Merkez Bankası Başkanının Babası İçin Yeni İddialar: “Bir Personele Tokat Attı”
Merkez Bankası Başkanının Babası İçin Yeni İddialar: “Bir Personele Tokat Attı”
Merkez Bankası’da çalışan Büşra Bozkurt, Başkan Hafize Gaye Erkan’ın babası tarafından hiçbir yetkisi olmadan işten çıkarıldığı için CİMER’e şikayet dilekçesi yazmıştı. Olayın basına yansıması sonrasında Başkan Erkan açıklamada bulunmuş ve olayların gerçek olmadığını, mahkemeye başvuracağını söylemişti. Ancak Bozkurt iddialarının arkasında durdu ve ‘az bile söyledim’ dedi.
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Türkiye, TCMB’de yaşananları konuşuyor. İddiaya göre Başkan Hafize Gaye Erkan’ın ailesi, bankada yetkisi olmamasına rağmen tüm işlere karışıyor.
Hatta Başkan Erkan’ın, TCBM’ye ait tesisleri bile ailesinin özel kullanımına verdiği iddia edilmişti.
CİMER’e yaptığı şikayetle skandalı ortaya çıkaran Büşra Bozkurt isimli banka çalışanı, iddialarının arkasında durdu ve hatta daha fazla olayların yaşandığını söyledi.
Sözcü’den Erdoğan Süzer’e konuşan Bozkurt; başkanın babası Erol Erkan’ın, bir banka personelini asansörde yumruk attığı ve sonrasında işten çıkardığını söyledi. Bozkurt ayrıca, olayın görüntü kayıtlarının da olduğunu ifade etti.
“Erol Bey’in talimatlarına karşı çıkabilecek bankada bir tek kişi bile yok. Bir personeli asansörde tokatladığı bütün bankada konuşuluyor.”
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“Bu personeli işten attı, şikayet edeceğini duyunca geri aldı. Başkan’ın bunlardan haberi var mı?”
“Ben ekmeğinin peşinde bir çalışanım ve ekmeğim yetkisiz bir kişinin talimatıyla elimden alındı. Küçücük çocuğumun rızkı çalındı.”
“Başkan Hanım’ın çocuğu tabii ki kıymetli ama benim çocuğumun hiç mi önemi yok? Ben çocuğumu akşam okuldan almam gerektiğini, bu nedenle gece geç saatlere kadar çalışamayacağımı söylediğimde, torununa düşkün olan bir dededen anlayış bekledim ama fırça yedim, aşağılandım, tehdit edildim, işten atıldım.”
“Bankada başkan ve üst yönetimin kullandığı bir mutfak var. Ancak, Erol Bey başkanlık katına sadece ailenin kullanacağı özel bir mutfak yaptırdı. Başkan’ın çocuğu için mutfağın yapıldığı söylendi. Bütün malzemelerin aşırı lüks seçilmesi rahatsızlık yarattı. 4 bin liraya çay bardağı alındığı söyleniyor. Lüks tabaklar, kaşıklar… Sayıştay denetim yaparsa hepsinin faturası ortaya çıkar.
“Aile bankadaysa özel mutfakta pişen yemekleri yiyor, evdeyse arabayla eve götürülüyor. Bazen sabah, öğlen, akşam yemek servisi yapılıyor. Hepsi kamera kayıtlarında var.”
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