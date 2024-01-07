Ümit Özdağ, Zafer Partisi'nin İstanbul Adayını Açıkladı: Türkeş'in Son Ocak Başkanıydı

Özdağ sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaparak şunları yazdı:

'Sevgili Azmi Karamahmutoğlu başkan ile Türkiye ve İstanbul’un sorunlarını konuştuk. İstanbul bir çok Avrupa ülkesinden büyük nüfusu ile bir ülke boyutlarında. Başta deprem, sığınmacılar, uyuşturucu ve trafik olmak üzere bu ağır sorunları aşacak bir liderliğe ve kadroya ihtiyaç olduğu konusunda mutabıkız.

Azmi başkan hayalindeki İstanbul’dan bahsederken “Sabah 02.30’da İstiklal caddesinde bir genç kız kendisini güven içinde hissederek yürüyorsa İstanbul doğru yönetiliyor demektir” dedi. Evet, kadınlar ve çocuklar için korkmadığımız bir Istanbul’a ihtiyacımız var.'