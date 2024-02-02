Fatih Karahan Kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Fatih Karahan Hakkında Tüm Bilinenler

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına bambaşka isimler atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman'ın görev süreleri sona erdi. Bu önemli pozisyonlara Osman Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile birlikte Fatih Karahan da atandı. Gündemi takip edenler Fatih Karahan hakkında araştırmalara başladı. Peki Fatih Karahan kimdir? Fatih Karahan'ın eğitimi ne, ne iş yapıyor?