İlk Kez Konuştu! Erdoğan'dan Merkez Bankası Çıkışı: İsim Vermeden Hafize Gaye Erkan'a Sahip Çıktı
İlk Kez Konuştu! Erdoğan'dan Merkez Bankası Çıkışı: İsim Vermeden Hafize Gaye Erkan'a Sahip Çıktı
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki dedikodulara Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa değindi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin belediye başkan adaylarını duyurduğu toplantıda yaptığı konuşmada son günlerde Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'la ilgili iddialara yönelik ilk kez konuştu.
Merkez Bankası Başkanı Başkan Hafize Gaye Erkan ve ailesiyle iddialar son günlerde gündemi meşgul ediyordu. Erkan'ın şahsi sosyal medya hesabı dışında resmi bir açıklama yapılmamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın adını vermeden gündeme dair ilk kez konuştu.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan için Erdoğan, "Merkez Bankası rezervleri artıyor, harekete geçiyorlar" dedi.
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