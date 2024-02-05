Cem Küçük'ten Merkez'deki İstifanın Perde Arkası: Hafize Gaye Erkan İçin Erdoğan, Şimşek'e Yetki Verdi mi?

Merkez Bankası, istifa depremiyle çalkalandı. Haziran 2023'te göreve gelen Hafize Gaye Erkan, önce faiz artışlarıyla sonra yabancı yatırımcılara yönelik hamleleriyle ardından kiraların pahalı olması nedeniyle annesine yerleşmesiyle gündeme gelmişti. Son olarak da babasının personelle ilgili diyaloglarına yönelik iddialar Erkan'ın görevden ayrılmasına dek gitti. Aylardır konuşulan TCMB Başkanı ayrılmak istediğini duyurdu, saatler sonra da görevden alındığı Resmi Gazete'de açıklandı. Yerine de Mehmet Şimşek'in 'önerdiği' Fatih Karahan atandı. İktidara yakınlığı bilinen Cem Küçük de bu sürecin perde arkasını anlattı.