Ekonomi Yönetiminde Değişiklik: “Mehmet Şimşek de Gün Sayıyor Olabilir mi?”
Ekonomi Yönetiminde Değişiklik: “Mehmet Şimşek de Gün Sayıyor Olabilir mi?”
Türkiye’de dün akşam ekonomi yönetiminde değişiklik yaşandı. Merkez Bankası Başkan olan Hafize Gaye Erkan, Twitter’dan ‘görevden affını’ istedi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de ‘görevden alındı.’ Merkez Bankası’nın yeni başkanı ise Fatih Karahan oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, değişiklik sonrasında yaptığı açıklamada yönetim anlayışında farklılık olmayacağını söyledi. Gazeteci Fehmi Koru ise köşe yazısında ‘Mehmet Şimşek de gün sayıyor olabilir mi?” ifadelerini kullandı.
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Türkiye’de piyasaların kapandığı cuma akşamı yine bir ekonomi yönetimi krizi yaşandı.
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevden alındı, yerine Resmi Gazete yayımlanan kararname ile Fatih Karahan getirildi.
Gazeteci Fehmi Koru, kendi internet sitesinde yazdığı köşe yazısında, Hafize Gaye Erkan’ın istifasının sürpriz olmadığını ifade ederek, Mehmet Şimşek ile ilgili de sorular sordu.
“Erkan bu göreve, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Mehmet Şimşek’in hemen ardından atanmıştı. Bu ikiliden beklenen, daha önce aynı görevlerde bulunanların ‘Neo-klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuş’ ile ‘heterodoks’ bir anlayış olarak tanımlanan ve adı ‘Türk modeli’ konulmuş politikalarından farklı, Mehmet Şimşek’in görevi devraldığı gün, “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır” cümlesiyle anlattığı, yeni politikayla ekonominin sorunlarını çözmeleriydi.”
“Kısacası, enflasyonu düşürmeleri ve hayat pahalılığının önünü kesmeleri kendilerinden bekleniyordu.”
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“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temelinde ‘nass’ bulunduğunu ileri sürdüğü “Faiz sebep, enflasyon sonuç” kabulü terk edildi ve her ay alınan kararlarla mevduat faizi %45 sınırına kadar yükseltildi. Faiz yükseltildi ama enflasyon düşmedi, düşmüyor.”
“Hafize Gaye Erkan dün istifa etmeseydi, Pazartesi günü %70’in ötesinde çıkması beklenen yıllık enflasyonu o açıklayacaktı. ‘Zamanlaması önemli’ derken bunu kast ettim. Muhtemelen, ilan edilecek enflasyon oranının yüksek çıkacak olması, kendisinin ‘affını istemesini’ çabuklaştırmış da olabilir. “
“Mehmet Şimşek, kısmen kamuoyu önünde kısık sesle ifade etmeye çalıştığı ekonominin gerçek sorunlarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatıyor mu, kuşkuluyum.”
“Bu işin yalnızca faizi indirip bindirmekle çözülemeyeceğini, her şeyden ve herkesten önce, devletin ve bürokrasinin tasarrufa zorlanarak kamu harcamalarının kesin tedbirlerle kısılmasıyla işe başlanması gerektiğini… Yabancı sermaye girişi ve yabancı doğrudan yatırımlar için, Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunun uygulamalarla da vurgulanmasının şart olduğunu… Ayıplı demokrasi görüntüsünün dışarıdan bakanları endişeye sürüklediğini, içeride de iş dünyasının iştahını azalttığını…”
“Bütün bunları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anlatıyor mudur Mehmet Şimşek? Sorumun cevabı “Hayır” ise… Yukarıdaki yarım cümleyi sizler tamamlayabilirsiniz.”
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