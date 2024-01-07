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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı

AK Parti
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.01.2024 - 14:58 Son Güncelleme: 07.01.2024 - 15:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında İstanbul dahil 26 şehrin belediye başkan adayını açıkladı.

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31 Mart yerel seçimleri için partilerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

31 Mart yerel seçimleri için partilerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Diğer adaylar haftaya pazar günü Ankara'da ilan edilecek.

Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayını resmen Murat Kurum olarak duyurdu.

Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayını resmen Murat Kurum olarak duyurdu.

26 il için açıklanan belediye başkan adayları şu şekilde ⬇️

26 il için açıklanan belediye başkan adayları şu şekilde ⬇️

Artvin- Mehmet Kocatepe

Artvin- Mehmet Kocatepe

Aydın- Mustafa Savaş

Aydın- Mustafa Savaş
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Balıkesir-Yücel Yılmaz

Balıkesir-Yücel Yılmaz

Bingöl- Erdal Arıkan

Bingöl- Erdal Arıkan

Bitlis- Nesrullah Tanğlay

Bitlis- Nesrullah Tanğlay

Bursa- Alinur Aktaş

Bursa- Alinur Aktaş

Çanakkale- Julide İskenderoğlu

Çanakkale- Julide İskenderoğlu
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Denizli- Osman Zolan

Denizli- Osman Zolan

Edirne- Belgin İba

Edirne- Belgin İba

Düzce- Faruk Özlü

Düzce- Faruk Özlü

Elazığ- Şahin Şerifoğlu

Elazığ- Şahin Şerifoğlu

Erzurum- Mehmet Sekmen

Erzurum- Mehmet Sekmen
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Eskişehir- Nebi Hatipoğlu

Eskişehir- Nebi Hatipoğlu

Hatipoğlu kısa süre önce İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katılmıştı.

Giresun- Aytekin Şenlikoğlu

Giresun- Aytekin Şenlikoğlu

Isparta- Şükrü Başdeğirmen

Isparta- Şükrü Başdeğirmen

Kastamonu- Tahsin Babaş

Kastamonu- Tahsin Babaş

Kocaeli- Tahir Büyükakın

Kocaeli- Tahir Büyükakın
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Muğla- Aydın Ayaydın

Muğla- Aydın Ayaydın

Ordu- Mehmet Hilmi Güler

Ordu- Mehmet Hilmi Güler

Rize- Rahmi Metin

Rize- Rahmi Metin

Samsun- Halit Doğan

Samsun- Halit Doğan

Sinop- Yakup Üçüncüoğlu

Sinop- Yakup Üçüncüoğlu
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Tokat- Eyüp Eroğlu

Tokat- Eyüp Eroğlu

Yalova- Mustafa Tutuk

Yalova- Mustafa Tutuk

Adaylar genel görünüm ⬇️

Adaylar genel görünüm ⬇️
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