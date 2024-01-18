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Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Ankara'da Anketler Kimi Gösteriyor?

Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Ankara'da Anketler Kimi Gösteriyor?

Mansur Yavaş anket Turgut Altınok
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.01.2024 - 17:33

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi için Turgut Altınok'u aday göstermesi sonrası gözler seçim anketlerine çevrildi. Peki son anketlerde CHP'nin adayı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok arasında nasıl bir fark var? 

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATO Congresium'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını Turgut Altınok olarak açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ATO Congresium'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını Turgut Altınok olarak açıklamıştı.

Keçiören Belediye Başkanlığına 1994'te başlayarak 30 yıllık zaman diliminde kesintilerle 20 yıl bu görevi sürdüren, ülkücü kökenden gelen Altınok, Ankaralıların adını sıklıkla duyduğu bir siyasetçi.

Turgut Altınok'un adaylığının kesinleşmesi sonrası gözler bir kez daha anketlere döndü.

Turgut Altınok'un adaylığının kesinleşmesi sonrası gözler bir kez daha anketlere döndü.

Ankara'ya ilişkin en güncel anket 22- 27 Aralık tarihleri arasında Di-En Araştırma-Danışmanlık Şirketi tarafından yapıldı.

Ankara'ya ilişkin en güncel anket 22- 27 Aralık tarihleri arasında Di-En Araştırma-Danışmanlık Şirketi tarafından yapıldı.

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Ankara anketinde katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Ankara anketinde katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 44.6'sı Ankara'da CHP'nin adayına oy vereceğini belirtirken, yüüzde 40.7'si AK Parti ve MHP'nin adayını tercih edeceğini söylemişti.

Katılımcıların yüzde 44.6'sı Ankara'da CHP'nin adayına oy vereceğini belirtirken, yüüzde 40.7'si AK Parti ve MHP'nin adayını tercih edeceğini söylemişti.
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A Haber'e konuşan GENAR Araştırma Başkanı, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ise her iki adayın da milliyetçi kökenden geldiğini ve havanın 10 güne daha netleşeceğini söyledi.

A Haber'e konuşan GENAR Araştırma Başkanı, Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş ise her iki adayın da milliyetçi kökenden geldiğini ve havanın 10 güne daha netleşeceğini söyledi.

Aktaş şu ifadeleri kullandı:

'Bir önceki seçimde İYİ Parti, CHP'ye destek vermişti ve İYİ Parti'nin Ankara'da hatırı sayılır bir oyu var. Yani MHP ile İP oyları birbirine yakın. Bu önümüzdeki günlerde İYİ Parti seçmenini bir kendi partisine ne kadar verecek bu iki aday arasında ne kadar bölünecek, ayrıca hem AK Parti seçmeninden hem de MHP seçmeninden Mansur Yavaş'a oy verenler vardı bunların refleksine bakacağız. Bu 5-10 gün içerisinde Ankara'daki hava netleşir. Onun üzerine yapacağımız araştırmalarla rotayı daha iyi görmüş oluruz.'

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