TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Hakkındaki İddialara İletişim Başkanlığı ve Hazine Bakanlığı'ndan Yalanlama
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Hakkındaki İddialara İletişim Başkanlığı ve Hazine Bakanlığı'ndan Yalanlama
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar gündemden bulunurken, yapılan haberlere yönelik İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk yalanlamalar geldi. Ancak içerik farklı bir şekilde oldu.
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ailesiyle ilgili bazı iddialar günlerdir gündemde ilgi çekiyor.
Erkan'ın küçük bebeği olan bir anne olması nedeniyle kendi anne ve babasının çocuk bakımında Başkan'a yardım etmek amacıyla TCMB Binası'nda her gün kendisine eşlik ettikleri ve bu süreçte kurum ve personelle iletişimde oldukları gündemde yer almıştı.
Erkan, sosyal medya medya hesabından yayılan bu iddialara yönelik yasal yollara başvuracağını belirtmişti.
Beklenen resmi yalanlama ise geldi. Ancak iddialardan çok CİMER başvurularına yönelik yalanlama dikkat çekti.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yalanlama şu şekilde oldu:
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"Başvuru aşamasında güvenlik amaçlı temel kimlik bilgilerinin yanı sıra cep telefonu doğrulaması ve çift faktörlü doğrulama (e-Devlet aracılığıyla yapılan başvurularda) yapılmakta; diğer taraftan başvuruyu okuyan kamu görevlilerinin sisteme girişlerinde ve başvuruya yaptığı her türlü işlemde tüm veriler kayıt altına alınmaktadır."
Bir yalanlama da Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi.
Haberlerin komplo olduğunu iddia eden baba Erkan, açıklamalarında "Ankara’da farklı bir oyunun başladığı" ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında ODATV'de de yayımlanan bir haber dikkat çekti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında haber şiddetle kınanırken, akıl dışı ve uydurma olduğu şeklinde sert ifadeler kullanıldı.
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