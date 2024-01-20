TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Annesinin Personelle Yazışmalarını Babası Paylaştı: "Komplo" İddiası

Günlerdir gündemde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ailesiyle ilgili iddialar konuşuluyor. Türkiye ekonomisinde fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü kurumun başındaki isim hakkındaki iddialar enflasyonda da yükselişin sürdüğü bu süreçte rahatsız edici olurken, gazeteci Uğur Dündar da konu Erkan olunca yine gündeme dahil oldu.

Baba Erol Erkan, TCMB'nin başına Erkan'ın atanacağını 'ilk' bilen ve Erkan'ın bebeği küçük bir anne olduğunu 'ilk' açıklayan Patronlar Dünyası'na 'ilk' kez konuştu.