Türkiye'nin En Önemli Liselerinin Mezunları Hep Yurt Dışına Gitti: "Özgürlük Arzusu"
Türkiye'nin En Önemli Liselerinin Mezunları Hep Yurt Dışına Gitti: "Özgürlük Arzusu"
Türkiye'de ekonomik şartların zorlaşmasıyla birlikte gençler arasında yurt dışında hayat kurma düşüncesi oldukça yaygınlaştı. Son olarak Türkiye'nin önde gelen liselerinden mezun öğrencilerinin eğitim için yurt dışına gitme oranlarında büyük bir artış olduğu ortaya çıktı.
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Türkiye son yıllarda binlerce dolar harcayarak devlet imkanlarıyla yetiştirdiği doktorları, akademisyenlerı, mühendisleri ve yazılımcıları; ekonomik ve sosyolojik bazı gelişmeler yüzünden Avrupa Birliği ve ABD'ye kaptırmaya başladı.
Geçtiğimiz yıllarda yapılan bazı çalışmalarda, yurt dışına gitmek isteyen gençlerin oranı yüzde 75'leri geride bırakmıştı.
Gazete Oksijen'den Talia Boşnak'ın haberine göre, Türkiye'nin gözbebeği liselerinden mezun olan gençlerin çoğunluğu da artık eğitim için yurt dışını tercih etmeye başladı.
Alman Lisesi'nden geçen yıl mezun olan 124 öğrenciden 122'si, İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren 166 gençten 133'ü, Avusturya Lisesi'nin 75 mezunundan 74'ü üniversite tercihini yurt dışından yana kullandı. Robert Kolej mezunlarının yüzde 62'si, Galatasaray mezunlarının yüzde 35'i yurtdışına gitti.
Karşılaştırma açısından bakıldığında Galatasaray Lisesi'nde bu oran 2020’de yüzde 3.3’tü. Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Reşat Dabak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Daha iyi eğitim alacaklarını düşünüyorlar, özgürlük arzusu da etkili oluyor” ifadelerini kullandı.
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