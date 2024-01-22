Turhan Çömez'den Hafize Gaye Erkan ile İlgili Çarpıcı İddia! 'ABD'ye Alışverişe Gittin'

İYİ Partili Çömez, 'Gaye Erkan'ın gidiş tarihi 23 Aralık. Bu tarihten 2 Ocak’a kadar Christmas tatili nedeni ile ABD’de her yer kapalı, kimse ile görüşmüş olamazsın. Belli ki alışverişe gittin. Yanında götürdüğün korumalar da paketleri taşımak için miydi? Bu arada harcırah da alacak mısın?' ifadelerini kullandı.