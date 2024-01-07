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Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin İstanbul Adayını Açıkladı: Türkeş'in Son Ocak Başkanıydı

Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin İstanbul Adayını Açıkladı: Türkeş'in Son Ocak Başkanıydı

Ümit Özdağ Azmi Karamahmutoğlu
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.01.2024 - 19:42

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mart ayında yapılacak genel seçimler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı. Alpaslan Türkeş'in ölümünden önce atadığı son Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi'nin İBB Başkan adayı oldu. 

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Mülteci ve sığınmacı karşıtı söylemleriyle öne çıkan Zafer Partisi'nde, mart ayında yapılacak belediye seçimleri öncesi aday isimleri belli oluyor.

Mülteci ve sığınmacı karşıtı söylemleriyle öne çıkan Zafer Partisi'nde, mart ayında yapılacak belediye seçimleri öncesi aday isimleri belli oluyor.

Ümit Özdağ tarafından kurulan Zafer Partisi, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde yüzde 2,23 oranıyla toplamda 1 milyon 215 bin 264 oy almayı başardı.

Ümit Özdağ tarafından kurulan Zafer Partisi, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde yüzde 2,23 oranıyla toplamda 1 milyon 215 bin 264 oy almayı başardı.

Ümit Özdağ, belediye seçimlerinde İstanbul'da Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkacak ismin eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu olduğunu duyurdu.

Ümit Özdağ, belediye seçimlerinde İstanbul'da Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu'nun karşısına çıkacak ismin eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Azmi Karamahmutoğlu olduğunu duyurdu.

1966 yılında Trabzon Of'da dünyaya gelen Karamahmutoğlu, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş tarafından 1996 yılında göreve getirilmiş ve Türkeş’in göreve atadığı son Ülkü Ocakları genel başkanı olmuştu.

1966 yılında Trabzon Of'da dünyaya gelen Karamahmutoğlu, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş tarafından 1996 yılında göreve getirilmiş ve Türkeş’in göreve atadığı son Ülkü Ocakları genel başkanı olmuştu.

Özdağ sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaparak şunları yazdı: 

'Sevgili Azmi Karamahmutoğlu başkan ile Türkiye ve İstanbul’un sorunlarını konuştuk. İstanbul bir çok Avrupa ülkesinden büyük nüfusu ile bir ülke boyutlarında. Başta deprem, sığınmacılar, uyuşturucu ve trafik olmak üzere bu ağır sorunları aşacak bir liderliğe ve kadroya ihtiyaç olduğu konusunda mutabıkız.

Azmi başkan hayalindeki İstanbul’dan bahsederken “Sabah 02.30’da İstiklal caddesinde bir genç kız kendisini güven içinde hissederek yürüyorsa İstanbul doğru yönetiliyor demektir” dedi. Evet, kadınlar ve çocuklar için korkmadığımız bir Istanbul’a ihtiyacımız var.'

Ümit Özdağ'ın paylaşımı ⬇️

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Karamahmutoğlu, Devlet Bahçeli'nin MHP'nin başına geçmesinin partide hiç görev almamış ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamıştı.

Karamahmutoğlu, Devlet Bahçeli'nin MHP'nin başına geçmesinin partide hiç görev almamış ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamıştı.

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