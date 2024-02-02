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Fatih Karahan Kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan Hakkında Tüm Bilinenler

Fatih Karahan Kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan Hakkında Tüm Bilinenler

Kimdir
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.02.2024 - 22:33

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına bambaşka isimler atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman'ın görev süreleri sona erdi. Bu önemli pozisyonlara Osman Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile birlikte Fatih Karahan da atandı. Gündemi takip edenler Fatih Karahan hakkında araştırmalara başladı. Peki Fatih Karahan kimdir? Fatih Karahan'ın eğitimi ne, ne iş yapıyor?

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Fatih Karahan Kimdir?

Fatih Karahan Kimdir?

2001'de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Matematik bölümlerini bitirdi.

Fatih Karahan, 2012 - 2022 yılları arasında New York Merkez Bankası'na bağlı Para Politikası Araştırma Bölümü bünyesinde İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları alanında ekonomik araştırma danışmanı olarak görev yapmaktadır.

Araştırmaları temel olarak çalışma ekonomisi ve makroekonominin kesiştiği noktada yer almaktadır.

Fatih Karahan Ne İş Yapıyor?

Fatih Karahan Ne İş Yapıyor?

Son çalışmaları işgücü piyasası politikalarının makroekonomik etkilerini, demografik değişikliklerin işgücü piyasası etkilerini, kendine özgü işgücü gelir riskinin doğasını ve ücret şoklarının fiyatlara geçişini incelemektedir.

Amerika Merkez Bankası FED’de yedi yıl ekonomist olarak çalıştıktan sonra Amazon’da iki yıl baş ekonomist olarak çalışmıştır.

Fatih Karahan'ın Eğitim Kariyeri

Fatih Karahan'ın Eğitim Kariyeri

Fatih Karahan, Pennsylvania Üniversitesi'nden ekonomi alanında doktora derecesine ve İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nden lisans derecesine sahiptir.

Pennsylvania Üniversitesi - Philadelphia, PA Ekonomi Doktorası, Mayıs 2012

Yüksek Lisans Ekonomi, Mayıs 2011

Boğaziçi Üniversitesi - İstanbul, Türkiye

Lisans Endüstri Mühendisliği, Şubat 2006 Lisans Matematik, Şubat 2006

Fatih Karahan Amerika'dan Türkiye'ye Döndü

Fatih Karahan Amerika'dan Türkiye'ye Döndü

Ekonomi dünyasının tanınmış isimlerinden, Merkez Bankası'nın yeni Başkan Yardımcısı Fatih Karahan, yaşamını sürdürdüğü ABD'den Türkiye'ye dönüş yaptı. Kendisine atanan yeni görevi dolayısıyla ülkemize geri dönen Karahan, bu dönüşü sosyal medya hesabından ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğraf ile duyurdu. Takipçileri tarafından merak edilen seyahat noktasını ise 'Türkiye' yanıtıyla açıkladı.

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