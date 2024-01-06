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Gazeteci Adem Metan Duyurdu: "AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum"

Gazeteci Adem Metan Duyurdu: "AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum"

AK Parti seçim
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
06.01.2024 - 20:29 Son Güncelleme: 06.01.2024 - 21:45

Gazeteci Adem Metan, sosyal medyada hesabından herkesin merakla beklediği bir haberi duyurdu.

Metan’ın açıklamasına göre, AK Parti’nin 31 Mart’ta yapılacak seçimlerdeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum oldu. 

Gazeteci Muhammed Vefa’nın haberine göre de; AK Parti'nin Ankara adayı Turgut Altınok, İzmir adayı da Hamza Dağ oldu.

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2024 yılına girdikten sonra 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin heyecanı daha da artmaya başladı.

2024 yılına girdikten sonra 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerin heyecanı daha da artmaya başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçimdeki adayı belli. CHP, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu ile yola devam kararı aldı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçimdeki adayı belli. CHP, mevcut başkan Ekrem İmamoğlu ile yola devam kararı aldı.

En çok merak edilen konu AK Partinin adayının kim olacağıydı.

En çok merak edilen konu AK Partinin adayının kim olacağıydı.

Bir çok isim gündeme geldi. Hatta son günlerde gazeteci Fatih Portakal’ın da yaptığı “Ali Yerlikaya aday olacak” açıklaması sonrası herkes Ali Yerlikaya’yı beklerken farklı bir isim gündeme geldi.

Bir çok isim gündeme geldi. Hatta son günlerde gazeteci Fatih Portakal’ın da yaptığı “Ali Yerlikaya aday olacak” açıklaması sonrası herkes Ali Yerlikaya’yı beklerken farklı bir isim gündeme geldi.

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının İstanbul Milletvekili olan Murat Kurum olduğunu duyurdu.

Gazeteci Adem Metan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının İstanbul Milletvekili olan Murat Kurum olduğunu duyurdu.
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İşte Adem Metan’ın açıklaması

İşte Adem Metan’ın açıklaması
twitter.com

Murat Kurum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Murat Kurum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Adem Metan'dan bir süre sonra benzer bir paylaşımı gazeteci İsmail Saymaz da yaptı.

Adem Metan'dan bir süre sonra benzer bir paylaşımı gazeteci İsmail Saymaz da yaptı.
twitter.com

Elips Haber’den Muhammed Vefa’nın haberine göre; işte AK Parti’nin Ankara, İzmir ve bazı şehirlerdeki adayları…

Elips Haber’den Muhammed Vefa’nın haberine göre; işte AK Parti’nin Ankara, İzmir ve bazı şehirlerdeki adayları…

  • İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum

  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ

  • Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öztürk

  • Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin

  • Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü

  • Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz

  • Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı OSman Zolan

  • Elazığ Belediye Başkan Adayı Şahin Şerifoğulları

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