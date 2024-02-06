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Bloomberg'den Merkez'de Değişim İncelemesi: "Erkan Dışarı, Karahan İçeri"

Bloomberg'den Merkez'de Değişim İncelemesi: "Erkan Dışarı, Karahan İçeri"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.02.2024 - 15:47

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan değişimle ekonomi medyası incelemelerini detaylandırmaya devam ediyor.

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2 Şubat 2024 Cuma gecesi Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla çalkalanan ekonomi ve finans dünyasında sular çabuk duruldu.

2 Şubat 2024 Cuma gecesi Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla çalkalanan ekonomi ve finans dünyasında sular çabuk duruldu.

Piyasalarda Haziran 2023'te göreve gelen Hafize Gaye Erkan, faiz artırımlarıyla Naci Ağbal'ın görevden alınma sürecini canlandıracağı endişeleriyle izlenirken, bu kez 'değişim' farklı algılandı. 

Öncelikle Erkan'ın faiz artırımları nedeniyle gitmemesi konunun odağını değiştirdi.

Odak noktası, Bloomberg'in dediği gibi "Erkan Out, Karahan In, Turkey’s Orthodox Policy to Stay" (Erkan Out, Karahan In, Türkiye'nin Ortodoks Kalma Politikası) değişimin piyasalarda olumsuz algılanmamasına neden oldu.

Odak noktası, Bloomberg'in dediği gibi "Erkan Out, Karahan In, Turkey’s Orthodox Policy to Stay" (Erkan Out, Karahan In, Türkiye'nin Ortodoks Kalma Politikası) değişimin piyasalarda olumsuz algılanmamasına neden oldu.

ABD'li Bloomberg, Hafize Gaye Erkan’ın 'görevden affını istemesi' ve yerine yardımcısı Fatih Karahan’ın getirilmesine yönelik incelemesinde, TCMB'nin ilk kadın başkanı olan Erkan’ın görevi bırakmasına 'herkesin hazırlıksız yakalandığı' yorumunda bulunurken, Yerine gelen Karahan'a odaklandı. 

Bloomberg, Erkan'ın son dönemdeki ailesiyle ilgili iddialarla gündeme gelmesinin, göreve geldiği seçim sonrasından bu yana 'kaydedilen ekonomik ilerlemeyi boşa çıkarabileceğinden korkulduğunu' ve bu endişeleri 'yatıştırmak için acele edildiğini' belirtti.

"Erdoğan, hâlâ faiz programını destekliyor."

"Erdoğan, hâlâ faiz programını destekliyor."

Sanılanın aksine 'Erdoğan'ın hâlâ faiz programı desteklediği' söylenirken, Erdoğan'ın Temmuz 2023'te Cevdet Akçay ve Hatice Karahan'la başkan yardımcısı olarak atadığı Fatih Karahan'ı yeni merkez bankası başkanı olarak atamasının programı desteklendiğini gösterdiği belirtildi.

Fatih Karahan'ın son 2 yıl dünya e-ticaret devi Amazon'da, öncesinde de New York Merkez Bankası'nda ekonomistlik deneyimine sahip olması, "selef"i Erkan’a göre daha şahin olduğunu da gösterdiği düşünülüyor.

Fatih Karahan'ın son 2 yıl dünya e-ticaret devi Amazon'da, öncesinde de New York Merkez Bankası'nda ekonomistlik deneyimine sahip olması, "selef"i Erkan’a göre daha şahin olduğunu da gösterdiği düşünülüyor.

Yabancı analistler de Haziran 2023'ten bu yana süren parasal sıkılaştırmanın, son PPK kararında sona erdiğine yönelik sinyallere karşın, faizlerde yükseliş beklentisi açıklamalarına neden oldu.

Fatih Karahan, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk yazılı açıklamada da "fiyat istikrarının öncelikli olduğunu" belirtmiş, "Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceklerini" belirtmişti.

Fatih Karahan, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk yazılı açıklamada da "fiyat istikrarının öncelikli olduğunu" belirtmiş, "Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceklerini" belirtmişti.

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