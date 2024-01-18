Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Ankara'da Anketler Kimi Gösteriyor?
Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Ankara'da Anketler Kimi Gösteriyor?
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için Turgut Altınok'u aday göstermesi sonrası gözler seçim anketlerine çevrildi. Peki son anketlerde CHP'nin adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok arasında nasıl bir fark var?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATO Congresium'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını Turgut Altınok olarak açıklamıştı.
Turgut Altınok'un adaylığının kesinleşmesi sonrası gözler bir kez daha anketlere döndü.
Ankara'ya ilişkin en güncel anket 22- 27 Aralık tarihleri arasında Di-En Araştırma-Danışmanlık Şirketi tarafından yapıldı.
Ankara anketinde katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 44.6'sı Ankara'da CHP'nin adayına oy vereceğini belirtirken, yüüzde 40.7'si AK Parti ve MHP'nin adayını tercih edeceğini söylemişti.
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A Haber'e konuşan GENAR Araştırma Başkanı, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ise her iki adayın da milliyetçi kökenden geldiğini ve havanın 10 güne daha netleşeceğini söyledi.
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