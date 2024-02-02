Resmi Gazete Beklerken TCMB'de İstifa Twitter'la Geldi: Gazeteci Barış Soydan "Geceyarısı Bakacağız Artık"
Resmi Gazete Beklerken TCMB'de İstifa Twitter'la Geldi: Gazeteci Barış Soydan "Geceyarısı Bakacağız Artık"
Hafize Gaye Erkan'ın istifası bomba gibi sosyal medyaya düşerken, bugün akşam saatlerinden ekonomi gazetecisi Barış Soydan, sosyal medyada üstü kapalı bahsetmişti.
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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023'te atandığı görevinden 2 Şubat 2024'te "affını talep" ederek istifasını sosyal medyadan duyurdu.
Son dönemde ailesiyle ilgili iddialarla gündeme gelen Erkan'ın istifası konuşuluyordu.
Ekonomi gazetecisi Barış Soydan, akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, istifa haberini üstü kapalı duyurmuştu.
İma gerçek çıkarken, Soydan da kendi kendini doğruladı.
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