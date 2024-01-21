Türkiye'nin En Önemli Liselerinin Mezunları Hep Yurt Dışına Gitti: "Özgürlük Arzusu"

Türkiye'de ekonomik şartların zorlaşmasıyla birlikte gençler arasında yurt dışında hayat kurma düşüncesi oldukça yaygınlaştı. Son olarak Türkiye'nin önde gelen liselerinden mezun öğrencilerinin eğitim için yurt dışına gitme oranlarında büyük bir artış olduğu ortaya çıktı.