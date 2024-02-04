Merkez Bankası’nın Yeni Başkanı Fatih Karahan’dan İlk Açıklama
Merkez Bankası’nın Yeni Başkanı Fatih Karahan’dan İlk Açıklama
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Para politikaları ve enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Karahan'ın mesajları TCMB resmi sitesinde yayınlandı.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi.
Para politikaları ve enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Karahan'ın mesajları TCMB resmi sitesinde yayınlandı.
Karahan'ın ilk değerlendirmeleri şöyle oldu:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır" dedi.
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dedi ve 3 ay sonra görevden affını istedi
3 aya kalsa iyi 🤣🤣🤣
biraz da bunu deneyelim. bakalım bu merkez bankası'nı nasıl hortumlayacak
Senin lafın mıdır abinin lafı mıdır ?