasında gündemden düşmeyen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında yazılanların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatsız ettiğini ve seçimden sonra görev değişikliği olabileceğini iddia etti. Hafize Gaye Erkan yatırımcı toplantıları için gittiği ABD’de yaklaşık 18 gündür bulunurken, seçimden önce görevden alınmasına dair sorgulamalar ise yayılmaya başladı.

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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, başkan olarak atandığında Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olmasının yanında ABD'deki bankacılık kariyeri de mercek altına alınmıştı.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, başkan olarak atandığında Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olmasının yanında ABD'deki bankacılık kariyeri de mercek altına alınmıştı.

Bir Hafize Gaye Erkan portresi hazırlamıştık.

Erkan'ın göreve gelmesinin ardından hızla giriştiği para politikası değişikliği ve kadro değişiklikleri de yakından takip ediliyordu.

Erkan'ın göreve gelmesinin ardından hızla giriştiği para politikası değişikliği ve kadro değişiklikleri de yakından takip ediliyordu.

Detayları.

Bir yandan Naci Ağbal travmasıyla faiz artırımlarının nerede "duracağı" tartışma konusu olurken, özellikle yardımcıları nezdinde yaptığı değişiklikler olumlu karşılanmıştı.

Bir yandan Naci Ağbal travmasıyla faiz artırımlarının nerede "duracağı" tartışma konusu olurken, özellikle yardımcıları nezdinde yaptığı değişiklikler olumlu karşılanmıştı.

Erkan, geçen aylarda gazeteci Ahmet Hakan'a verdiği röportajla gündemi günlerce meşgul etmişti. 

Yükselen enflasyon ortamında fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü olduğu kurumun başındaki isim olarak kiralar ve enflasyona yönelik apartman görevlisi 'Sadık Abi' ile diyalogları da konuşulmuştu.

Ahmet Hakan röportajı burada.

Bu durumdan üst ekonomi yönetiminin rahatsız olduğu da iddia edilmişti.

Son günlerde Erkan yeni iddialarla gündeme gelirken, bu iddialar da kulis bilgileri olurken, para politikası ve ekonomiden ziyade magazinel boyutta oluştu.

Son günlerde Erkan yeni iddialarla gündeme gelirken, bu iddialar da kulis bilgileri olurken, para politikası ve ekonomiden ziyade magazinel boyutta oluştu.

Erkan'ın babası Erol Erkan'ın başrolde olduğu çalışanlarla ilgili iddialar bu şekilde görüldü. 

Erkan ise birkaç haftadır bulunduğu ABD'den iddialar hakkında yalanlama ve yasal haklarını kullanacağını belirten bir açıklama paylaştı.

Erkan'ın açıklaması.

Deneyimli isim ekonomi ve Ankara gazetecisi Erdal Sağlam, 10 Haber'de köşesine taşıdığı Erkan’ın hakkındaki iddialar ise sosyal medyada da sıklıkla dile getirilmeye başlandı.

Deneyimli isim ekonomi ve Ankara gazetecisi Erdal Sağlam, 10 Haber'de köşesine taşıdığı Erkan’ın hakkındaki iddialar ise sosyal medyada da sıklıkla dile getirilmeye başlandı.

Kaynak: 10Haber

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Özgür Demirtaş, gönlündeki ismi açıklarken,

Özgür Demirtaş, gönlündeki ismi açıklarken,
twitter.com

Stratejist Güzem Yılmaz Ertem, Mesele Ekonomi'deki yayınında yer verdiği iddialar hakkında bu konuya acil bir şekilde açıklık getirilmesinin ekonomi ve para politikalarıyla TCMB Başkanının gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

Stratejist Güzem Yılmaz Ertem, Mesele Ekonomi'deki yayınında yer verdiği iddialar hakkında bu konuya acil bir şekilde açıklık getirilmesinin ekonomi ve para politikalarıyla TCMB Başkanının gündeme gelmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak: Mesele Ekonomi-YouTube

Gazeteci Özlem Gürses ise kendi YouTube kanalında özellikle İletişim Başkanlığı'na bağlı olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin bu konudaki sessizliğine dikkat çekti.

Gazeteci Özlem Gürses ise kendi YouTube kanalında özellikle İletişim Başkanlığı'na bağlı olan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin bu konudaki sessizliğine dikkat çekti.

