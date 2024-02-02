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Osman Cevdet Akçay Kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay Hakkında Merak Edilenler

Osman Cevdet Akçay Kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay Hakkında Merak Edilenler

Kimdir
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
02.02.2024 - 22:34

Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanması sonucunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Başkan Yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman görevlerinden alındılar. Bu önemli pozisyonlardan birine de Osman Cevdet Akçay getirildi. Yaşanan bu değişikliğin ardından Osman Cevdet Akçay hakkındaki araştırmalar da hız kazandı. Peki Osman Cevdet Akçay kimdir? Cevdet Akçay ne iş yapıyor?

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Cevdet Akçay Kimdir?

Cevdet Akçay Kimdir?

Osman Cevdet Akçay, 1961 yılında Trabzon'da dünyaya geldi. Robert Kolej'in seçkin eğitim düzeyine adım atan Akçay, akademik yolculuğuna Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde devam etti. Üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan Akçay, eğitim hayatına Amerika'da devam etme kararı alarak New York City University Graduate School and University Center'da M.Phil ve Ph.D derecelerini elde etti. Akçay, eğitim yolculuğuna İstanbul'da devam etmek üzere 10 yaşında metropol şehre taşındı.

Cevdet Akçay'ın Eğitim Hayatı

Cevdet Akçay'ın Eğitim Hayatı

Bir dönem Boğaziçi Üniversitesi'nde akademik hayatını sürdüren Akçay, 2001'de 'ekonomik' sebeplerle Koç Üniversitesi'ne geçiş yapmıştır. 2009 yılına dek bu üniversitede ders verme görevini sürdürmüştür. Akçay'ın kariyer yolculuğu, Koç Finansal Hizmetler ve Yapı Kredi Bankası'nda baş ekonomist olarak devam etmiş, 1 Mayıs 2018 tarihine kadar Ekonomik Araştırmalar Bölümü'nün liderliğini üstlenmiştir.

Osman Cevdet Akçay Ne İş Yapıyor?

Osman Cevdet Akçay Ne İş Yapıyor?

Ekonomiye ilişkin yorum ve analizleriyle dikkat çeken Osman Cevdet Akçay, döviz kuru belirleme ve borç dinamikleri konusunda uzmanlaşmış bir araştırmacı ve yayıncıdır. Çalışmalarının merkezinde genellikle Türkiye'nin özel durumu bulunur. Ekonomi konusundaki derin bilgisi ve tecrübesi ile hem yurt içi hem de yurt dışındaki yatırımcılara danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

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