Osman Cevdet Akçay Kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay Hakkında Merak Edilenler
Osman Cevdet Akçay Kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay Hakkında Merak Edilenler
Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması sonucunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevlerinden alındılar. Bu önemli pozisyonlardan birine de Osman Cevdet Akçay getirildi. Yaşanan bu değişikliğin ardından Osman Cevdet Akçay hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Peki Osman Cevdet Akçay kimdir? Cevdet Akçay ne iş yapıyor?
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Cevdet Akçay Kimdir?
Cevdet Akçay'ın Eğitim Hayatı
Osman Cevdet Akçay Ne İş Yapıyor?
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