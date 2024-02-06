Bloomberg'den Merkez'de Değişim İncelemesi: "Erkan Dışarı, Karahan İçeri"

ABD'li Bloomberg, Hafize Gaye Erkan’ın 'görevden affını istemesi' ve yerine yardımcısı Fatih Karahan’ın getirilmesine yönelik incelemesinde, TCMB'nin ilk kadın başkanı olan Erkan’ın görevi bırakmasına 'herkesin hazırlıksız yakalandığı' yorumunda bulunurken, Yerine gelen Karahan'a odaklandı.

Bloomberg, Erkan'ın son dönemdeki ailesiyle ilgili iddialarla gündeme gelmesinin, göreve geldiği seçim sonrasından bu yana 'kaydedilen ekonomik ilerlemeyi boşa çıkarabileceğinden korkulduğunu' ve bu endişeleri 'yatıştırmak için acele edildiğini' belirtti.