Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Ankara'da Anketler Kimi Gösteriyor?

Aktaş şu ifadeleri kullandı:

'Bir önceki seçimde İYİ Parti, CHP'ye destek vermişti ve İYİ Parti'nin Ankara'da hatırı sayılır bir oyu var. Yani MHP ile İP oyları birbirine yakın. Bu önümüzdeki günlerde İYİ Parti seçmenini bir kendi partisine ne kadar verecek bu iki aday arasında ne kadar bölünecek, ayrıca hem AK Parti seçmeninden hem de MHP seçmeninden Mansur Yavaş'a oy verenler vardı bunların refleksine bakacağız. Bu 5-10 gün içerisinde Ankara'daki hava netleşir. Onun üzerine yapacağımız araştırmalarla rotayı daha iyi görmüş oluruz.'

Kaynak