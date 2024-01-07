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"Melih Gökçek Felç Geçirdi" İddiası Sonrası Oğlundan Açıklama Geldi

"Melih Gökçek Felç Geçirdi" İddiası Sonrası Oğlundan Açıklama Geldi

Melih Gökçek
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.01.2024 - 17:09

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in felç geçirdiği iddiası sonrası oğlu Osman Gökçek'ten açıklama geldi.

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Sosyal medyada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek'in felç geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Sosyal medyada eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek'in felç geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edilmişti.

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen haberle ilgili oğlu Osman Gökçek'ten açıklama geldi.

Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen haberle ilgili oğlu Osman Gökçek'ten açıklama geldi.

ODA TV'ye konuşan Osman Gökçek, "İddialar doğru değil. Melih Gökçek'in sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

ODA TV'ye konuşan Osman Gökçek, "İddialar doğru değil. Melih Gökçek'in sağlık durumu iyi" ifadelerini kullandı.

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