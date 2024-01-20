Merkez Bankası Başkanının Babası İçin Yeni İddialar: “Bir Personele Tokat Attı”

Merkez Bankası’da çalışan Büşra Bozkurt, Başkan Hafize Gaye Erkan’ın babası tarafından hiçbir yetkisi olmadan işten çıkarıldığı için CİMER’e şikayet dilekçesi yazmıştı. Olayın basına yansıması sonrasında Başkan Erkan açıklamada bulunmuş ve olayların gerçek olmadığını, mahkemeye başvuracağını söylemişti. Ancak Bozkurt iddialarının arkasında durdu ve ‘az bile söyledim’ dedi.