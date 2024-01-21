Özgür Demirtaş'tan 'Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan' Paylaşımı: Değişirse Ne Olur?
Özgür Demirtaş'tan 'Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan' Paylaşımı: Değişirse Ne Olur?
Ekonomist Özgür Demirtaş, son günlerde adı haber manşetlerinden düşmeyen Merkez Bankası Hafize Gaye Erkan ve yerine atanacağı iddia edilen yeni başkan hakkında 4 farklı senaryo paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER'e yaptığı şikayette, Başkan Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın kendisine mobbing uyguladığını ve işten çıkardığını iddia etmişti. Bozkurt, dilekçesinde, Erol Erkan'ın, başkanlık katında protokol görevlisi olarak görev yaptığı sırada, kendisine sürekli olarak hakaret ve tehdit ettiğini, bir çalışanı tokatladıktan sonra işten kovduğunu öne sürmüştü.
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili basında yer alan iddialara ilişkin değerlendirmede bulundu. "Dört seçenek var" diyen Prof. Dr. Demirtaş, bu seçenekleri şöyle sıraladı:
"Eğer Başkan değişir ve Cevdet Akçay başkan olursa: Piyasalar Kaldığı yerden hem de daha güçlü bir şekilde devam eder. (Çünkü Prof. Dr. Cevdet Akçay'ın Merkez Bankası'nın geçmişte övdüğüm tüm olumlu hareketlerinin arkasındaki isim olduğu biliniyor)."
"Eğer başkan değişir ve diğer isim göreve gelirse: O zaman Piyasalarda ciddi çalkalanma olur."
Mevcut başkan kalır ve tüm iddialar temize çıkarsa: Ülke yine yoluna devam eder (MB'sının doğru kararlar vermeye devam etme şartı ile).
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mevcut başkan kalır ve magazinsel konular devam ederse: Ciddiyet azalır ve tahribat derin olur. Olay bu kadar net.”
Özgür Demirtaş'ın Hafize Gaye Erkan ve Merkez Bankası ile ilgili paylaşımı: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda