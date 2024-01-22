Turhan Çömez'den Hafize Gaye Erkan ile İlgili Çarpıcı İddia! 'ABD'ye Alışverişe Gittin'
Turhan Çömez'den Hafize Gaye Erkan ile İlgili Çarpıcı İddia! 'ABD'ye Alışverişe Gittin'
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, son dönemde adı sıklıkla skandal iddialarıyla güneme gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Erkan'ın ABD'ye gidiş tarihine dikkat çeken Çömez, 'Gaye Erkan'ın gidiş tarihi 23 Aralık. Bu tarihten 2 Ocak’a kadar Christmas tatili nedeni ile ABD’de her yer kapalı, kimse ile görüşmüş olamazsın. Belli ki alışverişe gittin' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında ortaya atılan iddialar gündemdeki yerini koruyor.
Geçtiğimiz hafta ortaya atılan iddiada Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın Merkez Bankası içerisinde gayrı resmi yönetici konumuna getirildiği, bankanın sunduğu imkanları kullandığı ve bir personele mobbing uyguladığı iddia edilmişti.
Ardından Erol Erkan’ın bir banka çalışana tokat attığı ayrıca İzmir Özdere'deki Merkez Bankası'na ait kampı da depremden sonra sadece kendi kullanımına soktuğu iddiaları gündem oldu.
Erkan ve ailesi açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve yargı süreci başlattıklarını duyurdu.
İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ise Hafize Gaye Erkan'ın ABD ziyaretiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Turhan Çömez, ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle görüşmeler yapmak için ABD'ye gittiğini belirten Gaye Erkan'ın yolculuk tarihine dikkat çekti.
İYİ Partili Çömez, 'Gaye Erkan'ın gidiş tarihi 23 Aralık. Bu tarihten 2 Ocak’a kadar Christmas tatili nedeni ile ABD’de her yer kapalı, kimse ile görüşmüş olamazsın. Belli ki alışverişe gittin. Yanında götürdüğün korumalar da paketleri taşımak için miydi? Bu arada harcırah da alacak mısın?' ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda