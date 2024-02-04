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Merkez Bankası’nın Yeni Başkanı Fatih Karahan’dan İlk Açıklama

Merkez Bankası’nın Yeni Başkanı Fatih Karahan’dan İlk Açıklama

Merkez Bankası
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
04.02.2024 - 15:17 Son Güncelleme: 04.02.2024 - 15:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Para politikaları ve enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Karahan'ın mesajları TCMB resmi sitesinde yayınlandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi.

Para politikaları ve enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Karahan'ın mesajları TCMB resmi sitesinde yayınlandı.

Para politikaları ve enflasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Karahan'ın mesajları TCMB resmi sitesinde yayınlandı.

Karahan'ın ilk değerlendirmeleri şöyle oldu:

Karahan'ın ilk değerlendirmeleri şöyle oldu:

“Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır" dedi.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan bugün yeni görevine başlamıştır. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlararası eşgüdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimiz ile makro finansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplin ile dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken, hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz.'

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ömür

dedi ve 3 ay sonra görevden affını istedi

Aykut n.

3 aya kalsa iyi 🤣🤣🤣

Ponche

biraz da bunu deneyelim. bakalım bu merkez bankası'nı nasıl hortumlayacak

ömer

Senin lafın mıdır abinin lafı mıdır ?