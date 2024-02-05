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Cem Küçük'ten Merkez'deki İstifanın Perde Arkası: Hafize Gaye Erkan İçin Erdoğan, Şimşek'e Yetki Verdi mi?

Cem Küçük'ten Merkez'deki İstifanın Perde Arkası: Hafize Gaye Erkan İçin Erdoğan, Şimşek'e Yetki Verdi mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
05.02.2024 - 11:44

Merkez Bankası, istifa depremiyle çalkalandı. Haziran 2023'te göreve gelen Hafize Gaye Erkan, önce faiz artışlarıyla sonra yabancı yatırımcılara yönelik hamleleriyle ardından kiraların pahalı olması nedeniyle annesine yerleşmesiyle gündeme gelmişti. Son olarak da babasının personelle ilgili diyaloglarına yönelik iddialar Erkan'ın görevden ayrılmasına dek gitti. Aylardır konuşulan TCMB Başkanı ayrılmak istediğini duyurdu, saatler sonra da görevden alındığı Resmi Gazete'de açıklandı. Yerine de Mehmet Şimşek'in 'önerdiği' Fatih Karahan atandı. İktidara yakınlığı bilinen  Cem Küçük de bu sürecin perde arkasını anlattı.

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Hafize Gaye Erkan, TCMB Başkanlığı'ndan "affını" istediğini duyurdu. Gece 12'de de Resmi Gazete'de Fatih Karahan'ın Merkez Bankası Başkanı olarak atandığı duyuruldu.

Hafize Gaye Erkan, TCMB Başkanlığı'ndan "affını" istediğini duyurdu. Gece 12'de de Resmi Gazete'de Fatih Karahan'ın Merkez Bankası Başkanı olarak atandığı duyuruldu.

Erkan'ın istifasına giden süreçte birçok gelişme yaşandı. Faiz artışıyla başlayan süreçte Naci Ağbal travması sürekli hatırda kalan piyasalar Erkan'ı yakından izledi. Sonrasında Ahmet Hakan röportajıyla gündeme geldi. En son da ailesiyle ilgili gündemlerle konuşulan Erkan, görevinden ayrılmak durumunda kaldı.

İktidara yakın gazeteci Cem Küçük de Hafize Gaye Erkan'ın ailesiyle ilgili iddiaları yazdı.

İktidara yakın gazeteci Cem Küçük de Hafize Gaye Erkan'ın ailesiyle ilgili iddiaları yazdı.

Hafize Gaye Erkan'ın babası için 'İstemediğini işten attırdı. Her işe dâhil oldu' diyen Küçük, Bakan Mehmet Şimşek'in durumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığını belirtti. Küçük, Erdoğan'ın Şimşek'e 'İstediğini yapabilirsin' dediğini aktarırken, Şimşek de 'tam yetkili' şekilde Erkan’ı görevden alarak yerine Fatih Karahan’ı atadı şeklinde süreci anlattı.

Cem Küçük, Merkez Bankası'nda istifaya giden süreçte asıl sorunun Hafize Gaye Erkan'ın babası olduğunu belirtirken, "Merkez Bankası, İstanbul Ataşehir’de. Babası burayı 'ailenin konağı' zannetti! İşlere karıştı. İstemediğini işten attırdı. Her işe dâhil oldu" ifadelerini kullandı.

Cem Küçük, Merkez Bankası'nda istifaya giden süreçte asıl sorunun Hafize Gaye Erkan'ın babası olduğunu belirtirken, "Merkez Bankası, İstanbul Ataşehir’de. Babası burayı 'ailenin konağı' zannetti! İşlere karıştı. İstemediğini işten attırdı. Her işe dâhil oldu" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in durumda rahatsızlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattığını belirten Küçük, Erdoğan'dan yetki alarak 'Bu işin gitmeyeceğini gördü' dedi. Şimşek'in Erkan’ı görevden alması, yerine Fatih Karahan’ı atamasıyla 'Resmî Gazete’de Gaye Hanım için 'görevden alındı' yazıyor' şeklinde aktardı.

Küçük, "Gaye Hanım zengin bir kadın ve İstanbul’da aile apartmanları olduğu biliniyor" derken, devamında yazdıkları da ilgi çekti:

Küçük, "Gaye Hanım zengin bir kadın ve İstanbul’da aile apartmanları olduğu biliniyor" derken, devamında yazdıkları da ilgi çekti:

Hangi okulda okursanız okuyun, maalesef 'Ortadoğululuk' geçmiyor. ABD’de 20 sene de kalsanız, tavır değişmiyor. Gaye Hanımın babası mesela Goldman Sachs’ta kızının yanına gidip gelebiliyor muydu? Orayı da çiftlik gibi kullanmıyordu? Üstüne üstlük Gaye Hanımın babası itibarı olmayan gazeteciler üzerinden 'duyar kasmaya' çalıştı.

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