Bloomberg'den Merkez'de Değişim İncelemesi: "Erkan Dışarı, Karahan İçeri"
Bloomberg'den Merkez'de Değişim İncelemesi: "Erkan Dışarı, Karahan İçeri"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) yaşanan değişimle ekonomi medyası incelemelerini detaylandırmaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2 Şubat 2024 Cuma gecesi Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla çalkalanan ekonomi ve finans dünyasında sular çabuk duruldu.
Odak noktası, Bloomberg'in dediği gibi "Erkan Out, Karahan In, Turkey’s Orthodox Policy to Stay" (Erkan Out, Karahan In, Türkiye'nin Ortodoks Kalma Politikası) değişimin piyasalarda olumsuz algılanmamasına neden oldu.
"Erdoğan, hâlâ faiz programını destekliyor."
Fatih Karahan'ın son 2 yıl dünya e-ticaret devi Amazon'da, öncesinde de New York Merkez Bankası'nda ekonomistlik deneyimine sahip olması, "selef"i Erkan’a göre daha şahin olduğunu da gösterdiği düşünülüyor.
Fatih Karahan, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk yazılı açıklamada da "fiyat istikrarının öncelikli olduğunu" belirtmiş, "Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceklerini" belirtmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın