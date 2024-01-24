İlk Kez Konuştu! Erdoğan'dan Merkez Bankası Çıkışı: İsim Vermeden Hafize Gaye Erkan'a Sahip Çıktı

Erdoğan sözlerine, 'Akla ziyan dedikodularla ekonomide bin bir güçlükle temin ettiğimiz güven ve istikrar iklimini bozacak kampanyalar yürütüyorlar. Tüm umutlarını ülkemizin tökezlemesine bağlayanları, daha önce olduğu gibi yine hüsrana uğratmakta kararlıyız. Dedikodular üzerinden bir bardak suda fırtına koparmaya çalışan fitne tüccarlarını kesinlikle umursamıyoruz' şeklinde devam ederken, başkan değişikliğine dair iddiaları da yalanlamış göründü.