Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Belediye Başkan Adaylarını Açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında İstanbul dahil 26 şehrin belediye başkan adayını açıkladı.
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31 Mart yerel seçimleri için partilerde hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün 11 büyükşehir ile 15 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı.
Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayını resmen Murat Kurum olarak duyurdu.
26 il için açıklanan belediye başkan adayları şu şekilde ⬇️
Artvin- Mehmet Kocatepe
Aydın- Mustafa Savaş
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Balıkesir-Yücel Yılmaz
Bingöl- Erdal Arıkan
Bitlis- Nesrullah Tanğlay
Bursa- Alinur Aktaş
Çanakkale- Julide İskenderoğlu
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Denizli- Osman Zolan
Edirne- Belgin İba
Düzce- Faruk Özlü
Elazığ- Şahin Şerifoğlu
Erzurum- Mehmet Sekmen
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Eskişehir- Nebi Hatipoğlu
Giresun- Aytekin Şenlikoğlu
Isparta- Şükrü Başdeğirmen
Kastamonu- Tahsin Babaş
Kocaeli- Tahir Büyükakın
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Muğla- Aydın Ayaydın
Ordu- Mehmet Hilmi Güler
Rize- Rahmi Metin
Samsun- Halit Doğan
Sinop- Yakup Üçüncüoğlu
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Tokat- Eyüp Eroğlu
Yalova- Mustafa Tutuk
Adaylar genel görünüm ⬇️
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