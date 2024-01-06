Gazeteci Adem Metan Duyurdu: "AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum"
Gazeteci Adem Metan Duyurdu: "AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum"
Gazeteci Adem Metan, sosyal medyada hesabından herkesin merakla beklediği bir haberi duyurdu.
Metan’ın açıklamasına göre, AK Parti’nin 31 Mart’ta yapılacak seçimlerdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu.
Gazeteci Muhammed Vefa’nın haberine göre de; AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok, İzmir adayı da Hamza Dağ oldu.
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2024 yılına girdikten sonra 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin heyecanı daha da artmaya başladı.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçimdeki adayı belli. CHP, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu ile yola devam kararı aldı.
En çok merak edilen konu AK Partinin adayının kim olacağıydı.
Bir çok isim gündeme geldi. Hatta son günlerde gazeteci Fatih Portakal’ın da yaptığı “Ali Yerlikaya aday olacak” açıklaması sonrası herkes Ali Yerlikaya’yı beklerken farklı bir isim gündeme geldi.
Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının İstanbul Milletvekili olan Murat Kurum olduğunu duyurdu.
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İşte Adem Metan’ın açıklaması
Murat Kurum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına devam etmektedir.
Adem Metan'dan bir süre sonra benzer bir paylaşımı gazeteci İsmail Saymaz da yaptı.
Elips Haber’den Muhammed Vefa’nın haberine göre; işte AK Parti’nin Ankara, İzmir ve bazı şehirlerdeki adayları…
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