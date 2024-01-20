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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Hakkındaki İddialara İletişim Başkanlığı ve Hazine Bakanlığı'ndan Yalanlama

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan Hakkındaki İddialara İletişim Başkanlığı ve Hazine Bakanlığı'ndan Yalanlama

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
20.01.2024 - 17:45

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar gündemden bulunurken, yapılan haberlere yönelik İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilk yalanlamalar geldi. Ancak içerik farklı bir şekilde oldu.

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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ailesiyle ilgili bazı iddialar günlerdir gündemde ilgi çekiyor.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın ailesiyle ilgili bazı iddialar günlerdir gündemde ilgi çekiyor.

Erkan'ın küçük bebeği olan bir anne olması nedeniyle kendi anne ve babasının çocuk bakımında Başkan'a yardım etmek amacıyla TCMB Binası'nda her gün kendisine eşlik ettikleri ve bu süreçte kurum ve personelle iletişimde oldukları gündemde yer almıştı.

Erkan'ın küçük bebeği olan bir anne olması nedeniyle kendi anne ve babasının çocuk bakımında Başkan'a yardım etmek amacıyla TCMB Binası'nda her gün kendisine eşlik ettikleri ve bu süreçte kurum ve personelle iletişimde oldukları gündemde yer almıştı.

İlk iddia bu şekilde basına yansımıştı.

Ardından çok daha farklı kulis bilgileri olduğu iddia edilen söylemler, farklı yayın platformlarında yer almaya başladı.

Erkan, sosyal medya medya hesabından yayılan bu iddialara yönelik yasal yollara başvuracağını belirtmişti.

Erkan, sosyal medya medya hesabından yayılan bu iddialara yönelik yasal yollara başvuracağını belirtmişti.
twitter.com

Ardından da iddiaların odak notasından bulunan babası Erol Erkan, açıklamalarda bulunmuştu.

Beklenen resmi yalanlama ise geldi. Ancak iddialardan çok CİMER başvurularına yönelik yalanlama dikkat çekti.

Beklenen resmi yalanlama ise geldi. Ancak iddialardan çok CİMER başvurularına yönelik yalanlama dikkat çekti.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yalanlama şu şekilde oldu:

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan yalanlama şu şekilde oldu:
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'Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'CİMER'e yapılan bir başvuru basına sızdırıldı' iddiası doğru değildir.

Devletin Yürütme organı içinde yaklaşık 40 bin idari birim dahilinde kendi kamu kurumlarını temsilen yaklaşık 90 bin kamu görevlisini barındıran CİMER’e; 2023 yılında 7 milyon 650 bin başvuru yapılmış ve bu başvuruların okunması, sevk edilmesi, cevaplandırılması kapsamında bir yılda 34 milyon işlem gerçekleştirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) vatandaşlarımızın dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanmak üzere kamu kurumlarına yapacağı müracaatları kolay bir şekilde yapabilmelerini ve başvuru sürecinin vatandaşlarımız tarafından 7/24 izlenebilmesini sağlayan millet ile devlet arasındaki dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformudur.

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"Başvuru aşamasında güvenlik amaçlı temel kimlik bilgilerinin yanı sıra cep telefonu doğrulaması ve çift faktörlü doğrulama (e-Devlet aracılığıyla yapılan başvurularda) yapılmakta; diğer taraftan başvuruyu okuyan kamu görevlilerinin sisteme girişlerinde ve başvuruya yaptığı her türlü işlemde tüm veriler kayıt altına alınmaktadır."

"Başvuru aşamasında güvenlik amaçlı temel kimlik bilgilerinin yanı sıra cep telefonu doğrulaması ve çift faktörlü doğrulama (e-Devlet aracılığıyla yapılan başvurularda) yapılmakta; diğer taraftan başvuruyu okuyan kamu görevlilerinin sisteme girişlerinde ve başvuruya yaptığı her türlü işlemde tüm veriler kayıt altına alınmaktadır."
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CİMER’e yapılan istisnasız tüm başvurularda başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri kamu görevlisinin karşısına kapalı (yıldızlanmış) şekilde gelmektedir. Başvuruya işlem yapılması için kişinin kimlik veya iletişim bilgilerine ihtiyaç duyulması halinde gerekçesi yazılması şartıyla; yıldızlanmış kısımları açma yetkisi her birimde görevli sayısının %10’una tanımlanmıştır.

CİMER kapsamında yapılan tüm işlemlerde kişisel mahremiyete ve güvenliğe verilen önem, bu konuyla ilgili mer’i mevzuatta birçok hüküm olmasına rağmen müstakil olarak düzenlenen 03/06/2022 tarihli 5690 sayılı CİMER Yönetmeliğinin birçok yerinde de vurgulanmıştır. Örneğin “kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarını” düzenleyen 10/1(d) ve “CİMER personelinin görev ve sorumluluklarını” düzenleyen 12/1(b) maddelerinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümlere açıkça yer verilmiştir.

Son günlerde gündeme yansıyan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başvurusu incelendiğinde, başvurunun başvuru sahibi tarafından doğrudan ilgili kurumlara yönlendirildiği, İletişim Başkanlığı personeli tarafından herhangi bir okuma, sevk ya da başkaca bir işlem yapılmadığı belirlenmiştir.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.'

Bir yalanlama da Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi.

Bir yalanlama da Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geldi.

Haberlerin komplo olduğunu iddia eden baba Erkan, açıklamalarında "Ankara’da farklı bir oyunun başladığı" ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında ODATV'de de yayımlanan bir haber dikkat çekti.

Haberlerin komplo olduğunu iddia eden baba Erkan, açıklamalarında "Ankara’da farklı bir oyunun başladığı" ifadelerini kullanmıştı. Sonrasında ODATV'de de yayımlanan bir haber dikkat çekti.

Haberin içeriğinde 'Haberlerin, Mehmet Şimşek grubu tarafından yayıldığı'na yönelik iddialar yer almıştı. Bakanlık bu haber sert bir dille yalanladı. 

Kaynak: ODATV haberi

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında haber şiddetle kınanırken, akıl dışı ve uydurma olduğu şeklinde sert ifadeler kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasında haber şiddetle kınanırken, akıl dışı ve uydurma olduğu şeklinde sert ifadeler kullanıldı.
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