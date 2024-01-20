TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Annesinin Personelle Yazışmalarını Babası Paylaştı: "Komplo" İddiası
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Annesinin Personelle Yazışmalarını Babası Paylaştı: "Komplo" İddiası
Günlerdir gündemde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ailesiyle ilgili iddialar konuşuluyor. Türkiye ekonomisinde fiyat istikrarını sağlamakla yükümlü kurumun başındaki isim hakkındaki iddialar enflasyonda da yükselişin sürdüğü bu süreçte rahatsız edici olurken, gazeteci Uğur Dündar da konu Erkan olunca yine gündeme dahil oldu.
Baba Erol Erkan, TCMB'nin başına Erkan'ın atanacağını 'ilk' bilen ve Erkan'ın bebeği küçük bir anne olduğunu 'ilk' açıklayan Patronlar Dünyası'na 'ilk' kez konuştu.
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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yeniden gündemin ilk sıralarına yerleşti. Ailesiyle ilgili bir çalışanın CİMER şikayetinin ortaya çıktığı iddiası sonrasında kulisler hareketlendi.
Geçen aylarda gazeteci Ahmet Hakan'la yaptığı röportajla gündeme gelen Erkan'ın bu röportajındaki açıklamaları günlerce konuşulmuş ve tepkilere yönelik kulisler de paylaşılmıştı.
Erkan'ın ailesiyle ilgili konularda yeniden gündeme gelmesine Ahmet Hakan da açıklama yapma ihtiyacı hissetti.
Hafize Gaye Erkan, birkaç haftadır bulunduğu ABD'den yaptığı açıklamayla şaşkın olduğunu iletirken, yasal yollara da başvuracağını açıkladı.
Duayen bir gazeteci olan Uğur Dündar yeniden devreye girdi.
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Dündar, Erkan konusunda yine "bebek" konusundan yola çıkarak, bu konuda milyonlarca çalışan annenin sahip olmadığı haklara dem vuruyor.
Paylaşımın devamında da gazeteci Uğur Dündar, şu ifadelerle Hafize Gaye Erkan'a bir iftira kampanyası olduğunu açıklıyor ve durumu sorguluyor:
Yılların gazetecisi Uğur Dündar, söylemlerine yönelik anne Erkan'ın telefonundan alınan ekran görüntülerini paylaştı.
Patronlar Dünyası'na konuşan baba Erkan'ın röportajında neler söyleniyor?
Konuşmanın en başındaki görsel bu olurken, baba Erkan da Patronlar Dünyası'na yaptığı açıklamalarda şunları söylüyor.
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Baba Erol Erkan, Atilla'ya "Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu?" diye yanıtladığı tokat iddialarında da komplo kısmına verilen yanıt ekonomideki verilerle başlıyor:
Sürecin 5 Ocak'ta başladığını belirten baba Erkan, Merkez Bankası’nda çalışan ve hakkında "tokat" iddialarının olduğu Kübra isimli kişinin, Başkan ile görüşmek istediğini ancak ABD’de olması nedeniyle annesi ve babasıyla görüşme talep ettiğini belirtiyor. Sonrasında da ortaya atılan iddiaların haber yapılacağını ilettiğini belirtiyor.
Erol Erkan, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın itibarını bitirmek adına çalışıldığını iletirken, bu çalışmaların "bebeği ve ailesi" üzerinden yapıldığını ve "Ankara’da farklı bir oyunun başladığını, kumpasın düğmesine 2 hafta önce basıldığı, amaçlandığı" iddia ediliyor. Erkan ailesi, yargı sürecine hazırlandıklarını da vurguluyor.
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