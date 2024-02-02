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Resmi Gazete Beklerken TCMB'de İstifa Twitter'la Geldi: Gazeteci Barış Soydan "Geceyarısı Bakacağız Artık"

Resmi Gazete Beklerken TCMB'de İstifa Twitter'la Geldi: Gazeteci Barış Soydan "Geceyarısı Bakacağız Artık"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
02.02.2024 - 22:39

Hafize Gaye Erkan'ın istifası bomba gibi sosyal medyaya düşerken, bugün akşam saatlerinden ekonomi gazetecisi Barış Soydan, sosyal medyada üstü kapalı bahsetmişti.

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TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023'te atandığı görevinden 2 Şubat 2024'te "affını talep" ederek istifasını sosyal medyadan duyurdu.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran 2023'te atandığı görevinden 2 Şubat 2024'te "affını talep" ederek istifasını sosyal medyadan duyurdu.

Erkan'ın istifasının detayları burada.

Son dönemde ailesiyle ilgili iddialarla gündeme gelen Erkan'ın istifası konuşuluyordu.

Son dönemde ailesiyle ilgili iddialarla gündeme gelen Erkan'ın istifası konuşuluyordu.

Özellikle Erkan'ın babası Erol Erkan'ın TCMB personeliyle arasında geçenlerle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. Resmi kaynaklardan yalanlama gelmezken, sadece Erkan kendi şahsi Twitter hesabından yalanlama paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşmasında isim vermeden Erkan'a destek vermişti.

Ekonomi gazetecisi Barış Soydan, akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, istifa haberini üstü kapalı duyurmuştu.

Ekonomi gazetecisi Barış Soydan, akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda, istifa haberini üstü kapalı duyurmuştu.
twitter.com

Videoda değinmediğim bir de bir söylenti var. Geceyarısı bakacağız artık...

İma gerçek çıkarken, Soydan da kendi kendini doğruladı.

İma gerçek çıkarken, Soydan da kendi kendini doğruladı.
twitter.com
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