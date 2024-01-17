AK Parti'nin Ankara Adayı Belli Oldu
AK Parti'nin Ankara Adayı Belli Oldu
31 Mart Yerel seçimlerinde AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Ankara Belediye Başkan Adayı olarak Turgut Altınok'un belirlendiği öğrenildi. Altınok'un telefonla aranarak adaylık konusunda bilgilendirildiği öğrenilirken, ismin yarın aday tanıtım toplantısında açıklanacağı bilgisine yer verildi.
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AK Parti'nin İstanbul ve birçok büyükşehirde adaylarını açıklaması sonrası merak konusu olan Ankara adayı Yeni Şafak'ta yer alan bilgiye göre Keçiören Belediye BaşkanıTurgut Altınok oldu.
AK Parti'nin geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da dahil olmak üzere birçok büyükşehir adayını açıklaması sonrası hali hazırda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Mansur Yavaş'ın rakibinin kim olacağı merak konusu olmuştu.
Altınok'un telefonla aranarak adaylık konusunda bilgilendirildiği öğrenilirken, 18 Ocak Perşembe (yarın) saat 14.00'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında diğer illerin başkan adayları ile birlikte kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.
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