Cem Küçük'ten Merkez'deki İstifanın Perde Arkası: Hafize Gaye Erkan İçin Erdoğan, Şimşek'e Yetki Verdi mi?
Cem Küçük'ten Merkez'deki İstifanın Perde Arkası: Hafize Gaye Erkan İçin Erdoğan, Şimşek'e Yetki Verdi mi?
Merkez Bankası, istifa depremiyle çalkalandı. Haziran 2023'te göreve gelen Hafize Gaye Erkan, önce faiz artışlarıyla sonra yabancı yatırımcılara yönelik hamleleriyle ardından kiraların pahalı olması nedeniyle annesine yerleşmesiyle gündeme gelmişti. Son olarak da babasının personelle ilgili diyaloglarına yönelik iddialar Erkan'ın görevden ayrılmasına dek gitti. Aylardır konuşulan TCMB Başkanı ayrılmak istediğini duyurdu, saatler sonra da görevden alındığı Resmi Gazete'de açıklandı. Yerine de Mehmet Şimşek'in 'önerdiği' Fatih Karahan atandı. İktidara yakınlığı bilinen Cem Küçük de bu sürecin perde arkasını anlattı.
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Hafize Gaye Erkan, TCMB Başkanlığı'ndan "affını" istediğini duyurdu. Gece 12'de de Resmi Gazete'de Fatih Karahan'ın Merkez Bankası Başkanı olarak atandığı duyuruldu.
İktidara yakın gazeteci Cem Küçük de Hafize Gaye Erkan'ın ailesiyle ilgili iddiaları yazdı.
Cem Küçük, Merkez Bankası'nda istifaya giden süreçte asıl sorunun Hafize Gaye Erkan'ın babası olduğunu belirtirken, "Merkez Bankası, İstanbul Ataşehir’de. Babası burayı 'ailenin konağı' zannetti! İşlere karıştı. İstemediğini işten attırdı. Her işe dâhil oldu" ifadelerini kullandı.
Küçük, "Gaye Hanım zengin bir kadın ve İstanbul’da aile apartmanları olduğu biliniyor" derken, devamında yazdıkları da ilgi çekti:
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