Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
İlk Kez Konuştu! Erdoğan'dan Merkez Bankası Çıkışı: İsim Vermeden Hafize Gaye Erkan'a Sahip Çıktı

İlk Kez Konuştu! Erdoğan'dan Merkez Bankası Çıkışı: İsim Vermeden Hafize Gaye Erkan'a Sahip Çıktı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
24.01.2024 - 15:58

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki dedikodulara Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa değindi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarını duyurduğu toplantıda yaptığı konuşmada son günlerde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili iddialara yönelik ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarını duyurduğu toplantıda yaptığı konuşmada son günlerde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili iddialara yönelik ilk kez konuştu.

Merkez Bankası Başkanı Başkan Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle iddialar son günlerde gündemi meşgul ediyordu. Erkan'ın şahsi sosyal medya hesabı dışında resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Merkez Bankası Başkanı Başkan Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle iddialar son günlerde gündemi meşgul ediyordu. Erkan'ın şahsi sosyal medya hesabı dışında resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Erkan'ın babası hakkında CİMER'e yapıldığı iddia edilen şikayetle başlayan iddialar, birçok farklı şekilde devam etti.

Merkez Bankası eski çalışanı Büşra Bozkurt'un Erol Erkan ile ilgili iddialarında TCMB'de resmi bir görevi olmayan Erkan'ın babası tarafından işten çıkarıldığı iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın adını vermeden gündeme dair ilk kez konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın adını vermeden gündeme dair ilk kez konuştu.

Erdoğan sözlerine, 'Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar. Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları, daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz' şeklinde devam ederken, başkan değişikliğine dair iddiaları da yalanlamış göründü.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan için Erdoğan, "Merkez Bankası rezervleri artıyor, harekete geçiyorlar" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan için Erdoğan, "Merkez Bankası rezervleri artıyor, harekete geçiyorlar" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
2
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Tony Soprano

Gaye Erkan Hanımefendinin babasıyla ilgili dedikoduların FETÖ işi olduğu çok belli. Reis çok doğru tespitlerle cevap vermiş yine. İyiye giden ekonominin kiml... Devamını Gör

SnowMan

abicim ironik misin troll mü anlamadım

Mavi Balik

iyiye giden ekonomide döviz ve altın yükselmez, memura enflasyon farkı diye birşey ödenmeye gerek duyulmaz, ederinin 3-5 misli ödenen astronomik yandaş ihal... Devamını Gör

SnowMan

Ülkenin tökezlmesinde hiç payın yok akpaksın maşaallah hep dış güçler