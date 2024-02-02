Osman Cevdet Akçay Kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay Hakkında Merak Edilenler

Ekonomiye ilişkin yorum ve analizleriyle dikkat çeken Osman Cevdet Akçay, döviz kuru belirleme ve borç dinamikleri konusunda uzmanlaşmış bir araştırmacı ve yayıncıdır. Çalışmalarının merkezinde genellikle Türkiye'nin özel durumu bulunur. Ekonomi konusundaki derin bilgisi ve tecrübesi ile hem yurt içi hem de yurt dışındaki yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunmaktadır.