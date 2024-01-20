TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Hakkındaki İddialara İletişim Başkanlığı ve Hazine Bakanlığı'ndan Yalanlama

'Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'CİMER'e yapılan bir başvuru basına sızdırıldı' iddiası doğru değildir.

Devletin Yürütme organı içinde yaklaşık 40 bin idari birim dahilinde kendi kamu kurumlarını temsilen yaklaşık 90 bin kamu görevlisini barındıran CİMER’e; 2023 yılında 7 milyon 650 bin başvuru yapılmış ve bu başvuruların okunması, sevk edilmesi, cevaplandırılması kapsamında bir yılda 34 milyon işlem gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) vatandaşlarımızın dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanmak üzere kamu kurumlarına yapacağı müracaatları kolay bir şekilde yapabilmelerini ve başvuru sürecinin vatandaşlarımız tarafından 7/24 izlenebilmesini sağlayan millet ile devlet arasındaki dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformudur.