Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Anketler İstanbul'da Kimi Gösteriyor?
Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Anketler İstanbul'da Kimi Gösteriyor?
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayının Murat Kurum olarak açıklanmasının ardından seçim yarışında tablo netleşti. Peki Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında İstanbul için yaşanacak yarışta şu ana kadar gelen anket sonuçları ne gösterdi?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan aday tanıtım toplantısında Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını Murat Kurum olarak açıklamıştı.
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışın büyük oranda mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçmesi bekleniyor.
Peki bu zamana kadar yapılan anketlerde iki isim arasında yapılacak yarışta nasıl bir tablo ortaya çıktı? Buyrun birlikte bakıyoruz ⬇️
MetroPoll’ün yaptığı aralık anketine göre Ekrem İmamoğlu yüzde 48.2, Murat Kurum yüzde 33.9 oy alıyor. Çalışmada yüzde 17.9 ise “Fikrim yok” dedi.
Sonar Araştırma geçen ay “Yerel seçimden sonra kimi İBB Başkanı görmek istersiniz?” diye açık uçlu sordu. Bu ankete katılanların yüzde 31’i Ekrem İmamoğlu’nu, yüzde 6.7’si ise Murat Kurum’u destekleyeceğini söyledi.
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Optimar’ın kasım araştırmasına göre ise İmamoğlu yüzde 48.8, Kurum yüzde 30.2 oy alıyor. İkisine de oy vermem diyenlerin oranı ise yüzde 20.9
Ancak tüm anketlerin Murat Kurum'un adının resmi olarak açıklanmadan önce yapıldığını hatırlatalım.
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