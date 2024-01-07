Adı İBB Adaylığı İçin Geçen Tevfik Göksu, AK Parti'nin Kalesinden Aday Olacak!
Adı İBB Adaylığı İçin Geçen Tevfik Göksu, AK Parti'nin Kalesinden Aday Olacak!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için adı geçen Tevfik Göksu'nun Esenler'den Başakşehir'e kaydırılacağı iddia ediliyor.
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AK Parti'nin Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun ismi bir süredir büyükşehir belediye başkanı adaylığı için geçiyordu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü aday tanıtım toplantısında İBB için eski bakan Murat Kurum'un adını açıkladı.
Tevfik Göksu, Murat Kurum'u sarılarak tebrik etti.
İstanbul'un 39 ilçesi için adayların ismi henüz belirlenmedi. Listenin yakın zamanda paylaşılması bekleniyor.
Halkt TV ise Tevfik Göksu'nun mart ayında yapılacak seçimde AK Parti'nin en güçlü olduğu ilçelerden Başakşehir için yarışacağını iddia etti.
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