İlk Belediye Seçimi Anketi: Ankara ve İstanbul'da Kim Kazanır?

31 Mart 2024 Seçimlerine az bir zaman kalırken adaylar belli oldu. İstanbul'da CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AKP adayı Murat Kurum; Ankara'da CHP adayı Mansur Yavaş ve AKP adayı Turgut Altınok oldu. Bütün Türkiye 3 ay boyunca belki de en çok bu 4 ismi konuşacak. Biz de seçim startını ilk anketle veriyoruz. 31 Mart'ta İstanbul ve Ankara'yı kim kazanacak?