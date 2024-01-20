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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Annesinin Personelle Yazışmalarını Babası Paylaştı: "Komplo" İddiası

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Annesinin Personelle Yazışmalarını Babası Paylaştı: "Komplo" İddiası

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.01.2024 - 13:17 Son Güncelleme: 20.01.2024 - 13:18

Günlerdir gündemde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ailesiyle ilgili iddialar konuşuluyor. Türkiye ekonomisinde fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü kurumun başındaki isim hakkındaki iddialar enflasyonda da yükselişin sürdüğü bu süreçte rahatsız edici olurken, gazeteci Uğur Dündar da konu Erkan olunca yine gündeme dahil oldu. 

Baba Erol Erkan, TCMB'nin başına Erkan'ın atanacağını 'ilk' bilen ve Erkan'ın bebeği küçük bir anne olduğunu 'ilk' açıklayan Patronlar Dünyası'na 'ilk' kez konuştu.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Ailesiyle ilgili bir çalışanın CİMER şikayetinin ortaya çıktığı iddiası sonrasında kulisler hareketlendi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Ailesiyle ilgili bir çalışanın CİMER şikayetinin ortaya çıktığı iddiası sonrasında kulisler hareketlendi.

Baba Erkan'a yönelik iddialar bu şekilde başladı.

Geçen aylarda gazeteci Ahmet Hakan'la yaptığı röportajla gündeme gelen Erkan'ın bu röportajındaki açıklamaları günlerce konuşulmuş ve tepkilere yönelik kulisler de paylaşılmıştı.

Geçen aylarda gazeteci Ahmet Hakan'la yaptığı röportajla gündeme gelen Erkan'ın bu röportajındaki açıklamaları günlerce konuşulmuş ve tepkilere yönelik kulisler de paylaşılmıştı.

Röportaj sonrasında da birçok iddia ortaya atılırken, bir iddia röportajın baba Erkan tarafından programlandığı olmuştu. Ancak iki taraf da sessizliğini korumuştu.

Erkan'ın ailesiyle ilgili konularda yeniden gündeme gelmesine Ahmet Hakan da açıklama yapma ihtiyacı hissetti.

Erkan'ın ailesiyle ilgili konularda yeniden gündeme gelmesine Ahmet Hakan da açıklama yapma ihtiyacı hissetti.

Gazeteci Hakan, son günlerde Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'ın hedefte olduğu iddialar sonrası bu konuya açıklık getirdi:

Hafize Gaye Erkan’la yaptığım röportajda sadece ve sadece Merkez Bankası’nın iletişim birimi aracılık yapmıştır.

Başka herhangi biri ne aracı olmuştur ne de karışmıştır.

Ayrıca sözü edildiği tarzda bir aracılık söz konusu olsaydı, “Pardon ama siz bu işe ne karışıyorsunuz” derdim.

Bu kadarcık bir izana sahibiz çok şükür.

Ancak TCMB Başkanı Erkan'ın ailesiyle ilgili iddiaların ardı kesilmedi.

Hafize Gaye Erkan, birkaç haftadır bulunduğu ABD'den yaptığı açıklamayla şaşkın olduğunu iletirken, yasal yollara da başvuracağını açıkladı.

Hafize Gaye Erkan, birkaç haftadır bulunduğu ABD'den yaptığı açıklamayla şaşkın olduğunu iletirken, yasal yollara da başvuracağını açıkladı.
twitter.com

Baba Erkan ile ilgili son iddia da gündeme bomba gibi düştü.

Böylelikle Hafize Gaye Erkan ile ilgili kulisler hareketlendi.

Duayen bir gazeteci olan Uğur Dündar yeniden devreye girdi.

Duayen bir gazeteci olan Uğur Dündar yeniden devreye girdi.

Yeniden diyoruz, çünkü Uğur Dündar, bu konuda daha önce de Hafize Gaye Erkan için açıklamalarda bulunmuştu.

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Dündar, Erkan konusunda yine "bebek" konusundan yola çıkarak, bu konuda milyonlarca çalışan annenin sahip olmadığı haklara dem vuruyor.

Dündar, Erkan konusunda yine "bebek" konusundan yola çıkarak, bu konuda milyonlarca çalışan annenin sahip olmadığı haklara dem vuruyor.
x.com

Paylaşım kaynak URL'si görsellerin altında yer alıyor. 

Paylaşımın devamında da gazeteci Uğur Dündar, şu ifadelerle Hafize Gaye Erkan'a bir iftira kampanyası olduğunu açıklıyor ve durumu sorguluyor:

Paylaşımın devamında da gazeteci Uğur Dündar, şu ifadelerle Hafize Gaye Erkan'a bir iftira kampanyası olduğunu açıklıyor ve durumu sorguluyor:
x.com

Bir banka çalışanı birkaç gündür Gaye Erkan'ın babasıyla ilgili iddialar dile getiriyor. Bunlardan biri de baba Erol Erkan'ın bir personeli tokatladığı iddiası.

