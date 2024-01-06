İlk Belediye Seçimi Anketi: Ankara ve İstanbul'da Kim Kazanır?
İlk Belediye Seçimi Anketi: Ankara ve İstanbul'da Kim Kazanır?
31 Mart 2024 Seçimlerine az bir zaman kalırken adaylar belli oldu. İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AKP adayı Murat Kurum; Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş ve AKP adayı Turgut Altınok oldu. Bütün Türkiye 3 ay boyunca belki de en çok bu 4 ismi konuşacak. Biz de seçim startını ilk anketle veriyoruz. 31 Mart'ta İstanbul ve Ankara'yı kim kazanacak?
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1. İstanbul'da oy kullanacak olsan hangisine oy verirsin?
2. Ankara'da oy kullanacak olsan hangisine oy verirsin?
3. Peki sence Ankara'da kim kazanır?
4. Son olarak sence İstanbul'da kim kazanır?
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