Kaynak: Özlem Gürses-YouTube

Erdal Sağlam ise Hafize Gaye Erkan'ın "seçimden sonra görevden alınabileceğini" iddia etti.

Erdal Sağlam ise Hafize Gaye Erkan'ın "seçimden sonra görevden alınabileceğini" iddia etti.

Erkan'ın hakkındaki iddiaların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştığını ve rahatsız olduğunu iddia eden Sağlam, para politikalarının da parti içinde eleştirilere neden olduğunu iletti. 

Hafize Gaye Erkan'ın atanması esnasında küçük bir bebeği olduğu da bazı kesimler tarafından çok öne çıkarılan bir özellik olarak sunulmuştu. Bu durumdan dolayı anne ve babasının Erkan'la birlikte çocuğunun bakımını üstlenmek amacıyla TCMB binasında oldukları da söylentiler bazında sıkılıkla medya yer almıştı.

Bakınız.

Bu nedenle baba Erkan'ın TCMB binasında yönetime dahil olduğu söylemleri son günlerde birçok iddiaya konu oldu.

Bu nedenle baba Erkan'ın TCMB binasında yönetime dahil olduğu söylemleri son günlerde birçok iddiaya konu oldu.

Erdal Sağlam, çalışanların bir kısmının da bu durumu lehine kullanarak baba Erkan'la iletişim halinde uzaktan çalışma hakkı kazandığını da iddia ederken, 'yeni gelen başkan yardımcılarından da Erkan'ın alanlarındaki faaliyetleri için izin almalarını istediği de Sağlam'ın yazısında yer aldı.

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Sağlam, bu konuların Ankara'da "en üst seviyede rahatsızlık yarattığını" iddia ederken, rahatsızlığın sebebinin "başkanın kendisine değil, Merkez Bankası'na ve uygulanan programa darbe vurması" olduğunu da yazdı.

Sağlam, bu konuların Ankara'da "en üst seviyede rahatsızlık yarattığını" iddia ederken, rahatsızlığın sebebinin "başkanın kendisine değil, Merkez Bankası'na ve uygulanan programa darbe vurması" olduğunu da yazdı.

Sağlam, kişisel tahmin olarak, 'Başkan Erkan'ın yılın ikinci yarısını başkan olarak görme ihtimali çok azalmış durumda' derken, tahmin olduğunu vurgulayarak 'Cumhurbaşkanlığı'nın seçimlere rağmen 'daha önceden ayrılsın' gibi bir karar verme ihtimali olduğunu da söylemeliyim' ifadelerini de kullandı.

Sağlam bir sonraki yazısında da Erkan'ın atanmasında İYİ Parti Ekonomi Politkaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın ilk paylaşımını hatırlattı.

Sağlam bir sonraki yazısında da Erkan'ın atanmasında İYİ Parti Ekonomi Politkaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz'ın ilk paylaşımını hatırlattı.
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Erdal Sağlam, Bilge Yılmaz’ın ABD’de akademisyen ve yatırım bankaları çevresine ve geçmişine atıfta bulunarak, kendisinin bazı bilgiler edinmiş olabileceğini, bunun da 'Gaye Erkan’ın mayıs seçimlerinin öncesinde İYİ Parti’ye CV gönderdiği ve CV’nin araştırılması sonucu parti tarafından kabul görmediği öğrenildi' diyerek 'Bazı söylentilere göre seçim öncesinde, yurt dışında görev yaptığı bankanın batışından sonra, yeni bir kariyer planlaması adına İYİ Parti yanında CHP’ye de CV gönderdiği söyleniyor ama bunu teyit edemedim' ifadeleri de dikkat çekti.

Sosyal medyada da Merkez Bankası Başkanı'na yönelik paylaşımlar artmaya başladı.

Sosyal medyada da Merkez Bankası Başkanı'na yönelik paylaşımlar artmaya başladı.
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Bu magazin söylemlerden Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan TCMB'nin yara almadan çıkması ve bu bağlamda ana konuşulanın "enflasyondaki düşüş" olmasını beklemeye devam edelim.

Bu magazin söylemlerden Türkiye'nin en köklü kurumlarından olan TCMB'nin yara almadan çıkması ve bu bağlamda ana konuşulanın "enflasyondaki düşüş" olmasını beklemeye devam edelim.
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