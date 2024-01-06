Gazeteci Adem Metan Duyurdu: "AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum"

Gazeteci Adem Metan, sosyal medyada hesabından herkesin merakla beklediği bir haberi duyurdu.

Metan’ın açıklamasına göre, AK Parti’nin 31 Mart’ta yapılacak seçimlerdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu.

Gazeteci Muhammed Vefa’nın haberine göre de; AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok, İzmir adayı da Hamza Dağ oldu.