Ancak Ocak ayı başında Kübra isimli bir personel, anne Gamze Hanıma bir WhatsApp mesajı gönderiyor ve kul hakkından korktuğunu belirterek böyle bir iftira atılacağını haber veriyor.

Nitekim Gaye Erkan ABD'de Türkiye'ye kaynak bulmaya çalışırken iftira servis ediliyor.

Demek ki birilerinin Gaye Erkan'ın bu çabalarından fena halde rahatsız oldukları anlaşılıyor.

Yılların gazetecisi Uğur Dündar, söylemlerine yönelik anne Erkan'ın telefonundan alınan ekran görüntülerini paylaştı.

Yılların gazetecisi Uğur Dündar, söylemlerine yönelik anne Erkan'ın telefonundan alınan ekran görüntülerini paylaştı.
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Patronlar Dünyası'na konuşan baba Erkan'ın röportajında neler söyleniyor?

Patronlar Dünyası'na konuşan baba Erkan'ın röportajında neler söyleniyor?
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Kaynak: Patronlar Dünyası

Konuşmanın en başındaki görsel bu olurken, baba Erkan da Patronlar Dünyası'na yaptığı açıklamalarda şunları söylüyor.

Konuşmanın en başındaki görsel bu olurken, baba Erkan da Patronlar Dünyası'na yaptığı açıklamalarda şunları söylüyor.
www.patronlardunyasi.com

Toygun Atilla, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan kulisini ilk yayınlayanlardan olurken, Erkan atandıktan sonra da özel hayatına yönelik küçük bir bebeği olan bir anne olduğunu da açıklayanlardan ilk olmuştu. Bu kez de baba Erol Erkan'la konuştuklarını yazdı.

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Baba Erol Erkan, Atilla'ya "Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu?" diye yanıtladığı tokat iddialarında da komplo kısmına verilen yanıt ekonomideki verilerle başlıyor:

Baba Erol Erkan, Atilla'ya "Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu?" diye yanıtladığı tokat iddialarında da komplo kısmına verilen yanıt ekonomideki verilerle başlıyor:

'Cumhurbaşkanı Yardımcısı sayın Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanı sayın Mehmet Şimşek’in liderlik ettiği yeni ekonomi ekibinin kurulması ve kızımız Gaye Erkan’ın bu güçlü ekibe katılmasıyla CDS’ler oldukça düştü. Türkiye’de ekonomi ortamına güven tazelendi. Bir başarı süreci yaşıyoruz. ABD’deki görüşmelerdeki başarılı hava da bunun göstergesiydi. Ancak birileri düğmeye bastı ne yazık ki. Yalan haberleri, sistematik olarak devreye aldılar' ifadelerini kullanarak görsellerde konuşmaların geçtiği süreci anlatıyor.

Sürecin 5 Ocak'ta başladığını belirten baba Erkan, Merkez Bankası’nda çalışan ve hakkında "tokat" iddialarının olduğu Kübra isimli kişinin, Başkan ile görüşmek istediğini ancak ABD’de olması nedeniyle annesi ve babasıyla görüşme talep ettiğini belirtiyor. Sonrasında da ortaya atılan iddiaların haber yapılacağını ilettiğini belirtiyor.

Sürecin 5 Ocak'ta başladığını belirten baba Erkan, Merkez Bankası’nda çalışan ve hakkında "tokat" iddialarının olduğu Kübra isimli kişinin, Başkan ile görüşmek istediğini ancak ABD’de olması nedeniyle annesi ve babasıyla görüşme talep ettiğini belirtiyor. Sonrasında da ortaya atılan iddiaların haber yapılacağını ilettiğini belirtiyor.

Erol Erkan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın itibarını bitirmek adına çalışıldığını iletirken, bu çalışmaların "bebeği ve ailesi" üzerinden yapıldığını ve "Ankara’da farklı bir oyunun başladığını, kumpasın düğmesine 2 hafta önce basıldığı, amaçlandığı" iddia ediliyor. Erkan ailesi, yargı sürecine hazırlandıklarını da vurguluyor.

Erol Erkan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın itibarını bitirmek adına çalışıldığını iletirken, bu çalışmaların "bebeği ve ailesi" üzerinden yapıldığını ve "Ankara’da farklı bir oyunun başladığını, kumpasın düğmesine 2 hafta önce basıldığı, amaçlandığı" iddia ediliyor. Erkan ailesi, yargı sürecine hazırlandıklarını da vurguluyor.
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