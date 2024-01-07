Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin İstanbul Adayını Açıkladı: Türkeş'in Son Ocak Başkanıydı
Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin İstanbul Adayını Açıkladı: Türkeş'in Son Ocak Başkanıydı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mart ayında yapılacak genel seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı. Alpaslan Türkeş'in ölümünden önce atadığı son Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi'nin İBB Başkan adayı oldu.
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Mülteci ve sığınmacı karşıtı söylemleriyle öne çıkan Zafer Partisi'nde, mart ayında yapılacak belediye seçimleri öncesi aday isimleri belli oluyor.
Ümit Özdağ tarafından kurulan Zafer Partisi, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde yüzde 2,23 oranıyla toplamda 1 milyon 215 bin 264 oy almayı başardı.
Ümit Özdağ, belediye seçimlerinde İstanbul'da Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkacak ismin eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu olduğunu duyurdu.
1966 yılında Trabzon Of'da dünyaya gelen Karamahmutoğlu, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş tarafından 1996 yılında göreve getirilmiş ve Türkeş’in göreve atadığı son Ülkü Ocakları genel başkanı olmuştu.
Ümit Özdağ'ın paylaşımı ⬇️
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Karamahmutoğlu, Devlet Bahçeli'nin MHP'nin başına geçmesinin partide hiç görev almamış ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamıştı.
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